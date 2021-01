Rose Bowl: n ° 1 Alabama (11-0, n ° 1 CFP) vs n ° 4 Notre Dame (10-1, n ° 4 CFP), au stade AT&T, Arlington, Texas, vendredi, 16 h HNE (ESPN ).

Ligne: Alabama par 19 1/2.

Record de la série: Notre Dame mène 5-2.

CE QUI EST EN JEU

L’Alabama tente de participer au match de championnat College Football Playoff pour la cinquième fois en six saisons. Notre Dame fait sa deuxième apparition au CFP, deux ans après une défaite 30-3 contre Clemson au stade AT&T. Le Crimson Tide et les Irlandais ont joué pour la dernière fois il y a huit saisons, lorsque l’Alabama a remporté 42-14 dans le match pour le titre national BCS le 7 janvier 2013, dans la banlieue de Miami, où le match pour le titre CFP de cette année est prévu le 11 janvier.

MATCHUP CLÉ

Notre Dame QB Ian Book contre la défense de l’Alabama. Le senior de cinquième année, un capitaine à deux reprises, est le quart-arrière partant le plus gagnant de l’école (30-4) et a eu 266 tentatives consécutives entre ses deux interceptions cette saison. Il a complété 64% de ses passes pour 2601 verges et 15 touchés, et s’est précipité pour 430 verges et huit scores. Le Crimson Tide a accordé 46 points à la Floride tandis que le finaliste du Heisman Trophy Kyle Trask a lancé pour 408 verges dans le match pour le titre de la SEC, mais leurs six adversaires précédents se sont combinés pour seulement 53 points. L’Alabama a 32 sacs et a renvoyé trois de ses 11 interceptions pour des touchés.

JOUEURS À SURVEILLER

Alabama: Junior QB Mac Jones et senior WR DeVonta Smith, tous deux finalistes du trophée Heisman. Jones a lancé pour 3739 verges et 32 ​​touchés avec quatre interceptions tout en complétant 76,5% (250 sur 327) de ses passes. Smith est le leader de carrière de la SEC avec 40 attrapés TD, avec un record scolaire de 17 cette saison alors qu’il a 98 réceptions pour 1 511 verges.

Notre Dame: Senior LB Jeremiah Owusu-Koramoah. L’AP All-American a également remporté le Butkus Award en tant que meilleur secondeur des nations avec 56 plaqués (38 solos), 11 plaqués pour défaite. Il a eu une interception et a récupéré deux échappés, un qu’il est revenu pour un touché lors d’une victoire contre Clemson.

FAITS ET CHIFFRES

A déménagé de sa maison traditionnelle à Pasadena en raison de COVID-19[feminine restrictions en Californie, le Rose Bowl sera le deuxième match des Six du Nouvel An joué au stade AT&T en moins de 48 heures. Le Cotton Bowl a eu lieu mercredi soir et le roulement du stade a commencé presque immédiatement après la victoire 55-20 de l’Oklahoma sur la Floride. … Notre Dame a une fiche de 4-3 face à une équipe n ° 1 dans un match de bowl. … L’Alabama a une fiche de 4-0 au stade AT&T, dont 38-0 contre l’État du Michigan en demi-finale au Cotton Bowl il y a cinq saisons.

