Alabama AG qualifie la première exécution à l’azote de « manuel », mais des témoins affirment qu’un détenu a été battu dans les derniers instants

ATMORE, Alabama — Le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, s’est engagé vendredi à continuer d’utiliser de l’azote gazeux lors des exécutions et a proposé d’aider d’autres États intéressés par cette nouvelle méthode, tout en dissipant les inquiétudes selon lesquelles un détenu exécuté la nuit précédente ne perdrait pas connaissance aussi rapidement que possible. attendu et battu sur la civière, selon des témoins.

“Ce qui s’est passé la nuit dernière était un manuel”, a déclaré Marshall aux journalistes après l’exécution de Kenneth Eugene Smith jeudi soir par hypoxie à l’azote, dans laquelle il a été contraint de respirer uniquement de l’azote à travers un masque et sans oxygène.

L’exécution, le premier aux États-Unis utilisant de l’azote gazeux, a duré environ 30 minutes entre le début et le décès de Smith. Marshall a déclaré vendredi que l’hypoxie à l’azote “n’est plus une méthode non testée, c’est une méthode éprouvée”.

Mais la réaction physique de Smith, âgé de 58 ans et condamné à mort depuis plus de trois décennies pour un meurtre contre rémunération en 1988, était déjà très scrutée après l’échec d’une tentative d’exécution par injection mortelle en 2022, le personnel pénitentiaire ne parvenant pas à le localiser. une veine appropriée.

Des témoins médiatiques de l’exécution de jeudi ont déclaré que Smith était conscient pendant plusieurs minutes après le début de l’exécution, puis a semblé trembler et se tordre sur la civière pendant deux minutes. Ils ont dit que cela avait été suivi de plusieurs minutes de respirations profondes jusqu’à ce que sa respiration ralentisse et ne soit plus perceptible.

L’État avait déclaré devant le tribunal que “les experts conviennent que l’hypoxie à l’azote est indolore car elle provoque une perte de conscience en quelques secondes” et la mort en quelques minutes.

Marshall ne pouvait pas dire exactement quand l’azote avait commencé à s’écouler dans le masque, ce qui rendait difficile la détermination du moment.

Mais un témoin médiatique a déclaré qu’il semblait avoir fallu plus de temps que ce que l’État avait suggéré pour que Smith perde connaissance et meure.

“Il est intéressant de voir le procureur général dire que tout s’est déroulé conformément aux plans qu’il avait présentés”, a déclaré Lee Hedgepeth, un journaliste de l’Alabama. dit sur MSNBC.

“Nous l’avons vu commencer à trembler violemment, se débattant contre les sangles qui le maintenaient au sol”, a déclaré Hedgepeth à propos de Smith. “C’est la cinquième exécution à laquelle j’assiste en Alabama, et je n’ai jamais vu une exécution aussi violente ni une réaction aussi violente aux moyens d’exécution.”

Il a ajouté que Smith avait poussé à sec le masque.

Dans des documents judiciaires plaidant pour que divers tribunaux bloquent l’exécution, les avocats de Smith ont déclaré qu’il craignait qu’il vomisse dans le masque et s’étouffe – ne faisant qu’ajouter à ses allégations de punition cruelle et inhabituelle. La Cour suprême des États-Unis a rejeté jeudi soir la demande de Smith visant à bloquer son exécution par une décision de 6 voix contre 3, les trois juges libéraux du tribunal étant en désaccord. La juge Sonia Sotomayor a reconnu que les craintes de Smith concernant une douleur « surajoutée » et une mort prolongée étaient justifiées et qu’il avait été choisi comme « cobaye ».

L’exécution a suscité des critiques de la part de groupes de défense des droits civiques et religieux, tant au niveau national que mondial. Experts des droits de l’homme des Nations Unies affirmant que cela « violerait probablement l’interdiction de la torture ».

Le conseiller spirituel de Smith, le révérend Jeff Hood, qui a été autorisé à entrer dans la chambre pour lui donner ses derniers sacrements avant que le masque ne soit attaché et qui a participé à de multiples exécutions au cours de l’année écoulée, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à voir Smith « soulever de haut en bas sur la civière.

“Je veux dire, c’était vraiment comme regarder quelqu’un mettre un sac en plastique sur la tête de quelqu’un et juste pour voir ce qui se passe, et le tenir aussi fort que possible, aussi longtemps qu’il le peut, pour voir la personne résister et trembler”, a déclaré Hood. .

“Ils ont répété à plusieurs reprises qu’il ne serait pas capable de résister à l’azote et qu’il perdrait connaissance en quelques secondes”, a déclaré Hood, ajoutant que cela ne s’était pas produit. “Il sera inconscient dans quelques secondes. Et puis il ressemblera à un poisson hors de l’eau.”

