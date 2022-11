Alameda de Sam Bankman-Fried a discrètement utilisé les fonds des clients FTX sans sonner l’alarme, selon des sources

La société de trading quantitatif fondée par Sam Bankman-Fried a pu utiliser discrètement les fonds des clients de son échange FTX d’une manière qui a volé sous le radar des investisseurs, des employés et des auditeurs dans le processus, selon une source.

La façon dont ils l’ont fait était d’utiliser des milliards d’utilisateurs FTX à leur insu, dit la source.

Alameda Research, le fonds lancé par Bankman-Fried, a emprunté des milliards de fonds de clients à la bourse de son fondateur, FTX, selon une source proche des opérations de l’entreprise, qui a demandé à ne pas être nommée car les détails étaient confidentiels.

L’échange cryptographique a considérablement sous-estimé le montant que FTX devait garder sous la main si quelqu’un voulait retirer de l’argent, selon la source. Les plateformes de trading sont tenues par leurs régulateurs de détenir suffisamment d’argent pour correspondre à ce que les clients déposent. Ils ont besoin du même coussin, sinon plus, dans le cas où un utilisateur emprunte de l’argent pour effectuer une transaction. Selon la source, FTX n’en avait pas assez sous la main.

Son plus gros client, selon une source, était le fonds spéculatif Alameda. Le fonds a pu partiellement dissimuler cette activité car les actifs qu’il négociait n’ont jamais touché son propre bilan. Au lieu de détenir de l’argent, il empruntait des milliards aux utilisateurs de FTX, puis les échangeait, a déclaré la source.

Rien de tout cela n’a été divulgué aux clients, à la connaissance de CNBC. En général, mélanger les fonds des clients avec des contreparties et les échanger sans consentement explicite, conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières, est illégal. Cela viole également les conditions d’utilisation de FTX. Sam Bankman-Fried a refusé de commenter les allégations de détournement de fonds de clients, mais a déclaré que son récent dépôt de bilan était le résultat de problèmes liés à une position commerciale à effet de levier.

“Une position sur marge a pris un énorme coup”, a déclaré Bankman-Fried à CNBC.

En effectuant certaines de ces transactions à effet de levier, le fonds quantitatif utilisait une crypto-monnaie créée par l’échange appelée FTT comme garantie. Dans un accord de prêt, la garantie est généralement la promesse de l’emprunteur de garantir le remboursement. Il s’agit souvent de dollars ou d’autre chose de valeur, comme l’immobilier. Dans ce cas, une source a déclaré qu’Alameda empruntait à FTX et utilisait la crypto-monnaie interne de la bourse, le jeton FTT, pour garantir ces prêts. Le prix du jeton FTT a plongé de 75 % en une journée, rendant la garantie insuffisante pour couvrir la transaction.

Au cours de la semaine dernière, FTX est passé d’une centrale de crypto-monnaie de 32 milliards de dollars à la faillite. Les lignes floues entre FTX et Alameda Research ont entraîné une crise de liquidité massive pour les deux sociétés. Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX et a déclaré qu’Alameda Research fermait ses portes. La société a depuis déclaré qu’elle supprimait les échanges et les retraits, et déconnectait les actifs numériques après un piratage présumé de 477 millions de dollars.

Interrogé sur les lignes floues entre ses sociétés en août, Bankman-Fried a nié tout conflit d’intérêts et a déclaré que FTX était un “élément neutre de l’infrastructure du marché”.

“J’ai consacré beaucoup d’efforts ces dernières années à essayer d’éliminer les conflits d’intérêts là-bas”, a déclaré Bankman-Fried, 30 ans, à CNBC dans une interview. “Je ne dirige plus Alameda. Je ne travaille pas pour ça, aucun de FTX ne le fait. Nous avons des équipes séparées – nous ne voulons pas avoir de traitement préférentiel. Nous voulons du mieux que nous pouvons, traiter tout le monde équitablement. “