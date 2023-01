Alabama WR Jermaine Burton offre une réponse inacceptable à un incident sur le terrain au Tennessee

Le receveur large de l’Alabama Crimson Tide Jermaine Burton a abordé l’incident sur le terrain au Tennessee où il a frappé une femme à la tête.

Plus tôt dans l’année, l’Alabama Crimson Tide a perdu contre les Tennessee Volunteers. Alors que le monde du football regardait les fans du Tennessee courir sur le terrain et finalement enlever les poteaux de but du Neyland Stadium, le receveur large de l’Alabama, Jermaine Burton, a reçu de nombreuses critiques pour ses actions. Alors qu’il quittait le terrain de football, il a frappé à la tête une femme qui s’écartait de son chemin.

Des mois plus tard, après la victoire 45-20 du Sugar Bowl de l’Alabama contre les Wildcats de l’État du Kansas le soir du Nouvel An, Burton a publiquement évoqué l’incident sur le terrain.

“Toute cette situation, c’était une erreur. Je ne peux pas garder cela contre moi pour toujours », a déclaré Burton, h / t la sentinelle des nouvelles de Knoxville. « … Mais une erreur est une erreur. Vous passez devant. Je ne vais pas laisser la situation m’encadrer en tant que personne ou me façonner en tant que personne parce que je sais qui je suis et mon équipe sait qui je suis.

Jermaine Burton aborde un incident sur le terrain au Tennessee

Burton s’est adressé aux fans qui ont pris d’assaut le terrain, qu’il a dit “cela peut être hostile dans de nombreuses situations. La (SEC) peut faire tout ce qu’elle peut, mais ce n’est pas sûr pour beaucoup de gens.

Aucune accusation criminelle n’a été portée contre Burton.

L’entraîneur-chef Nick Saban a déclaré après que la vidéo soit devenue virale que le programme allait se pencher sur l’incident. Burton a joué dans le prochain match de Crimson Tide contre les Bulldogs de l’État du Mississippi et leurs matchs restants au calendrier.

Le 22 octobre, Chris Fowler d’ESPN a révélé que Burton travaillait avec des conseillers en gestion de la colère non seulement pour l’incident sur le terrain au Tennessee, mais aussi pour une pénalité de représailles contre les Texas A&M Aggies.

Chris Fowler d’ESPN dit qu’en Alabama, Jermaine Burton travaille avec des conseillers en gestion de la colère et Nick Saban espère que Burton apprendra à mieux contrôler ses émotions. Fowler a cité la pénalité de représailles de Burton contre Texas A&M en plus de l’incident post-Tennessee. —Mike Rodak (@mikerodak) 23 octobre 2022

Le receveur large junior a enregistré 40 réceptions pour 677 verges et sept touchés pour le Crimson Tide cette saison. Dans le Sugar Bowl, Burton a capté trois passes pour 87 verges et un touché.

