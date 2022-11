Alaa Abdel-Fattah : l’Egypte “sent la faiblesse” dans Cleverly over emprisonné militant britannique, avertit John Casson

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le régime en Égypte « sentira la faiblesse » dans les récents commentaires du secrétaire britannique aux Affaires étrangères James Cleverly concernant l’activiste pro-démocratie emprisonné Alaa Abdel-Fattah, a prévenu un ancien ambassadeur au Caire.

Accusant M. Cleverly de “parler comme s’il ne s’agissait que d’un désaccord de procédure entre amis”, James Casson a exhorté le gouvernement britannique à mettre fin à la phase des “demandes polies” et à faire du cas du ressortissant anglo-égyptien “la question déterminante” dans sa relation avec Le Caire. .

L’ex-diplomate a averti que “l’Égypte cherche à gagner du temps et mise sur le fait que nos ministres se désintéressent et parlent tous” – déplorant que leur tactique “semble fonctionner”.

Alors que les dirigeants du monde se rendaient à Charm el-Cheikh pour le sommet de la Cop27 de l’ONU, M. Abdel Fattah – un héros des soulèvements du printemps arabe en Égypte, emprisonné pendant une grande partie de la dernière décennie – a intensifié sa grève de la faim de six mois et a commencé à refuser de l’eau pour souligner son injuste détention et exiger des visites consulaires.

Bien que Rishi Sunak ait soulevé le cas de l’activiste de 40 ans auprès du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi la semaine dernière, le régime a empêché à plusieurs reprises son avocat de lui rendre visite en prison après avoir annoncé de manière opaque qu’il était “médicalement intervenu” dans son cas. .

Quelques heures après avoir finalement reçu une note de “preuve de vie” rédigée avec prudence dans l’écriture de M. Abdel-Fattah les rassurant qu’il “buvait à nouveau de l’eau”, sa famille a déclaré mardi avoir reçu une autre lettre de sa part via les autorités pénitentiaires, disant qu’il avait a mis fin à sa grève de la faim.

Dans la lettre, écrite dans des circonstances peu claires, M. Abdel-Fattah semble s’engager à “tout expliquer jeudi” lors d’une visite familiale mensuelle.

Mais avant la note la plus récente, M. Casson – qui a été ambassadeur de Grande-Bretagne au Caire de 2014 à 2018 – avait averti que “les choses semblent encore assez sombres”, et a suggéré que l’Egypte semble simplement attendre que la pression internationale s’apaise.

Alaa Abdel-Fattah explique dans une lettre à sa famille via les autorités pénitentiaires de Wadi el-Natroun qu’il a recommencé à boire de l’eau (FAMILLE DOCUMENT/AFP via Getty Images)

“Nous sommes passés du ministre des Affaires étrangères, qui il y a 12 jours disait qu’il travaillait” sans relâche “pour la libération d’Abdel-Fattah, à hier en disant qu’il restait intéressé par l’affaire et en parlant comme s’il s’agissait simplement d’un désaccord de procédure entre amis”, a déclaré M. Casson. dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui spectacle mardi.

“Les Égyptiens comprennent le pouvoir et ils sentiront la faiblesse dans ce que le ministre des Affaires étrangères a dit hier.”

M. Cleverly a déclaré aux députés lundi qu’une “différence d’opinion” était centrée sur le refus du Caire d’accepter la double nationalité britannique de M. Abdel-Fattah. Plus tôt ce matin-là, il a dit au Aujourd’hui montrent que la Grande-Bretagne avait “mis en évidence le désaccord” à tous les niveaux sur la question de savoir si l’activiste de haut niveau était un citoyen britannique.

“Nous continuerons à faire comprendre aux autorités égyptiennes que nous sommes intéressés par cette affaire et nous continuerons à faire pression pour l’accès consulaire”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères aux députés de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes. “Nous sommes en mesure de parler régulièrement et franchement avec les autorités égyptiennes de cette affaire.”

Mais M. Casson a averti que donner “du temps d’antenne à ce point de discussion égyptien” sur la validité de la citoyenneté britannique de M. Abdel-Fattah équivaut à un “gaslighting”.

“Nous devons être clairs sur le fait qu’il s’agit d’une persécution quotidienne d’un ressortissant britannique par les mêmes responsables égyptiens à qui le ministre des Affaires étrangères s’adresse, et si nous voulons sauver sa vie, nous devons montrer que plus cela dure, plus grave cela n’en deviendra pas moins grave », a déclaré l’ex-diplomate.

Alaa Abdel-Fattah est l’un des militants les plus en vue d’Égypte (AP Photo/Nariman El-Mofty, Dossier)

Accusant le gouvernement « d’envoyer des messages très mitigés », il a exhorté les ministres à « énoncer clairement les conséquences en cas de nouveau préjudice pour Abdel-Fattah », ajoutant : « J’aimerais voir le secrétaire à la Défense décrocher le téléphone à son adversaire. numéro et dire ‘c’est maintenant un test pour notre partenariat’, parce que c’est un régime militaire en Égypte qui ne croit que vous êtes sérieux que lorsque ces canaux militaires sont utilisés.

Ayant pris de l’importance lors de la révolution de 2011 qui a renversé Hosni Moubarak, M. Abdel-Fattah a été emprisonné par tous les présidents de son vivant et a été condamné en décembre dernier à cinq ans de prison supplémentaires pour avoir partagé une publication sur les réseaux sociaux sur les conditions de détention.

Sa mère, Laila Suief – une professeure de mathématiques née à Londres – a également déclaré à la BBC qu’elle « ne peut pas comprendre » l’argument concernant sa citoyenneté britannique, car « cela ne devrait pas être la prérogative du gouvernement égyptien de reconnaître s’il est britannique ». ou non.”

«Je voudrais que le gouvernement britannique insiste sur le fait qu’il est britannique parce que nos lois le reconnaissent comme britannique, et qu’il insiste au moins sur une visite consulaire, et qu’il insiste pour que sa vie en tant qu’être humain – qu’il soit britannique ou égyptien – soit pleinement respecté », a déclaré Mme Suief.

Elle a déclaré que le “grand soulagement” de découvrir que son fils était “réellement vivant et conscient” lundi était “trempé par beaucoup de colère” face au refus simultané des autorités d’autoriser l’avocat de son fils à lui rendre visite.

S’exprimant avant une visite familiale mensuelle jeudi, l’homme de 66 ans a déclaré: «Je pense que l’essentiel est que tant que seule la famille peut le voir, les autorités peuvent continuer à nier qu’il ne va pas bien.

“En gros, ils ne veulent tout simplement pas que quelqu’un d’autre le voie, car ils disent déjà que la famille ment – ​​ils ne veulent donc tout simplement pas de témoin supplémentaire.”