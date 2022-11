Alaa Abdel Fattah subit une intervention médicale des autorités égyptiennes au milieu d’une grève de la faim

La famille demande maintenant un accès immédiat à lui, que ce soit en prison ou à l’hôpital, exprimant des inquiétudes qu’il puisse mourir sous la garde des autorités égyptiennes en raison de la gravité de son état de santé après plus de 200 jours de grève de la faim.

CHARM EL-CHEIKH, ÉGYPTE – La famille d’Alaa Abdel Fattah, le prisonnier politique anglo-égyptien en grève de la faim et de l’eau en prison, a été informée jeudi par des responsables égyptiens qu’il a subi “une intervention médicale avec la connaissance d’un autorité », ont-ils dit.

L’escalade survient un jour avant que le président Biden ne débarque en Égypte pour visiter la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroule actuellement dans la ville côtière de Charm el-Cheikh. Les États-Unis sont un proche allié de l’Égypte et fournissent chaque année plus d’un milliard de dollars d’aide militaire au pays, mais ont critiqué à plusieurs reprises son bilan en matière de droits humains.

Abdel Fattah, un militant autrefois éminent de la révolution de 2011, a été incarcéré et sorti de prison au cours de la dernière décennie sous l’accusation dénoncée par un groupe de défense des droits humains comme une tentative de faire taire la dissidence. Son cas est devenu un sujet central à la COP27, en particulier après qu’un législateur égyptien ait confronté sa jeune sœur, Sanaa Seif, lors d’une conférence de presse sur son cas.

Avant la conférence, Seif a campé devant le ministère britannique des Affaires étrangères pour exiger une rencontre avec de hauts responsables et s’est engagé à ce que son frère, qui a revendiqué sa citoyenneté britannique depuis la prison l’année dernière et s’est vu délivrer un passeport britannique, soit libéré. La mère des frères et sœurs, professeur de mathématiques à l’Université du Caire, est née à Londres.