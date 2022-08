Alabama City n’a pas pu licencier des flics racistes, abolit la police à la place

Le 911 est une blague, mais qui rit maintenant ?

“Définancer la police” et « abolir la police » sont plus que des accroches radicales à courte vue. Les inconduites policières de plus en plus gratifiantes sans responsabilité ne mettent en danger que les citoyens qui les paient. Que faites-vous quand vous ne pouvez pas réformer ou même licencier flics racistes? Pour une ville de l’Alabama, la réponse est de les abolir. CNN rapporte que le conseil municipal de Vincent a voté la dissolution de son service de police.

Lors d’un conseil municipal d’urgence le 4 août, le maire Vincent James Latimer a annoncé qu’il avait suspendu deux officiers textes racistes. Les membres du Conseil ont voté pour révoquer le chef de la police James Srygley et chef de police adjoint John L. Gross.

Une technicité a failli laisser les deux officiers s’en tirer avec une tape sur les doigts et des congés payés. Le procureur de la ville a refusé le licenciement parce que les agents n’avaient pas les deux plaintes écrites et un avertissement verbal requis. Plutôt que de laisser deux racistes s’envenimer sur la force de police de trois personnes, un vote unanime a adopté une ordonnance pour dissoudre le département de police. L’officier restant a démissionné.

Le début de la fin pour Vincent PD

Des captures d’écran de l’échange de texte d’un officier de juin ont suscité l’indignation lorsqu’elles ont fait surface en ligne.

« Comment appelle-t-on une esclave enceinte ? » demanda l’expéditeur. Le destinataire a répondu par des points d’interrogation. “BOGO Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement”, a répondu l’expéditeur.

Malgré l’audace de la caucacité d’exiger que les Noirs américains surmontent le l’impact continu de l’esclavage. il est clair qui ne peut pas le laisser aller. Les messages dégoûtants ont indigné la ville, en particulier les résidents noirs qui vivent toujours dans l’ombre de l’esclavage.

“D’autres citoyens de cette ville ne sont pas à l’aise avec le fait que cette personne vienne chez eux, ou même les arrête sur le bord de la route”, a déclaré le révérend Kenneth Dukes. WBRC. “Pourquoi nos impôts paieraient-ils de l’argent pour que ce monsieur siège à ce siège d’autorité?”

Srygley a répondu aux allégations le 2 août par SMS, affirmant que le département avait mené une enquête interne et « le mesures disciplinaires appropriées a été pris.”

Cette déclaration vide n’a rassuré aucun des citoyens ou dirigeants de Vincent. Les enquêtes internes semblent déjà viser davantage à esquiver les conséquences qu’à les faire respecter. Sans même identifier l’expéditeur et les destinataires, cela semble être beaucoup de rien.

Syrgley n’a pas non plus précisé ce qu’est une «mesure disciplinaire appropriée» pour plaisanter sur les mères asservies et leurs enfants à naître. Lorsque la politique de la ville a empêché le licenciement immédiat de Syrgley et Gross, la dissolution du département était le seul moyen de les retirer de la masse salariale.

Qui protège et sert Vincent maintenant ?

Le 5 août, le bureau du shérif du comté de Shelby a confirmé qu’il « traiterait actuellement » les appels d’urgence des 2 000 résidents de Vincent. Corey Abrams, membre du Conseil, a ajouté “temporairement” à l’ordonnance abolissant les forces de police. Avec le soutien du shérif du comté, la ville a le temps de repartir à zéro.

«Nous pouvons ramener le service de police; nous pouvons aller avec le comté de Shelby pendant un an, puis ramener le service de police une fois que nous avons eu le temps d’interroger les gens pour trouver les bonnes personnes pour créer des postes », a déclaré Latimer.

Remplacer l’ancien service de police par un autre ne rend pas pleinement compte de la vision communautaire de l’abolitionmais c’est un début. Les statistiques confirment plus que quelques brebis galeuses gâtent le peloton parmi les flics américains. Même les autres officiers sont menacés par les flics incompétents et véreux. Les gens qui appliquent la loi ne devraient jamais être au-dessus.

Si licencier des racistes signifie qu’il n’y a plus de service de police, cela prouve à quel point ces changements sont en retard.