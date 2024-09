Alaïa investit le Guggenheim pour un spectacle new-yorkais qui évoque des moments américains inoubliables

Des mannequins vedettes, Kendall Jenner en tête, une piste en spirale et le musée Guggenheim qui accueille le premier défilé de mode de ses 85 ans d’histoire : Pieter Mulier a ramené Alaïa à New York vendredi soir en beauté.

Sur des mannequins défilant sur les rampes de béton de la rotonde du célèbre bâtiment Frank Lloyd Wright, Mulier a proposé sa version du sportswear américain revisité à la manière d’Alaïa, sans fermeture éclair ni bouton — une contrainte de conception qu’il s’est imposée après sa dernière collection spectaculaire utilisant un seul type de fil mérinos.

« Nous nous sommes beaucoup intéressés à l’histoire de la mode américaine et à ce qu’elle était autrefois », a déclaré Mulier lors d’une interview avec WWD avant le défilé. « Je collectionne beaucoup de créateurs américains, nous nous sommes donc beaucoup intéressés à la façon de s’habiller américaine. Tout est extensible ou tombe sur le corps. »

Cela signifiait sculpter soigneusement des robes sur des courbes et confectionner des minijupes, des hauts soutien-gorge et des robes sexy sans attaches qui ont trouvé la faveur des stars de la nouvelle génération Jenner, Kaia Gerber et d’autres.

« C’était très intéressant pour nous, car nous sommes généralement une marque qui met beaucoup l’accent sur les fermetures éclair, les boutons et la taille. Ce n’était pas une chose facile, mais le corps a quand même été respecté dans la façon dont nous avons conçu la collection », a-t-il déclaré.

Un aperçu de la collection Alaia hiver/printemps 2025. Kelly Taub/WWD

Retour à la maison à New York

Le spectacle de vendredi soir était un retour aux sources pour le directeur artistique, qui a vécu à New York pendant trois ans et demi lorsqu’il était numéro deux derrière son compatriote belge Raf Simons chez Calvin Klein.

« C’est ici que j’étais le plus heureux », a-t-il déclaré, une déclaration surprenante puisqu’il avait déjà déclaré que l’expérience de travailler pour la marque américaine, où il avait parfois l’impression de produire à outrance, l’avait tellement épuisé sur le plan créatif qu’il avait envisagé de quitter complètement la mode.

« C’est dans ma vie personnelle que j’ai été le plus heureux », a-t-il précisé, ajoutant que c’était la première fois qu’il revenait dans la ville depuis – et qu’il n’avait pas eu le temps d’en profiter avant le spectacle, avec des essayages consécutifs.

Un aperçu de la collection Alaia hiver/printemps 2025. Kelly Taub/WWD

Depuis 2007, Mulier dirige la maison de couture parisienne, contrôlée par la Compagnie Financière Richemont, et a souvent présenté ses collections hors calendrier, plus près de la semaine de la haute couture. Sa décision de présenter la collection hiver/printemps 2025 de la marque Alaïa à New York était un clin d’œil au rôle historique que la ville a joué dans l’essor de la marque de luxe, une occasion de capitaliser sur la dynamique commerciale qu’elle connaît actuellement et de célébrer la visibilité dont elle a bénéficié auprès des célébrités américaines.

« Le lien entre l’Amérique et Alaïa a toujours été très fort… Les Américains ont été les premiers clients d’Alaïa depuis le début », a déclaré Mulier.

Travaillant comme couturier à Paris à partir des années 1960, le Tunisien Azzedine Alaïa n’a lancé le prêt-à-porter qu’en 1980, et c’est l’Amérique qui a mis cette entreprise sur la carte internationale, car le créateur a été le moteur de la tendance de la décennie pour tout ce qui est extensible et noir.

Dawn Mello, alors directrice de la mode et présidente de Bergdorf Goodman, a invité Alaïa à présenter une collection de prêt-à-porter dans la boutique, après avoir admiré les vêtements du créateur sur des femmes parisiennes chics dans les photographies de style de Bill Cunningham publiées dans WWD. Andy Warhol et Paloma Picasso étaient parmi les participants au défilé de septembre 1982, que WWD a photographié de face et de dos, et à la fin de la journée, Alaïa avait suffisamment de commandes pour développer l’entreprise.

Mannequin sur le podium lors du premier défilé de mode américain d’Azzedine Alaïa, exclusivement pour Bergdorf Goodman, le 9 septembre 1982, à New York. Archives Fairchild

« Il est humble, timide et très gentil, et c’est un perfectionniste absolu. Il repasse personnellement les vêtements car il sait qu’il y a une certaine magie là-dedans, et il grimpe dans les vitrines pour aider à la présentation », a déclaré Mello à WWD lors de cet événement en 1982, ajoutant que 50 000 $ de vêtements adaptés au corps ont été vendus en deux jours.

