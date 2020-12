Alamo Bowl: No 20 Texas (6-3) vs Colorado (4-1), 29 décembre, 21 h, heure de l’Est (ESPN)

Ligne: Texas par 9.

Record de la série: le Texas mène 11-7

CE QUI EST EN JEU

L’entraîneur du Texas, Tom Herman, a dû faire face à des mois de spéculation sur le fait qu’il pourrait se faire larguer après sa quatrième saison, mais a maintenant une chance de mener les Longhorns à leur quatrième victoire consécutive dans le bol. Le Colorado joue son premier match de bowl depuis l’Alamo Bowl après la saison 2016.

MATCHUP CLÉ

Une défense texane épuisée contre le demi offensif du Colorado Jarek Broussard, qui affiche une moyenne de 162,6 verges au sol, y compris un effort de 301 verges contre l’Arizona. Quatre capitaines d’équipe en défense, dont le chef des sacs Joseph Ossai, se sont retirés de la saison depuis fin novembre. Trois sont partis après la saison régulière.

JOUEURS À SURVEILLER

Texas: Le demi offensif de première année Bijan Robinson a accumulé 172 verges et trois touchés tout en réalisant une moyenne de 19,1 verges en neuf courses lors du dernier match de saison régulière contre l’État du Kansas. Il ressemble à l’avenir du programme.

Colorado: Le secondeur junior Carson Wells Jr. enregistre en moyenne 2,7 plaqués pour une défaite par match et les Buffs auront besoin de lui après avoir perdu la star LB Nate Landman (cheville). La capacité de Wells à ancrer une défense chargée d’arrêter Robinson et d’empêcher le quart-arrière du Texas Sam Ehlinger de se battre pour de gros gains sera la clé.

FAITS ET CHIFFRES

Ehlinger est l’un des deux seuls quarts de Power Five à passer plus de 11 000 verges et à se précipiter pour plus de 1 500. L’autre est l’ancien quart-arrière du Texas Colt McCoy … Le Colorado et le Texas ne se sont pas rencontrés depuis 2009, alors que le Colorado était encore membre du Big 12. Ils se sont affrontés deux fois lors des matchs de championnat du Big 12, le Colorado ayant gagné en 2001 et le Texas en 2005 sur son chemin vers le championnat national… Le Texas portera des autocollants de casque de FA pour honorer l’ancien entraîneur Fred Akers, décédé le 7 décembre. Akers avait 86-31-2 de 1977-86.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25