Alaa Abdel-Fattah: Rishi Sunak promet à la famille du Britannique en grève de l’eau dans la prison égyptienne qu’il soulèvera l’affaire lors de la Cop27

Rishi Sunak s’est engagé à lutter pour la libération d’un citoyen britannique qui a entamé une grève de l’eau en prison en Égypte, affirmant que c’est “une priorité pour le gouvernement britannique” qu’il soit libéré.

M. Sunak se rend dimanche dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh pour assister à la Cop27, lors de sa première grande visite internationale en tant que premier ministre.

Là, il a dit qu’il rencontrerait le président égyptien et soulèverait le cas d’Alaa Abdel-Fattah, un écrivain et développeur de logiciels anglo-égyptien qui, selon des groupes de défense des droits, est détenu illégalement pour son activisme.

Alaa Abdel-Fattah doit cesser de boire de l’eau à partir de dimanche, alors que la conférence sur le climat démarre (AFP via Getty Images)

Écrivant aux sœurs de M. Abdel-Fattah ce week-end, M. Sunak a reconnu que la famille traversait “une période extrêmement douloureuse” et a déclaré que le gouvernement était “totalement déterminé à résoudre [their] cas du frère ».

Le père d’un enfant de 40 ans a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux en Égypte et purge actuellement sa dernière peine de cinq ans pour avoir partagé une publication sur Facebook critiquant les conditions de détention.

Il est en grève de la faim partielle depuis six mois, qu’il a intensifié la semaine dernière à zéro calorie par jour.

Dimanche, à l’ouverture du sommet de l’ONU sur le climat, M. Abdel-Fattah a également entamé une grève de l’eau, faisant craindre qu’il ne meure alors que des dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre britannique, étaient sur le pays pour rencontrer leurs homologues égyptiens.

Les ministres et les responsables continuent de faire pression pour un accès consulaire urgent à Alaa ainsi que d’appeler à sa libération au plus haut niveau du gouvernement égyptien », a écrit M. Sunak dans une lettre adressée à la sœur cadette de M. Abdel-Fattah, Sanaa Seif.

La sœur de M. Abdel-Fattah, Sanaa Seif, craint pour la vie de son frère (Télévision indépendante)

Mme Seif s’est elle-même rendue en Égypte pour assister à la COP27 et soulever le cas de son frère.

“Je continuerai à souligner au président Sissi l’importance que nous attachons à la résolution rapide du cas d’Alaa et à la fin de ce traitement inacceptable”, a ajouté le Premier ministre.

« Je voudrais… vous rassurer sur le fait que le gouvernement est profondément déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre le cas d’Alaa dans les plus brefs délais », a-t-il déclaré.

M. Abdel-Fattah a acquis une notoriété internationale en 2011 comme l’un des visages les plus reconnaissables des soulèvements du printemps arabe en Égypte.

Cependant, il a passé la majeure partie des dix dernières années en prison en raison de son activisme et purge actuellement une peine de cinq ans pour diffusion de fausses nouvelles après avoir partagé un message critique sur Facebook.

Rishi Sunak a déclaré qu’il “soulèverait la question” avec les autorités égyptiennes (Getty Images)

Son cas a déclenché un tollé mondial. Des personnalités éminentes, dont Greta Thunberg, 15 lauréats du prix Nobel comme la lauréate du prix Nobel de littérature de cette année Annie Ernaux et des célébrités comme Emma Thompson, ont tous appelé à sa liberté.

Des dizaines de parlementaires et de pairs ont également écrit au gouvernement pour lui demander de travailler de toute urgence à sa liberté. Sa famille a prévenu qu’il mourrait la semaine prochaine si les autorités britanniques n’intervenaient pas.

“A moins que Rishi Sunak ne revienne de la COP27 avec mon frère vivant, Alaa ne sortira pas d’Egypte sauf dans un cercueil”, a déclaré dimanche matin Mona Seif, la sœur de M. Abdel-Fattah à la radio LBC.

Sanaa Seif, quant à elle, a déclaré Nouvelles du ciel qu’elle espère que M. Sunak ne se contente pas de payer “pour la forme” et respecte ses promesses.

“Ce sera son premier voyage et c’est donc un défi mais j’espère que le Premier ministre Rishi Sunak comprend l’urgence”, a-t-elle déclaré.

Mme Seif a organisé une manifestation devant le ministère des Affaires étrangères (fil de sonorisation)

L’Égypte a été fortement critiquée pour son terrible bilan en matière de droits après que le président Abdel-Fattah Sisi, l’ancien chef de l’armée du pays, a pris le pouvoir en 2014 à la suite du renversement militaire de son prédécesseur.

Depuis lors, des groupes de défense des droits affirment que des centaines de manifestants ont été tués et des dizaines de milliers arrêtés, les autorités ayant effectivement interdit la liberté d’expression.

L’Égypte a nié à plusieurs reprises avoir commis des atteintes aux droits humains contre des détracteurs du régime et affirme que les conditions dans ses prisons sont conformes aux normes internationales.

Cette semaine, Amnesty International et Human Rights Watch ont averti que la répression n’avait fait qu’empirer à l’approche de la Cop27.

L’Egypte a arrêté des dizaines de personnes pour avoir appelé à des manifestations avant le sommet tandis que les autorités ont également restreint le droit aux rassemblements.

“Il devient clair que le gouvernement égyptien n’a pas l’intention d’assouplir ses mesures de sécurité abusives et de permettre la liberté d’expression et de réunion”, a déclaré Adam Coogle, directeur adjoint de HRW pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

“Les autorités égyptiennes ne devraient pas étendre leur répression des droits de l’homme dans l’espace du sommet”, a-t-il ajouté.

Philip Luther, directeur MENA d’Amnesty, a déclaré qu’au moins 151 détenus font actuellement l’objet d’une enquête après avoir été arrêtés avant le sommet.

Le sommet sur le climat de la COP27 a commencé en Égypte (Présidence égyptienne de la COP27/AFP/Getty)

Les dirigeants mondiaux arrivant à Charm el-Cheikh ne doivent pas se laisser berner par la campagne de relations publiques de l’Égypte », a ajouté Luther.

M. Abdel-Fattah a déclaré dans une lettre écrite depuis la prison la semaine dernière qu’il boirait son dernier verre d’eau dimanche.

Dans cette lettre, il a ajouté qu’il considérait cette décision comme “ma lutte pour ma liberté et la liberté des prisons de conflit auxquelles ils n’ont aucune part… pour les victimes d’un régime incapable de gérer ses crises autrement que par l’oppression”.

Son cas a été évoqué à plusieurs reprises par des parlementaires britanniques.

Le député conservateur David Jones, partisan de la campagne, a déclaré cette semaine qu’il espérait que le Premier ministre “saisirait l’occasion de faire pression sur les Égyptiens pour qu’ils libèrent Alaa dans sa famille”.

Le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, a également appelé le gouvernement à redoubler d’efforts pour obtenir la libération d’Abd el-Fattah, déclarant : « C’est maintenant extrêmement urgent. Alaa est un citoyen britannique.

“Rishi Sunak doit profiter de sa visite à la Cop27 en Egypte pour ramener Alaa à sa famille.”