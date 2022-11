Alaa Abdel-Fattah intensifie sa grève de la faim en refusant de l’eau

“S’ils ne veulent pas se retrouver avec un décès qu’ils auraient dû et auraient pu empêcher, ils doivent agir maintenant”, a déclaré Callamard. a déclaré lors d’un point de presse .

L’escalade de la grève de la faim d’Abdel-Fattah a suscité de vives inquiétudes chez l’éminent militant des droits humains et écrivain, qui n’avait consommé que 100 calories par jour pendant plus de 200 jours.

Abdel-Fattah a acquis une notoriété internationale lors du soulèvement égyptien de 2011 et a été emprisonné pendant la majeure partie des huit dernières années.

“Je suis ici pour faire de mon mieux pour essayer de faire la lumière sur le cas de mon frère et pour le sauver”, a déclaré Sanaa Seif, la sœur d’Alaa Abdel-Fattah, en arrivant à Charm el-Cheikh aux premières heures de lundi, selon Reuters.

Il a été condamné plus récemment en décembre de l’année dernière à cinq ans de prison supplémentaires pour avoir prétendument diffusé de fausses nouvelles via les réseaux sociaux après avoir partagé un message dénonçant les violations des droits de l’homme dans les prisons égyptiennes.

Abdel-Fattah a acquis la nationalité britannique l’année dernière et demande depuis le droit à une visite consulaire de représentants de l’ambassade britannique. La campagne Libérez Alaa dit ce droit a jusqu’à présent été refusé.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dit dans une lettre à Seif qu’il était “très préoccupé” par la situation, ajoutant que le gouvernement était “totalement déterminé” à résoudre rapidement son cas.

“Les ministres et les responsables continuent de faire pression pour un accès consulaire urgent à Alaa et d’appeler à sa libération au plus haut niveau du gouvernement égyptien”, a déclaré Sunak.

Tasneem Essop, chef du Climate Action Network, qui comprend plus de 1 500 groupes de la société civile, a appelé le gouvernement de Sunak à faire tout son possible pour aider à libérer Abdel-Fattah.

“Sunak, le Premier ministre britannique, il vient en Égypte. Et il y a eu une campagne mondiale massive pour appeler le gouvernement britannique à aider à libérer Alaa Abdel-Fattah”, a déclaré Essop lundi à la COP27.

“Ils devraient venir ici et faire ça. Il devrait venir ici en plus de faire des déclarations sur le climat”, a-t-elle ajouté. “Venez aider à libérer Alaa.”