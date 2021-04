Entretiens, commentaires et analyses @ch_skysports







Le joueur de ligne offensive de l’Alabama Landon Dickerson. (Photo AP / Vasha Hunt)

L’analyste de NFL Network, Brian Baldinger, a qualifié Landon Dickerson de l’Alabama de son espoir préféré au repêchage 2021, mais estime que l’incertitude quant à ses blessures pourrait voir un talent de premier tour glisser dans le deuxième tour.

Le joueur de ligne offensive de l’intérieur a vu sa saison s’arrêter après 11 matchs en 2020 alors qu’il subissait une intervention chirurgicale sur une blessure au genou subie lors de la victoire du match de championnat de la SEC contre la Floride.

Il faisait suite à une campagne 2019 exceptionnelle au cours de laquelle Dickerson a reçu le trophée Rimington en tant que meilleur centre du pays, tout en remportant les honneurs All-American de la première équipe lors de sa première saison depuis son transfert de Florida State.

Son temps avec Seminoles avait également été cruellement perturbé par des revers de blessures, Dickerson subissant une blessure à l’ACL de fin de saison après sept matchs en 2016, nécessitant une intervention chirurgicale de fin de saison sur un problème de cheville après quatre matchs en 2017 et ne gérant que deux matchs en 2018 avant de choisir. un autre problème de cheville.

Landon Dickerson a déchiré son ACL lors du match de championnat de la SEC. Aujourd’hui, il fait des roues en plein milieu de l’interview de Mac Jones 😂 pic.twitter.com/PU6u9F5f8O – Réseau SEC (@SECNetwork) 30 mars 2021

Malgré ses antécédents, le talent du joueur de 22 ans continue d’attirer l’attention.

«Mon joueur de ligne préféré dans tout ce repêchage et à n’importe quel poste est Landon Dickerson», a déclaré Baldinger à Sky Sports. «Je pense que Landon Dickerson en Alabama pour moi est peut-être le prochain Quinton Nelson, je pense juste qu’il est si puissant, si méchant.

« Personne ne joue son jeu dans ce repêchage comme Landon Dickerson joue le jeu. Même s’il a eu beaucoup de blessures et que vous devez en tenir compte, mais s’il reste en bonne santé, je pense que quelqu’un va se trouver un gars qui va aider à changer toute la culture de l’équipe de football autour.

« Tout le monde voit les choses différemment. Certaines personnes vont probablement lui signaler » nous aimons ce joueur mais nous n’allons pas le repêcher, nous n’allons pas attendre la prochaine blessure au genou « . Certaines équipes va l’enlever, c’est probablement un talent de premier tour.

« C’est un joueur explosif, fort et puissant qui sait comment éloigner les gens du ballon, tout le monde cherche des gars comme ça. C’est un talent de premier tour qui ne sera probablement pas pris au premier tour, il ira probablement au deuxième tour et soudain, le pari devient un peu plus acceptable. «

Les plaqués offensifs sont devenus une caractéristique importante du repêchage 2020 alors que quatre plaqués offensifs ont été pris dans les 13 premiers choix et cinq dans les 18 premiers, le produit de l’Iowa, Tristan Wirfs, mettant notamment en vedette le tacle droit en route vers la gloire du Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Baldinger pense qu’il est difficile de comparer les deux classes sur la base des deux principaux plaqués de Penei Sewell dans l’Oregon et de Rashawn Slater de Northwestern après avoir manqué la saison en raison des préoccupations entourant la pandémie de coronavirus.

« Vous ne pouvez pas vous améliorer sans jouer », a-t-il déclaré. « Ils ont peut-être travaillé et toutes sortes de choses, mais vous n’allez pas devenir un meilleur joueur en vous asseyant.

« Penei Sewell est un joueur très talentueux, mais quand il a affronté Auburn en 2019 lors du match d’ouverture, je pensais qu’il avait du mal et je pensais qu’en affrontant le Wisconsin, il voyait un type de joueur totalement différent de ce qu’il voit dans le PAC- 12, encore une fois, je pensais qu’il avait du mal, je pense simplement qu’il y a quelque chose à améliorer à faire.

« Je pense que Rashawn Slater est actuellement un meilleur joueur, il n’est pas aussi talentueux mais il court assez bien, il a une taille suffisante, je pense qu’il pourrait être comme Zack Martin, un gardien du Pro Bowl, il a une bonne puissance, je pense qu’il est vraiment intelligent, il prend de bons angles, il sait aussi jouer au tacle. «

Sewell devrait être l’un des 10 meilleurs choix (AP Photo / Ron Jenkins)

Le stock de Christian Darrisaw a également augmenté ces derniers temps, le tacle de Virginia Tech se profilant comme une perspective potentielle au milieu du premier tour aux côtés du tacle de l’Oklahoma State Teven Jenkins et de l’USC Alijah Vera-Tucker, qui offre la polyvalence de jouer les deux gardes. et tacle.

« Je pense que Christian Darrisaw va être un bon joueur de football, je pensais qu’il s’est amélioré tout au long de l’année à Virginia Tech et je pense qu’il va continuer à s’améliorer », a poursuivi Baldinger. «Il a une bonne attitude, il a une bonne taille et c’est difficile de le traverser, j’aimerais voir qui va l’entraîner.

«Il me rappelle beaucoup Dion Dawkins à Buffalo, personne ne pensait que Dion Dawkins sortant du repêchage pouvait jouer au plaquage, ils pensaient tous qu’il jouerait la garde, et il a joué trois ans au plaqueur gauche et a été un très bon plaqueur sur un meilleur plaqué. équipe.

« Jalen Mayfield était le bon tacle au Michigan, il a des défauts, c’est un gars puissant, de bonne taille, il doit améliorer sa technique. Teven Jenkins de l’Oklahoma State est un gars vraiment talentueux mais je le vois se faire bousculer de temps en temps. »

