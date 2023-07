Alabama DL Jamil Burroughs entre dans le portail de transfert, selon les rapports: Où son départ laisse la marée

Le joueur de ligne défensive junior en chemise rouge de l’Alabama, Jamil Burroughs, est entré dans le portail de transfert de la NCAA, selon plusieurs rapports, devenant le quatrième joueur de football de Crimson Tide à entrer dans le portail depuis le début des entraînements de printemps. Le 6 pieds 3 pouces et 309 livres était une recrue consensuelle quatre étoiles dans la classe de recrutement 2020. Voici ce que vous devez savoir :

Il y a deux semaines, Burroughs aurait été impliqué dans une altercation avec le directeur du développement des joueurs de l’Alabama, Josh Chapman, un incident qui a quitté son statut avec l’équipe en pleine mutation, selon Tide Illustrated. Maintenant, la relation entre l’Alabama et Burroughs est terminée.

Burroughs a disputé 20 matchs en carrière, dont 11 la saison dernière, enregistrant huit plaqués, un sac et deux plaqués pour une défaite accompagnée de deux quarts pressés.

Avec les départs de DJ Dale et Byron Young, Burroughs devait concourir pour un temps de jeu prolongé cet automne.

Le natif de Powder Springs, en Géorgie, aura encore deux ans d’éligibilité. Parce qu’il est entré sur le portail de transfert après la date limite du 30 avril, il ne pourra pas jouer cette saison.

Comment le départ de Burroughs impacte la ligne défensive de l’Alabama

Du point de vue des chiffres, l’Alabama a encore beaucoup de profondeur à ce poste, avec 14 joueurs de ligne défensifs boursiers restants pour la prochaine saison 2023. C’est un groupe composé de vétérans avec 10 joueurs de retour de la saison dernière, dont les partants projetés Justin Eboigbe, Jaheim Oatis et Tim Smith. On s’attendait à ce que Burroughs contribue en tant que passeur intérieur.

La liste des joueurs qui pourraient être en ligne pour voir plus de clichés comprend quelques jeunes joueurs et d’anciennes recrues cinq étoiles, dont le deuxième en chemise rouge Damon Payne Jr. et le véritable étudiant de première année James Smith.

(Photo : Justin Ford/Getty Images)