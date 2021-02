Alaba quittera le Bayern Munich en transfert gratuit

David Alaba quittera le Bayern Munich pour un transfert gratuit à la fin de la saison 2020-21, a-t-il confirmé mardi.

Alaba, qui a remporté neuf titres de Bundesliga et deux ligues des champions pendant son séjour au Bayern, a été lié au Real Madrid, à Manchester City, à Liverpool et à Chelsea, mais n’a pas révélé son prochain mouvement.

« J’ai pris la décision d’essayer quelque chose de nouveau après cette saison et de quitter le club. C’était une décision difficile. Je suis ici depuis 13 ans. J’ai fait tellement de souvenirs ici », a déclaré Alaba.

«Je n’ai pas décidé de la suite pour moi. J’ai décidé de chercher un nouveau défi. C’est pourquoi cela a pris du temps.

«Il me reste cinq, six, sept ans dans ma carrière. C’est pourquoi j’ai décidé d’essayer quelque chose de nouveau.

« Ce n’est un secret pour personne que ma direction est en contact avec plusieurs clubs. Je vais me concentrer sur ma tâche ici et rester en contact avec ma direction. »

Ses derniers jours au club ont été éclipsés par sa situation contractuelle, le Bayern ayant retiré son offre de contrat à l’automne, peu après que l’ancien président du club, Uli Hoeness, ait accusé l’agent d’Alaba Pini Zahavi d’être « un piranha saisissant de l’argent ».

Le Bayern a déclaré plus tard que la porte était toujours ouverte, mais le joueur de 28 ans avait déjà décidé de quitter l’Allianz Arena.

Alaba, qui a également remporté six coupes allemandes, cinq allemandes et deux supercoupes européennes et deux coupes du monde des clubs, a rejoint le Bayern en tant que jeune joueur en 2008 et a fait ses débuts en compétition lors d’une victoire 6-2 en coupe contre Greuther Furth en février 2010. À ce jour il a fait 415 apparitions en compétition pour le club et a également remporté 76 sélections pour l’Autriche.

David Alaba a joué pour le Bayern Munich pendant l’une des périodes les plus réussies de leur histoire. Harry Langer / DeFodi Images via Getty Images

Débutant en tant que milieu de terrain, il a été converti en arrière gauche par Louis van Gaal en 2010, mais plus récemment, il a été déplacé vers l’arrière central, d’abord par Niko Kovac et maintenant par Hansi Flick, suite à l’émergence d’Alphonso Davies à gauche- retour.

En tant que défenseur central, Alaba a été crucial car le Bayern a remporté un huitième titre consécutif en Bundesliga en 2020, puis a commencé une série historique d’argenterie, remportant la DFB-Pokal, la Ligue des champions, la Supercoupe européenne et allemande et, enfin, la semaine dernière la Coupe du monde des clubs.

Lors du tournoi au Qatar, Alaba est revenu au milieu de terrain en finale, où il a également disputé le match nul 3-3 de lundi avec Arminia Bielefeld.