Recommandé

Joel Zivot, médecin et professeur agrégé d’anesthésiologie à l’Université Emory d’Atlanta, avait exprimé ses inquiétudes quant aux risques d’hypoxie à l’azote et à la possibilité d’une asphyxie lente qui pourrait « entraîner une mort douloureuse ».

Il a expliqué que l’administration de la méthode une seule fois ne signifie pas qu’elle a été prouvée car elle n’a pas encore été testée dans un cadre scientifique crédible et impartial.

“Nous avons des observations maintenant, et nous savons que cela prendrait plus de temps que prévu. Nous savons qu’il se tordait, ce qui, je le sais, n’indique rien de bon”, a déclaré Zivot. “S’ils pensent que c’est lui qui profitait de son hypoxie, alors dire que ce qui s’est passé la nuit dernière était un “manuel” ne sont que des mots dénués de sens.”

En savoir plus

L’Alabama compte 165 détenus dans les couloirs de la mort. Marshall a déclaré que 43 autres personnes ont également choisi l’hypoxie à l’azote plutôt que l’injection létale comme méthode d’exécution préférée.

“Nous aurons certainement davantage d’exécutions pour hypoxie à l’azote en Alabama”, a-t-il ajouté vendredi.

Alors que les injections mortelles deviennent de plus en plus difficiles à réaliser en raison d’une pénurie des médicaments nécessaires – les fabricants refusant de les rendre disponibles aux fins d’exécutions – les observateurs affirment que l’azote gazeux pourrait éventuellement devenir une alternative incontournable pour de nombreux États. Il est abondant et se trouve dans l’atmosphère terrestre et dans le sol.

Deux États, le Mississippi et l’Oklahoma, ont approuvé l’hypoxie à l’azote lors des exécutions en plus d’autres méthodes, bien qu’aucun d’eux n’ait mis en place de protocole comme l’Alabama. L’Alabama a légalisé l’hypoxie à l’azote en 2018, mais a décidé d’installer son protocole après une série d’exécutions problématiques par injection létale qui ont conduit à une pause temporaire dans la pratique en 2022.

L’Oklahoma a imposé un moratoire sur les exécutions pendant six ans, jusqu’en 2021, à la suite d’une série d’exécutions ratées liées à des injections mortelles.

L’année dernière, les responsables de l’Oklahoma ont déclaré qu’ils surveilleraient ce qui se passe en Alabama, mais ne s’engageraient pas immédiatement à faire de l’hypoxie à l’azote une option.

“Je surveille en permanence les progrès réalisés par l’Alabama avec cette nouvelle méthode”, a déclaré vendredi le directeur du département correctionnel de l’Oklahoma, Steven Harpe, dans un communiqué. “Nous sommes intéressés par l’option de l’hypoxie azotée car elle libère l’État du fardeau du protocole à trois médicaments. Si l’hypoxie azotée s’avère sûre, efficace et facile à administrer, la disponibilité de l’azote réduit la pression de localisation et obtenir les sédatifs et les paralytiques pour notre protocole actuel.

Le sénateur de l’État du Nebraska, Loren Lippincott, a déclaré qu’il espérait qu’un projet de loi qu’il a présenté ce mois-ci, faire de l’hypoxie à l’azote une autre option pour les condamnés à mort, en plus de l’injection létale, peut avancer. L’État n’est pas en mesure de procéder à une exécution depuis 2018 car il ne peut pas obtenir les drogues injectables mortelles nécessaires, a-t-il expliqué.

“Compte tenu de l’issue de l’affaire de l’Alabama, nous sommes convaincus qu’il s’agira d’un projet de loi très débattu dans notre État”, a déclaré Lippincott dans un courrier électronique. “Si cette option nous est proposée, nous sommes certains que le Département correctionnel du Nebraska utilisera cette méthode pour rendre justice avec humanité aux familles des victimes et à notre communauté.”

En décembre, lors d’un entretien téléphonique depuis la prison avec NBC News, Smith a prédit que l’utilisation de l’hypoxie à l’azote ne ferait que créer davantage de « victimes » si l’État de l’Alabama allait de l’avant. Il avait également un message pour ses codétenus dans le couloir de la mort, dont certains ont déclaré que l’ambiance dans la prison vendredi était “dégonflée et anxieuse, c’est sûr”.

“Tout comme Kenny”, dit-il, “ainsi que le reste de mes frères.”

Abigail Brooks a rapporté d’Atmore et Erik Ortiz de New York.