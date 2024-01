Alabama OL Kadyn Proctor entre sur le portail de transfert : l’Iowa pourrait-il ramener à la maison 5 étoiles en 2023 ?

Le plaqueur offensif de l’Alabama, Kadyn Proctor, est entré sur le portail des transferts, selon une publication sur son compte Instagram. Proctor, une recrue cinq étoiles de la promotion 2023, a débuté chaque match au poste de plaqueur gauche du Crimson Tide en 2023, remportant les honneurs de première année All-SEC. Proctor est le deuxième étudiant de deuxième année très apprécié à entrer sur le portail de transfert cette semaine après que la sécurité Caleb Downs soit entrée sur le portail de transfert mercredi matin, dans le cadre des retombées continues de la retraite de Nick Saban.

La première année de Proctor en Alabama a été caractérisée par des hauts et des bas, depuis les difficultés du début de saison et une compétition avec l’étudiant de première année en chemise rouge Elijah Pritchett pour conserver son emploi de départ, pour renforcer sa place sur le côté gauche et aider l’Alabama à remporter un championnat SEC et à atteindre le Collège. Playoffs de football. Toutes les attentes étaient que Proctor soit un incontournable de l’offensive de l’Alabama en 2024.

“Jour après jour pendant les entraînements, certains jeux, il est devenu beaucoup plus constant”, a déclaré son coéquipier Tyler Booker à propos de Proctor avant la défaite de l’Alabama contre le Michigan au Rose Bowl. «Je suis très fier de lui pour cela. Voyez comment il progresse dans sa carrière. Le ciel est la limite pour lui. Il possède tous les actifs physiques intangibles. Bon gars. Vraiment malin. Cela prend juste du temps. Certaines choses prennent du temps.”

L’Iowa est l’équipe à surveiller pour Proctor. Originaire de Des Moines, Proctor était la recrue la mieux classée de l’Iowa à l’ère du recrutement moderne (et le joueur n°5 au classement général au niveau national en 2023). Il s’est initialement engagé dans l’Iowa contre l’Alabama au cours de l’été 2022, mais l’Alabama a réussi un retournement tardif de Proctor juste avant le premier jour de signature en décembre 2022.

Il y a un besoin important de Proctor sur la ligne offensive de l’Iowa, une unité clé pour une attaque des Hawkeyes qui a fait la une des journaux pour son incompétence au cours des dernières saisons. Sous la direction d’un nouveau coordinateur offensif (aucun remplaçant pour le sortant Brian Ferentz n’a été nommé), Proctor serait une pièce plug-and-play instantanée pour une équipe de l’Iowa avec de grandes attentes après avoir retenu plusieurs joueurs de renom de l’équipe 2023, dont le demi de coin Jermari Harris, le secondeur Jay Higgins et l’ailier rapproché Luke Lachey.

Les chances de Proctor d’un retour aux sources dans l’Iowa

Le fils prodigue pourrait-il retourner dans l’Iowa ? Ce n’est pas vraiment un souhait exagéré.

En tant que joueur de ligne de tous les États à la Southeast Polk High School dans la région métropolitaine de Des Moines, Proctor a effectué plus d’une douzaine de visites à Iowa City et s’est engagé auprès des Hawkeyes le 30 juin 2022. À la fin de l’automne, Proctor s’est rendu en Oregon et en Alabama. mais est resté engagé jusqu’au dimanche précédant le jour de la signature, lorsqu’il s’est retourné en Alabama.

Proctor entretient des liens étroits avec plusieurs joueurs de l’Iowa, dont l’ancien coéquipier du lycée et autre recrue cinq étoiles Xavier Nwankpa, qui a débuté 12 matchs en deuxième année. Bien que les dirigeants des Hawkeyes aient été amèrement déçus de perdre Proctor, ils ont laissé la porte ouverte au cas où le gros tacle changerait d’avis.

“Nous avons la règle des 24 heures après les pertes et la perte de recrues, et oui, ça pue”, a déclaré le directeur du recrutement Tyler Barnes après le jour de la signature. “Ça pue. Mais en fin de compte, cela doit être son choix et ce qui est le mieux pour lui et sa famille, et nous lui souhaitons bonne chance. J’ai envoyé à Kadyn et à ses parents le même message, juste bon, bonne chance là-bas, nous vous avons ; ignorez tout le bruit sur les réseaux sociaux.

“Vous devez faire ce qu’il y a de mieux pour vous, et honnêtement, à notre époque sur le portail de transfert, qui sait ce que l’avenir vous réserve.” — Scott Dochterman, écrivain battu de l’Iowa

Ce que cela signifie pour l’Alabama

Le départ de Proctor est un coup dur pour l’équipe de l’Alabama, qui, à ce stade, ne dispose pas d’un tacle offensif qui aurait lancé un match universitaire. Le Crimson Tide compte plusieurs anciens espoirs de premier ordre, mais l’écrasante majorité de la ligne offensive est composée de vrais étudiants de première année ou en chemise rouge. Au début de la période de signature, Saban a reconnu le besoin de l’Alabama pour plus d’expérience sur la ligne offensive et a déclaré que l’équipe était à la recherche de joueurs. Le Crimson Tide a obtenu l’engagement du plaqueur Texas A&M Naquil Betrand, mais il est un étudiant de première année en chemise rouge sans expérience de jeu.

Le côté positif est que l’Alabama devient une destination de choix pour les plaqués offensifs qui sont déjà sur le portail de transfert ou qui pourraient entrer après l’entraînement du printemps (la fenêtre de transfert du printemps s’ouvre le 15 avril). Les Crimson Tide ont notoirement participé activement à la fenêtre d’entraînement de l’activité du portail après le printemps et auront une bien meilleure idée de ce qu’ils ont sur leur liste après avoir donné une opportunité aux jeunes joueurs au printemps. Cependant, l’objectif le plus immédiat du nouvel entraîneur Kalen DeBoer est la rétention de l’effectif, avec 23 jours restants dans la fenêtre de transfert de 30 jours ouverte après un changement d’entraîneur. Dans l’état actuel des choses, l’Alabama a perdu huit joueurs au profit du portail de transfert depuis la retraite de Saban :

(Photo : Kirby Lee/USA aujourd’hui)