Alaa Abdel Fattah a vécu une grève de la faim « proche de la mort », selon sa famille

LE CAIRE – Alors que les dirigeants mondiaux sont arrivés la semaine dernière en Égypte pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, le prisonnier politique le plus célèbre du pays – en grève de la faim et de l’eau dans une prison à l’extérieur du Caire – était dans une telle détresse qu’il s’est fracassé la tête à plusieurs reprises contre sa cellule mur, incitant les responsables de la prison à le mettre sous surveillance anti-suicide, a déclaré sa famille jeudi.

Alaa Abdel Fattah, qui aura 41 ans vendredi, a été emprisonné pendant environ une décennie et purge actuellement une peine de cinq ans pour « diffusion de fausses nouvelles portant atteinte à la sécurité nationale ».

Son cas a occupé le devant de la scène à la COP27, où il est devenu un symbole de la répression gouvernementale généralisée qui a étouffé la société civile égyptienne. Malgré la double nationalité d’Abdel Fattah, les responsables égyptiens n’ont pas autorisé l’accès consulaire britannique à lui en prison.

Les pourparlers sur le climat en Égypte éclipsés par des allumettes sur les droits de l’homme

La famille d’Abdel Fattah savait par une lettre qu’il leur avait écrite que le 6 novembre, jour du début de la COP27, il prévoyait d’intensifier sa longue grève de la faim et d’arrêter de boire de l’eau.

Mais depuis lors, il n’y avait presque aucune nouvelle de ce qui se passait derrière les murs de la prison de Wadi el-Natroun où il est détenu. Lors du sommet sur le climat, plusieurs dirigeants mondiaux ont directement évoqué son cas avec le président égyptien Abdel Fatah El-Sissi, le seul responsable égyptien ayant le pouvoir de lui pardonner. Aucun n’a même reçu une preuve de vie.

La famille d’Abdel Fattah craignait qu’il ne soit mort. Les autorités pénitentiaires ont finalement déclaré qu’elles étaient “médicalement intervenues” en son nom. Ses proches n’ont reçu la confirmation qu’il était en vie que lundi, lorsque les responsables de la prison ont présenté une lettre manuscrite indiquant qu’il avait recommencé à boire de l’eau et qu’il donnerait plus d’explications bientôt.

Une brève visite familiale avec Abdel Fattah jeudi – la première depuis octobre – a permis aux proches de commencer à reconstituer un calendrier approximatif, même s’ils étaient séparés de lui par une barrière de verre et ne pouvaient lui parler que par le biais d’un casque. Cette visite, a déclaré sa sœur Sanaa Seif, marque “la première fois que je n’envoie pas de mise à jour à l’ambassade britannique parce que j’ai l’impression qu’ils nous ont laissé tomber”.

Le 8 novembre – deux jours après avoir cessé de boire de l’eau et un jour après que Sisi a promis au président français Emmanuel Macron qu’il assurerait la santé d’Abdel Fattah – Abdel Fattah et ses compagnons de cellule ont reçu l’ordre de se soumettre à un contrôle médical, sa tante, la romancière Ahdaf Soueif , a déclaré aux journalistes au Caire jeudi soir. “Ils faisaient pression sur eux pour qu’ils se soumettent à un examen médical afin qu’ils puissent produire un rapport médical”, a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette année, la famille d’Abdel Fattah a accusé les autorités d’avoir falsifié un rapport médical et nié que sa grève de la faim était réelle.

Cette fois, Abdel Fattah refuse de quitter le centre médical tant que sa grève n’est pas reconnue et qu’il est placé sous surveillance médicale. Finalement, la police anti-émeute l’a ramené dans sa cellule, a déclaré Soueif. C’est à ce moment-là, a-t-il dit à ses proches, qu’il “l’a perdu”.

“Il a fait une crise et il a promis de se suicider s’il était ramené dans la cellule”, a déclaré Soueif.

Après qu’Abdel Fattah s’est cogné la tête contre le mur de la cellule, les agents l’ont maîtrisé et l’ont placé sous surveillance anti-suicide. Le lendemain, il s’est de nouveau cogné la tête jusqu’à ce qu’il se mette à saigner, espérant que cela « obligerait les autorités à déposer un rapport officiel sur son cas et à faire intervenir un enquêteur.” Une ecchymose était visible jeudi, a déclaré sa sœur.

Le 10 novembre, alors que l’avocat d’Abdel Fattah s’est vu refuser l’entrée à la prison et que sa mère attendait des nouvelles à l’extérieur, un représentant du bureau du procureur lui a rendu visite et a pris des notes sur sa perte d’espoir et sur la façon dont sa vie avait été mise à mal par les autorités lui refusant l’accès aux livres et à la musique pendant trois ans, a déclaré Soueif.

Le lendemain, alors que le président Biden se rendait en Égypte et rencontrait Sissi, Abdel Fattah s’est effondré sous la douche et a finalement perdu connaissance dans ce qu’il a décrit à ses proches comme une expérience de « mort imminente ». Quand il est revenu à lui, leur a-t-il dit, un compagnon de cellule berçait sa tête et il y avait une intraveineuse dans son bras.

“Ils lui ont donné un liquide électrolytique, une cuillerée de miel, un cornichon”, a déclaré Soueif. “Il y avait beaucoup de monde là-bas et il y avait un besoin urgent de lui sauver la vie.”

Lundi, il “a recommencé à manger de sa propre volonté”, a-t-elle déclaré.

Sa famille a déclaré qu’il semblait maigre et faible jeudi et qu’il devait parfois s’appuyer contre un mur pour se soutenir. Pendant plus de 200 jours cette année, il n’a pas mangé plus de 100 calories par jour. Il a cessé de manger le 1er novembre, puis a renoncé à l’eau.

Il a dit à sa sœur qu’il envisageait de relancer la grève immédiatement. Elle l’a exhorté à laisser son corps récupérer.