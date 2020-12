La pandémie de coronavirus a eu un impact sur la fenêtre de transfert d’été dans toute l’Europe, bien que certains clubs aient encore poussé à travers des mouvements importants. Nous sommes maintenant en janvier et peu de choses ont changé, avec des transferts de prêts, des transferts gratuits et des offres à prix réduit à l’ordre du jour.

Le mois de janvier est traditionnellement une fenêtre plus calme, mais avec de nombreux clubs de haut niveau qui luttent pour la profondeur de leur équipe sous une montagne de matchs, il pourrait y avoir quelques offres intéressantes.

Alors, quels joueurs sont sur les listes restreintes en Europe? Qui a besoin de trouver un déménagement temporaire? Et qui pourrait être une bonne affaire parce que leur contrat est épuisé?

* Toutes les évaluations de transfert sont estimées.

Sur le radar

Vous devrez peut-être payer des frais décents pour les signer, mais ils ont la capacité d’améliorer n’importe quelle équipe immédiatement.

Christian Eriksen, Inter Milan, 15 M €

Clubs liés: Manchester United, Arsenal, PSG, Dortmund

Incroyablement, Arsenal s’est vu offrir la possibilité de signer Eriksen dans le cadre d’un accord d’une valeur inférieure aux 20 millions d’euros payés par l’Inter Milan à Tottenham il y a seulement 11 mois, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN. Le milieu offensif de 28 ans est rapidement tombé en disgrâce sous l’entraîneur Antonio Conte et pourrait être une bonne affaire compte tenu de sa qualité.

Ozan Kabak, Schalke, 30 M €

Clubs liés: Liverpool, Man United, Arsenal, AC Milan, RB Leipzig

Schalke est dans une situation financière difficile en ce moment et ne se porte pas beaucoup mieux sur le terrain. A Kabak, ils ont un excellent jeune défenseur, mais l’international turc de 20 ans ne restera pas longtemps dans les circonstances actuelles. Milan est peut-être la destination la plus probable, comme l’a affirmé l’agent Gaetano Di Caro: Rossoneri Je le cherche depuis longtemps. «

Ben White, Brighton, 50 M €

Clubs liés: Man United, Chelsea, Tottenham, Liverpool

Tout club (et il y en a beaucoup) qui cherche à renforcer sa défense n’a pas besoin de chercher plus loin que la côte sud anglaise. Brighton & Hove Albion’s White a encore du potentiel à 23 ans et devrait devenir une star. Brighton résistera à des honoraires élevés pour un joueur qui n’a signé un nouveau contrat qu’au début de la saison, mais il est difficile de trouver de jeunes défenseurs de qualité. Le club va également faire face à une bataille pour garder le milieu de terrain Yves Bissouma, qui attire Liverpool et Man United.

Houssem Aouar, Lyon, 45 M €

Clubs liés: Arsenal, PSG, Real Madrid, Barcelone, Juventus

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Arsenal avait fait des avances cet été, mais n’était pas proche d’égaler les 45 millions d’euros et plus que Lyon souhaitait. Maintenant, les Gunners sont en désordre, ils peuvent attirer l’attention ailleurs et perdre le milieu de terrain. Lyon aura également une décision à prendre concernant Memphis Depay, qui a attiré l’attention de Barcelone, étant donné que son contrat expire à la fin de la saison.

Denis Zakaria, Borussia Monchengladbach, 30 M €

Clubs liés: Man City, Man United, Chelsea, Milan, Bayern

L’international suisse de 24 ans est sur le radar des meilleurs clubs depuis un certain temps et, après un passage à l’écart avec une blessure au genou à long terme, ses performances en Bundesliga cette saison ont alimenté le feu.

Isco, Real Madrid, 20 M €

Clubs liés: Arsenal, Man United, Man City, Everton, Tottenham, Inter Milan, PSG

Autrefois au centre du Real Madrid, Isco a glissé dans l’ordre hiérarchique et maintenant son agent affirme qu’il « veut essayer une autre ligue ». Le joueur de 28 ans a déménagé dans la capitale espagnole en 2013, mais pourrait maintenant partir et serait un excellent ajout pour un club en janvier ou en été.

Déménageurs de prêts

Ces joueurs ont du mal à jouer dans leurs clubs, pour une raison ou une autre, et pourraient être déchargés en prêt lorsque la fenêtre s’ouvre.

