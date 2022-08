Alameda de Sam Bankman-Fried et Voyager Digital se séparent devant le tribunal de la faillite

Sam Bankman-Fried est devenu un crypto milliardaire et l’un des acteurs les plus célèbres de l’industrie en créant un échange de crypto-monnaie FTX en un site de premier plan utilisé par les commerçants et les investisseurs.

Son entreprise était évaluée à 32 milliards de dollars en janvier et compte actuellement plus d’un million d’utilisateurs totalisant en moyenne près de 10 milliards de dollars dans le volume quotidien des échanges. Mais il est toujours privé, donc le public ne sait pas à quel point il a été endommagé par “l’hiver crypto” de ces derniers mois. À titre de référence, Coinbase, qui est publique, a perdu environ les deux tiers de sa valeur cette année, et la société minière Marathon Digital est en baisse de plus de la moitié.

Alors que Bankman-Fried, qui vit aux Bahamas, a l’avantage financier de l’opacité, son exposition à l’effondrement de l’industrie au sens large est devenue évidente la semaine dernière lors d’une audience de cinq heures sur la faillite du chapitre 11 dans le district sud de New York pour le courtage crypto assiégé. Voyageur numérique.

Voyager fait partie d’un nombre croissant d’entreprises de cryptographie cherchant à se protéger contre la faillite au milieu d’un flot de retraits de clients qui a suivi la chute du bitcoin, de l’éthereum et d’autres monnaies numériques. Le rôle de Bankman-Fried dans le bourbier est encore plus compliqué, car il contrôle également la société de trading quantitatif Alameda Research, qui emprunté des centaines de millions de dollars de Voyager et est devenu un investisseur majeur en actions avant de se retourner et d’offrir un plan de sauvetage à l’entreprise.

Pendant ce temps, Bankman-Fried tente de jouer le rôle de groupeur de l’industrie, récupérant des actifs en difficulté à la fois pour parier sur leur reprise éventuelle et pour renforcer sa présence aux États-Unis. En juillet, FTX a acheté la société de prêt de crypto BlockFi, et deux mois plus tôt Bankman -Fried a révélé une participation de 7,6% dans l’application de trading battue Robinhood. Bloomberg a même rapporté que FTX tentait d’acheter Robinhood, bien que Bankman-Fried ait nié que des discussions actives soient en cours.