Mannequin sur le podium lors du premier défilé de mode américain d’Azzedine Alaia, exclusivement pour Bergdorf Goodman, le 9 septembre 1982, à New York.

Un spectacle théâtral

Alaïa revient à New York en 1985, pour monter cette fois un spectacle théâtral de trois ans de son travail au Palladium, alors propriété de Steve Rubell et Ian Schrager, juste après leur succès avec le Studio 54. Le code vestimentaire de la soirée était entièrement noir, le décor était conçu par Jean-Paul Goude et la musique spécialement commandée par le groupe de rock Yello. Le coût du spectacle, d’un montant de 300 000 dollars, a été partagé entre le créateur et le club, avec le soutien de Barneys New York, selon un compte-rendu du New York Times. Parmi les 1 186 invités prestigieux, on comptait Warhol, Keith Haring, Dianne Brill, Stephen Sprouse, Giorgio Sant’Angelo, Pauline Trigere, Joan Rivers et Michael et Tina Chow.

Le spectacle d’une heure a réuni tous les top-modèles de l’époque, dont Cindy Crawford, Yasmin Le Bon et Iman, qui ont défilé sur le podium avec une touche théâtrale. (C’est sur Youtube et c’est fabuleux.)

Iman sur le podium et Andy Warhol dans les fauteuils du défilé Alaïa de 1985 au Palladium à New York. (Photo de Rose Hartman/WireImage) Image de fil

« Je l’ai regardé à maintes reprises », a déclaré Mulier. « Je l’ai regardé juste avant de signer avec Alaïa. C’était tellement incroyable et tellement dramatique… des émissions comme celle-là n’existaient pas à l’époque en Amérique. Halston était projeté dans sa salle d’exposition. C’était donc un grand moment pour l’Amérique. »

Le fait que Mulier ait pu présenter son premier défilé au Guggenheim a été un coup du destin. Sa collection automne 2024 comprenait deux robes spirales, ou « La Robe Spirale », qui reprenaient la forme du célèbre monument new-yorkais. Zendaya en portait une lors d’une conférence de presse sur « Dune Part Two » à Paris en février.

La pièce a été créée à partir d’un tissu en laine imprimé en 3D conçu pour épouser la forme du corps de la personne qui la porte. « Le Guggenheim m’a contacté juste après l’exposition pour me dire qu’ils étaient incroyables », a déclaré Mulier. « Et lorsque nous avons décidé d’aller à New York, nous les avons contactés et leur avons dit que ce serait parfait pour y exposer nos œuvres. »

Zendaya Coleman, vêtue d’Alaia, assiste à la séance photo de « Dune 2 » le 12 février à Paris. (Photo de Marc Piasecki/Getty Images) Getty Images

Le musée a accepté et l’artiste Jenny Holzer, dont l’exposition « Light Line » illumine les murs du musée jusqu’au 29 septembre, a accepté d’atténuer l’intensité lumineuse de ses œuvres pour l’occasion. « Nous avons tous deux décidé, l’artiste et la compagnie, que cela n’avait pas de sens d’exposer devant une œuvre d’art, car pour moi, la mode n’est pas de l’art, et l’art ne devrait pas être dans un contexte commercial », a déclaré la créatrice.

Bien que le spectacle ait été de taille plus restreinte (250 invités seulement), une section spéciale au premier étage était réservée à 100 étudiants. « C’est quelque chose de très démocratique qui, je pense, est aussi très new-yorkais », a déclaré Mulier à propos de la collaboration avec le Pratt Institute, le FIT et la Parsons School of Design.

Mulier a souhaité rendre hommage au passé de la marque aux États-Unis tout en lui donnant un sens. « Les Américains n’ont jamais abandonné le nom », a-t-il déclaré, ajoutant que le marché américain est actuellement le plus important pour les ventes de la marque. S’appuyant sur les collections bien accueillies du directeur artistique et sur des accessoires comme les chaussures plates Mary Jane en maille et cloutées, la marque se lance dans un plan d’expansion commerciale.

Après le retour d’Alaïa dans le commerce de détail à New York pour la première fois depuis 1991, avec un magasin rempli d’œuvres d’art sur Mercer Street à SoHo ouvert l’année dernière, Alaïa ajoutera des boutiques à Beverly Hills, Las Vegas et Miami.

« Ce spectacle avait pour but d’injecter une impulsion positive dans un environnement positif », a-t-il déclaré.

Quant aux rumeurs selon lesquelles il quitterait Alaïa pour un autre poste de directeur artistique, Mulier a déclaré qu’il restait sur place pour le moment : « Je suis très heureux. » Alors pas chez Chanel ? « Non… », a-t-il fait une pause. « Pas encore. »