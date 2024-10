Alabama, 18 ans, la fille de Travis Barker, dit qu’elle ne votera pas car elle n’est pas assez « éduquée » et s’en fiche

La fille de Travis Barker, Alabama Barker, a révélé qu’elle ne voterait pas lors de l’élection entre Donald Trump et Kamala Harris le mois prochain.

Alabama, qui a eu 18 ans en décembre dernier, a déclaré qu’elle avait une « opinion » mais préfère « la garder pour moi », car elle estime qu’elle n’est pas « pleinement instruite » sur le sujet.

«Je pourrais m’éduquer, mais là encore, pourquoi est-ce que je fais ça si je m’en fiche vraiment?» Je suis juste honnête », a-t-elle déclaré sur Instagram Live ce jeudi.

« J’ai une opinion sur ce que je pense être juste à cause de ce que j’ai vu, et j’ai l’impression que l’un des électeurs est tout simplement en désordre », a-t-elle commencé avant de se corriger.

« Je veux dire, l’un des… désolé, l’un des gens, les coureurs, les candidats. Vous voyez, je vous le dis, je ne suis pas instruit. Je suis un peu stupide », dit-elle en riant.

La fille de Travis Barker, Alabama Barker (photo de février), a déclaré qu’elle ne voterait pas lors de l’élection entre Donald Trump et Kamala Harris le mois prochain.

Travis, devenu célèbre en tant que batteur de Blink-182, partage l’Alabama et son fils Landon, 21 ans, avec son ex-femme Shanna Moakler.

Il a également aidé à élever la fille aînée de Shanna, Atiana De La Hoya, 25 ans, qu’elle a eue via sa précédente relation avec la star de la boxe Oscar De La Hoya.

Travis est désormais marié à la superstar de télé-réalité Kourtney Kardashian, avec qui il a accueilli son petit fils Rocky Thirteen en novembre 2023.

Alabama, qui entretient des liens étroits avec Kourtney mais s’est publiquement opposée à sa mère ces dernières années, a expliqué jeudi pourquoi elle a décidé de ne pas voter.

« Ne pas voter n’est pas du tout fou à mon avis, car si je n’ai pas l’impression d’avoir exactement l’éducation nécessaire pour ce pour quoi je vote, en quoi est-il juste pour moi de voter pour quelque chose que je ne suis pas complètement instruit ? dit-elle.

Elle a affirmé : « Je ne pense pas que ce soit mal, et j’y tiens entièrement, et je le maintiens, parce que – tout d’abord, je viens d’avoir 18 ans. Je n’ai jamais voté auparavant. Nous le savons tous. On ne peut pas voter avant 18 ans. Je n’ai jamais voté.

L’Alabama a soutenu : « Si je ne veux pas voter, je n’ai pas à voter, et si je ne veux pas faire de la politique, je n’ai pas à faire de la politique.

Travis, devenu célèbre en tant que batteur de Blink-182, partage l’Alabama et son fils Landon, 21 ans, avec son ex-femme Shanna Moakler ; Travis photographié avec l’Alabama

Dans le texte ajouté sur la photo, l’Alabama a écrit à ses 2 millions de followers : « Envoyez-moi vos prières », suivi d’un emoji au visage qui pleure.

Elle a déclaré à ses deux millions d’abonnés sur Instagram : « Pourquoi faire mes recherches sur quelque chose que je ne suis pas très, comme – je pourrais m’éduquer. J’ai une opinion.

Ces remarques surviennent trois mois après qu’Alabama – qui a fermement nié les rumeurs selon lesquelles elle aurait subi une chirurgie plastique – a admis avoir pris un médicament amaigrissant non précisé.

Lors d’une vidéo de maquillage, elle a partagé qu’elle prenait « des médicaments amaigrissants parce que j’en ai marre d’être grosse et de photographier comme un foutu ogre ».

Cet été, Shanna a révélé publiquement qu’elle prenait du Mounjaro, un médicament contre le diabète sur lequel certains utilisateurs se tournent pour perdre du poids ; photo d’août

Un mois plus tôt, Shanna avait révélé publiquement qu’elle prenait du Mounjaro, un médicament contre le diabète sur lequel certains utilisateurs se tournent pour perdre du poids.

Elle a expliqué qu’elle avait commencé à utiliser Mounjaro pour compenser le poids qu’elle avait pris après le décès de ses deux parents l’année dernière.

«J’étais dans un endroit très, très sombre. J’ai arrêté de suivre un régime. J’ai arrêté de faire de l’exercice. J’ai juste mangé comme de la merde, j’étais tellement dévasté et mes putains de maman et de papa me manquaient. Je me disais : « Je vais ronger la douleur », a-t-elle dit. Personnes.

Pendant ce temps, les paparazzi étaient à ma porte du cirque médiatique Kardashian avec Travis. C’était à un autre niveau et je ne savais pas comment m’y prendre. J’étais triste. Et mes parents me manquaient tellement », se souvient-elle.