Alabama OC Bill O’Brien interviewant pour le même poste avec les Patriots: Source

Le coordinateur offensif de l’Alabama, Bill O’Brien, a interviewé les Patriots pour le même poste au sein du personnel d’entraîneurs de la Nouvelle-Angleterre jeudi, a confirmé une source de la ligue à L’athlétisme. Ian Rapoport de NFL Network a rapporté la nouvelle pour la première fois. Voici ce que vous devez savoir :

O’Brien a été coordinateur offensif sous Nick Saban au cours des deux dernières saisons. Il a été embauché en Alabama en janvier 2021 après avoir été licencié en tant qu’entraîneur-chef des Texans en octobre 2020.

Sous O’Brien, l’Alabama a récolté en moyenne 41,1 points au cours de la saison 2022 (quatrième du pays) et a marqué 39,9 points par match en 2021 (sixième rang).

O’Brien a précédemment été coordinateur offensif des Patriots en 2011 avant de quitter la NFL pour devenir l’entraîneur-chef de Penn State en janvier 2012.

Passé

O’Brien est entré dans la sphère des entraîneurs de la NFL en tant qu’assistant offensif des Patriots en 2007 et est resté avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2011. Il a été entraîneur des receveurs larges pendant la saison 2008 et entraîneur des quarts de 2009 à 2010 avant de prendre le rôle de coordinateur offensif en 2011. Au cours de cette saison, les Patriots se sont classés troisièmes de la ligue pour les points marqués et deuxièmes pour les verges gagnées.

Après un passage avec Penn State et plus de six ans à la barre à Houston – où il a compilé un record de 52-48 – O’Brien a atterri en Alabama où il a brièvement chevauché le quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones.

Lecture obligatoire

(Photo : Scott Wachter / États-Unis aujourd’hui)