Alaa Abdel Fattah : la famille cherche à prouver que le Britannique est en vie dans une prison égyptienne

La famille d’un citoyen britannique en grève de l’eau et de la faim en prison en Égypte dit qu’elle ne sait pas s’il est vivant, après que le Royaume-Uni et les autorités égyptiennes n’ont pas fourni de preuve de vie malgré des appels répétés.

Alaa Abdel Fattah, 49 ans, un éminent militant anglo-égyptien des droits de l’homme, a cessé de boire de l’eau dimanche, après une grève de la faim de six mois pour protester contre sa détention injuste et le refus du Caire de lui permettre l’accès consulaire.

Sans eau, le prisonnier d’opinion d’Amnesty International mourra probablement dans quelques jours.

L’Égypte accueille actuellement la Cop27 et le Premier ministre britannique Rishi Sunak est dans le pays aux côtés de dizaines de dirigeants mondiaux, lors de son premier grand voyage international depuis son entrée en fonction.

Avant de s’envoler pour Charm el-Cheikh pour le sommet, M. Sunak a promis à la famille de M. Abdel-Fattah d’obtenir sa libération était une “priorité” pour le gouvernement.

Cependant, depuis son arrivée, il a été filmé en train d’esquiver les appels des journalistes à commenter l’état des négociations.

Sanaa Seif, la plus jeune sœur de M. Abdel-Fattah, qui s’est rendue à la COP27, a déclaré mardi aux journalistes que la famille ne savait pas où il se trouvait ni s’il était toujours en vie, et a exprimé sa crainte qu’il ne soit nourri de force.

La mère de M. Abdel-Fattah, Laily Soueif, a passé deux jours à l’extérieur de la prison du désert où il est détenu au nord de la capitale, mais n’a pas encore reçu sa lettre hebdomadaire.

Elle reviendra mercredi.

“J’ai demandé aux autorités britanniques d’obtenir des preuves qu’Alaa est vivant et conscient. Je n’ai reçu aucune réponse », a déclaré Mme Seif lors d’une conférence de presse chargée mardi.

« Nous ne savons pas où il est. On ne sait pas s’il est vivant… Pour l’instant, tout ce qu’on sait, c’est qu’Alaa a arrêté de boire de l’eau [over] il y a 50 heures.

M. Abdel-Fattah, l’un des militants pro-démocratie les plus connus d’Égypte, a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux. Il purge actuellement sa dernière peine de cinq ans d’emprisonnement pour avoir partagé sur Facebook une publication critiquant les conditions de détention.

Il a appelé à plusieurs reprises à la libération de toutes les personnes injustement détenues dans le pays.

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a été accusé par des groupes de droite d’avoir étranglé les libertés et d’avoir violemment réprimé la dissidence depuis son arrivée au pouvoir après un coup d’État militaire en 2013.

Les autorités ont arrêté des dizaines de milliers de personnes, tandis que des centaines de manifestants ont été tués au fil des ans. Les manifestations sont effectivement interdites et des centaines de sites Web ont été fermés, y compris le plus récemment cette semaine le site Web de Human Right Watch.

L’activiste et blogueur anglo-égyptien Alaa Abdel Fattah photographié lors du procès de 2015 (Khaled Desouki/AFP via Getty Images)

L’Égypte, pour sa part, a nié à plusieurs reprises avoir des prisonniers politiques et maintient que ses prisons sont conformes aux normes internationales. pour son avertissement de libération mardi, la vie du père de 40 ans est “en danger imminent”.

Des célébrités du monde entier ont également exhorté l’Égypte à le libérer immédiatement.

La célèbre auteure indienne Arundhati Roy a envoyé mardi à la famille une vidéo qu’elle a qualifiée de “message de solidarité de la part de tous ceux qui veulent [Alaa] libre et avec nous dans le monde ».

Des groupes de défense des droits, quant à eux, ont déclaré craindre qu’il ne puisse pas survivre à une grève de l’eau et de la faim.

« Je ne peux pas souligner à quel point sa situation est dangereuse », a déclaré Hussein Bayoumi, chercheur sur l’Égypte à Amnesty International. L’indépendant mardi.

« Il est essentiel que les autorités égyptiennes autorisent les contacts [with his family] et l’accès à des professionnels de la santé indépendants choisis par sa famille qui peuvent accéder à sa situation médicale, sinon nous risquons qu’Alaa Abdel-Fattah meure en prison.

M. Bayoumi a également appelé à la libération « immédiate et inconditionnelle » de tous les prisonniers politiques en Égypte ainsi qu’au Caire pour qu’il lève les restrictions imposées aux groupes de la société civile, aux médias et aux manifestants.

“Nous sommes extrêmement préoccupés par une vague d’arrestations, au moins 182 ont été arrêtés en relation avec des appels à manifester” autour de la COP27, a-t-il ajouté.

Lors de la conférence de presse de mardi, la famille de M. Abdel-Fattah a également déclaré qu’elle craignait qu’il ne soit nourri de force car ils n’ont été autorisés à aucun contact avec lui.

« Sont-ils en train de gaver mon frère en ce moment ? Est-il menotté dans un lit, mis sous IV contre sa volonté ? » demanda sa plus jeune sœur.

Mme Seif a ajouté que quoi qu’il arrive, son frère avait gagné “la bataille symbolique”.

“J’espère juste que lui et son corps ne seront pas sacrifiés pour ça”