Mesut Ozil, Arsenal

Clubs liés: Fenerbahce, Inter Miami, DC United, LA Galaxy

Ozil a été exclu des équipes de Premier League et d’Europa League du club, malgré leurs difficultés cette saison. Il reste à voir si le milieu de terrain créatif aura une autre chance en janvier, mais sinon, un prêt est sûrement envisagé étant donné qu’il gagne environ 350000 £ par semaine. Un transfert pour 30 millions d’euros du défenseur central William Saliba, de préférence au Royaume-Uni, est également envisagé.

Papu Gomez, Atalanta

Clubs liés: Roma, AC Milan, Inter, PSG, Liverpool, FC Cincinnati, Al-Nassr

Une dispute avec l’entraîneur Gian Piero Gasperini a vu le joueur de 32 ans ostracisé ces dernières semaines, ce qui pourrait entraîner une sortie en janvier. L’une des forces créatives qui a aidé Atalanta à tant impressionner cette année, Gomez pourrait chercher un déménagement temporaire avant un accord permanent cet été.

Dean Henderson ou Sergio Romero, Man United

Clubs liés: Leeds, Brighton, Chelsea, PSG; Everton, Valence.

La vie d’un gardien de but suppléant est difficile et, comme United semble persister avec David de Gea en tant que n ° 1, Henderson et Romero recherchent une action plus régulière. S’il part, Henderson restera probablement en Angleterre alors qu’il propose de faire partie de l’équipe pour l’Euro 2020, tandis que l’international argentin Romero est plus susceptible de partir à l’étranger après s’être mis en colère contre son traitement au cours des derniers mois, après avoir été exclu du listes officielles de l’effectif du club.

Ousmane Dembele, Barcelone

Clubs liés: Man United, Arsenal, Liverpool, Dortmund, PSG

Une pléthore de problèmes de blessures ont frappé la carrière de Dembele depuis son déménagement de 105 millions d’euros à Barcelone en 2017, et le club catalan serait de plus en plus fatigué de le voir en marge. Ce serait un pari, compte tenu de son histoire, mais un prêt pourrait être exactement ce dont il a besoin.

Dele Alli, Tottenham

Clubs liés: PSG, Real Madrid, Barcelone, Everton, Rangers

Ayant été l’un des joueurs centraux du club au cours des dernières années, la chute d’Alli sous Jose Mourinho est un peu déroutante. Cependant, le milieu de terrain anglais souhaite trouver des matchs plus réguliers et espère avoir une chance d’impressionner en prêt.

Kepa Arrizabalaga, Chelsea

Clubs liés: Valence, Séville

La nouvelle signature de Chelsea, Edouard Mendy, a rendu le gardien de but facile depuis son arrivée cet été et Kepa est devenu le remplaçant le plus cher du monde. À près de 80 millions d’euros lorsqu’ils l’ont débarqué en 2018, l’international espagnol doit jouer et devrait accepter toute offre.

Une bonne affaire à faire?

Avec leurs contrats expirant à la fin de cette saison, les clubs pourraient chercher une offre moins chère en janvier.

Lionel Messi, Barcelone, 100 M €

Clubs liés: Man City, PSG

Le désir de Messi de quitter le club dans lequel il est depuis l’âge de 13 ans n’est pas un secret et la seule chose qui pourrait le persuader de rester est le résultat des élections présidentielles de janvier. S’il y va, le Barça pourrait accepter des offres le mois prochain, seuls le PSG et Man City étant vraiment en mesure de se le permettre. Oui, 100 millions d’euros sont toujours une bonne affaire.

David Alaba, Bayern Munich, 25 M €

Clubs liés: Man City, Man United, Chelsea, Real Madrid, Barcelone, PSG, Juventus

Tous les meilleurs clubs veulent signer Alaba, qui n’a pas réussi à s’entendre sur un nouveau contrat au Bayern et toutes les discussions ont été annulées. Le défenseur de 28 ans est sans doute le joueur le plus recherché de la fenêtre de janvier et seules ses revendications salariales se dressent entre lui et un nouveau club.

