Notre Dame a été choisie dimanche contre Texas A&M pour la dernière place en séries éliminatoires de football universitaire et affrontera l’Alabama n ° 1 en demi-finale tandis que Clemson et Ohio State étaient jumelés dans le CFP pour la troisième fois.

Les Fighting Irish et Crimson Tide se rencontreront le 1er janvier au stade AT&T d’Arlington, au Texas, après un déménagement tardif lié à une pandémie du Rose Bowl à Pasadena, en Californie. Les Tigers et Buckeyes devraient jouer le même jour au Sugar Bowl de la Nouvelle-Orléans si tout se passe comme prévu.

Le champion national de cette saison de football universitaire disputée lors d’une pandémie devrait être déterminé le 11 janvier au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

Les Fighting Irish (10-1) sont de retour en séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois saisons, devenant la première équipe à perdre un match pour le titre de conférence et à se qualifier pour la quatrième finale des comités de sélection. L’ACC est la deuxième conférence à avoir deux équipes en séries éliminatoires, rejoignant la SEC en 2017, grâce au célèbre Fighting Irish indépendant qui a rejoint la ligue de football pendant un an en raison de la pandémie.

Après avoir occupé la deuxième place du classement de la CFP pendant un mois, Notre-Dame a été battue 34-10 par Clemson lors du match de championnat de la Conférence de la côte atlantique. Cela a ouvert la porte à Texas A&M (8-1), qui se cachait en cinquième position.

Les Aggies (8-1) ont clôturé leur saison régulière samedi en battant le Tennessee, mais n’ont pas été en mesure de devenir la troisième équipe des séries éliminatoires de sept ans d’histoire à se qualifier sans même gagner sa division.

La récompense de Notre Dame sera un affrontement avec l’Alabama (11-0). La dernière fois que les Fighting Irish et Crimson Tide ont joué était le match de championnat BCS 2012 et le Tide a remporté 42-14.

Le champion de la Conférence du Sud-Est, Crimson Tide, est de retour en séries éliminatoires pour la sixième fois après avoir raté l’an dernier.

Clemson (10-1) est parti pour une sixième saison consécutive, ne ratant que la première série éliminatoire. Ohio State (6-0) fait sa troisième apparition. Les Tigers ont remporté deux titres en séries éliminatoires et les Buckeyes ont remporté le premier après la saison 2014.

Clemson-Ohio State est une revanche de la spectaculaire demi-finale de la saison dernière à Glendale, en Arizona, remportée 29-23 par les Tigers. Les deux équipes se sont également rencontrées au Fiesta Bowl lors des séries éliminatoires 2016 et Clemson a battu les Buckeyes 31-0.

L’une des demi-finales devait se jouer au Rose Bowl, mais un déménagement a été annoncé samedi soir. Le changement a été apporté après que les entraîneurs et les responsables de l’école des prétendants aux séries éliminatoires se sont plaints de la Californie COVID-19[feminine des restrictions qui interdisent aux spectateurs les événements sportifs et auraient empêché les familles des joueurs d’assister au match.

Le Rose Bowl a demandé à deux reprises une exemption spéciale de l’État et a été refusé.

La saison a été remplie de perturbations alors que les équipes naviguaient COVID-19[feminine les épidémies, la recherche des contacts qui a envoyé les joueurs en quarantaine prolongée et l’incertitude quotidienne quant à savoir si les jeux seront joués.

Ohio State a annulé trois matchs de saison régulière et les Big Ten ont dû changer la règle du minimum de matchs joués plus tôt ce mois-ci pour que les invaincus Buckeyes puissent jouer le match pour le titre de la conférence samedi contre Northwestern.

Pourtant, 87% des matchs programmés ont été joués.

Le directeur exécutif des éliminatoires de football universitaire, Bill Hancock, a déclaré qu’une équipe sélectionnée pour une demi-finale ne serait pas remplacée si elle ne pouvait pas jouer à la date prévue. Le jeu serait reporté si nécessaire et tous les efforts seraient faits pour le rattraper.

Le drame final de cette saison ne sera pas seulement le couronnement d’un champion, mais simplement d’arriver aux matchs.

Suivez Ralph D. Russo sur https://twitter.com/ralphDrussoAP et écoutez sur https://westwoodonepodcasts.com/pods/ap-top-25-college-football-podcast/

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25