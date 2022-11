Alaa Abd El-Fattah : Un militant veut mettre fin à la grève de la faim, selon une lettre à sa sœur

CNN

—



La sœur d’Alaa Abd El-Fattah a déclaré mardi avoir reçu une lettre disant que l’activiste anglo-égyptien emprisonné avait mis fin à sa grève de la faim après plus de 200 jours.

“L’important, c’est que je veux fêter mon anniversaire avec toi jeudi, je n’ai pas fêté depuis longtemps, et je veux fêter ça avec mes compagnons de cellule, alors apporte un gâteau, des provisions normales, j’ai cassé ma grève”, lit une partie de la lettre, prétendument d’Abd El-Fattah et adressée à sa mère, qui a été publiée sur le compte Twitter de Sanaa Seif.

« Nous venons de recevoir cette lettre. Alaa a interrompu sa grève de la faim. Je ne sais pas ce qui se passe à l’intérieur, mais notre visite familiale est prévue pour jeudi et il dit d’apporter un gâteau pour fêter son anniversaire. #FreeAlaa », a écrit Seif, accompagné d’une photo de la lettre.

Plus tôt ce mois-ci, Abd El-Fattah a intensifié une grève de la faim de plus de 200 jours et a cessé de boire de l’eau alors que les dirigeants mondiaux commençaient à se rassembler en Égypte pour le sommet sur le climat COP27.

Le sort de l’activiste du Printemps arabe a jeté une ombre sur l’événement et conduit à de nouveaux appels à sa libération, notamment de la part d’Amnesty International. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a également évoqué le cas d’Abd El-Fattah lors de sa participation à la COP27.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que la situation d’Abd El-Fattah était une “affaire judiciaire” et a affirmé qu’il avait bénéficié d’un “procès équitable”.

Lundi, Seif a déclaré sur Twitter que les responsables de la prison égyptienne avaient envoyé une note à sa mère disant qu’Abd El-Fattah était en vie et avait recommencé à boire de l’eau samedi.

Seif a tenu une conférence de presse la semaine dernière au cours de laquelle elle a déclaré que la famille ne savait pas si Abd El-Fattah était en vie. Les autorités égyptiennes ont résisté à plusieurs reprises aux appels à sa libération.

Abd El-Fattah était l’un des principaux militants du soulèvement égyptien de 2011, qui a renversé le gouvernement du dictateur de longue date Hosni Moubarak.

Le successeur démocratiquement élu de Moubarak a été renversé par un coup d’État et remplacé par Abdel Fattah el-Sisi, l’actuel président, sous le règne duquel la société civile et la liberté d’expression ont été étouffées.

Abd El-Fattah a passé une grande partie de la dernière décennie en prison pour des accusations qui, selon les militants, sont politiquement motivées. En 2019, il a été condamné à cinq ans de prison supplémentaires pour avoir prétendument diffusé de fausses nouvelles après avoir partagé une publication sur Facebook mettant en lumière les violations des droits humains dans les prisons égyptiennes.