Gianluigi Donnarumma, AC Milan, 35 M €

Clubs liés: Juventus, PSG, Tottenham, Chelsea

Tous les signes suggèrent que le joueur de 21 ans signera un nouveau contrat à Milan, mais avec Mino Raiola comme agent, tout est possible. L’international italien est depuis longtemps lié à la Juve, tandis que de nombreux autres clubs aimeraient le signer pour attacher la place de n ° 1 pendant plus d’une décennie.

Georginio Wijnaldum, Liverpool, 20 millions d’euros

Clubs liés: Barcelone, Inter Milan

Liverpool ne semble pas vouloir le laisser partir, mais Wijnaldum pourrait bien sauter sur l’occasion de rejoindre Barcelone. Un nouveau contrat est également une possibilité car il n’est pas mécontent à Anfield, mais la signature de Thiago l’a poussé dans l’ordre hiérarchique du milieu de terrain.

Eric Garcia, Manchester City, 15 M €

Clubs liés: Barcelone, Liverpool, Arsenal

Il semblait que Garcia venait juste de faire sa percée dans la première équipe de City avant de se lancer dans un mouvement. Il ne signera pas de nouveau contrat, alors le joueur de 19 ans obtiendra probablement son souhait de rejoindre Barcelone pour un tarif réduit en janvier.

Sergio Ramos, Real Madrid, 10 millions d’euros

Clubs liés: Man City, Man United, Liverpool, PSG, Inter Miami

L’arrière central de 34 ans n’a toujours pas accepté les conditions pour prolonger son séjour, bien que rien ne semble indiquer qu’il envisage un déménagement à ce stade de sa carrière. Ramos ne joue pas à Madrid est presque aussi étrange que Messi ne soit pas à Barcelone, mais il y a une foule de clubs prêts à bondir s’il est autorisé à y aller.

Beaucoup d’argent bouge?

Ces joueurs continueront d’être liés aux grands clubs, même si cela prendra une offre énorme et que personne n’a d’argent pour le moment, alors ne soyez pas trop optimiste.

Paul Pogba, Manchester United, 70 millions d’euros

Clubs liés: Juventus, Real Madrid

Pogba dit qu’il est «à 1000%» engagé envers Man United après les commentaires de son agent Mino Raiola selon lesquels il veut quitter Old Trafford, mais il veut clairement sortir. Cela n’arrivera probablement pas en janvier, mais c’est certainement à surveiller cet été, car son prix continue de baisser alors que son contrat se rapproche de sa date d’expiration à l’été 2022.

Jadon Sancho, Borussia Dortmund, 120 M €

Clubs liés: Man United, Liverpool, Real Madrid

L’ailier est la principale cible de transfert de Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN, mais son évaluation s’avère difficile à surmonter. Peu de clubs sont en mesure de signer Sancho sur un marché touché par la pandémie de coronavirus, donc celui-ci va gronder.

Kalidou Koulibaly, Naples, 70 M €

Clubs liés: Man United, Liverpool, PSG, Inter Milan

Napoli est resté résolument fidèle à son prix demandé, malgré un vif intérêt pour l’international sénégalais. À 29 ans, Koulibaly a l’expérience que de nombreux clubs recherchent à l’arrière, mais cela a un prix que peu de gens sont en mesure de payer pour le moment.

Dayot Upamecano, RB Leipzig, 60 millions d’euros

Clubs liés: Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, PSG, Bayern

L’un des meilleurs jeunes défenseurs d’Europe, Upamecano est celui qu’ils veulent tous, mais avec une clause de libération de 42 millions d’euros qui entrera en vigueur l’été prochain, les clubs joueront un match d’attente pour débarquer le joueur de 22 ans.

Paulo Dybala, Juventus, 80 M €

Clubs liés: Man United, Tottenham, Real Madrid, Barcelone, PSG

Dybala a rejoint la Juve en 2015 mais a connu une période difficile ces derniers temps, avec des suggestions selon lesquelles l’attaquant pourrait être utilisé comme un poids lourd dans l’accord avec Pogba. Un nouveau contrat pourrait être proposé, même si les discussions avec le club ne semblent pas progresser.

Declan Rice, West Ham, 90 M €

Clubs liés: Chelsea, Man United

L’un des meilleurs jeunes milieux de terrain défensifs, Rice est maintenant un habitué du club et du pays. Le joueur polyvalent de 21 ans coûtera cependant plus de 90 millions d’euros, et Chelsea est des admirateurs connus s’ils peuvent faire fonctionner les finances.