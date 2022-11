Alaa Abd El Fattah met fin à sa grève de la faim en Égypte, selon sa famille

Cela garantissait que son nom brouillerait les débats. Pendant des jours, les responsables égyptiens qui avaient vu l’organisation du sommet comme une chance d’acquérir un prestige longtemps recherché se sont plutôt retrouvés assiégés par des questions sur leur prisonnier politique le plus connu. Les dirigeants des États-Unis, de la France, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne, où M. Abd El Fattah détient la double nationalité, ont tous soulevé la question lors de réunions privées avec le président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi.

M. Abd El Fattah, qui, selon sa famille, avait consommé 100 calories par jour de lait et de miel dans son thé pendant près de sept mois avant d’entamer une grève de la faim le 1er novembre, a cessé de boire de l’eau le 6 novembre, le jour deux. semaine, la conférence sur le climat parrainée par les Nations Unies a commencé dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge.

LE CAIRE – Alaa Abd El Fattah, le dissident anglo-égyptien emprisonné qui a entamé une grève de la faim pendant plus de sept mois pour tenter de gagner sa liberté, a rompu sa grève même s’il reste derrière les barreaux, a annoncé mardi sa famille.

Dans une brève note manuscrite datée de lundi 16 heures, M. Abd El Fattah a demandé à sa mère, Laila Soueif, d’apporter de la nourriture lors de sa visite à la prison de Wadi el-Natroun jeudi, jour de son anniversaire, selon sa famille, qui a reçu la lettre. mardi. Mais il n’a pas précisé pourquoi il avait décidé de se remettre à manger. Il a également recommencé à boire de l’eau samedi, a-t-il dit à sa famille dans une lettre précédente qu’ils ont reçue lundi.

Biden Message de : Le président Biden a salué la nouvelle loi américaine sur le climat, soulignant le leadership américain à un moment où le pays fait face à de nombreuses critiques pour être le plus grand émetteur de gaz à effet de serre de l’histoire.

Pourparlers entre les États-Unis et la Chine : Une pause glaciale de plusieurs mois dans le dialogue entre la Chine et les États-Unis sur les questions climatiques a semblé se dégeler très légèrement lors du sommet.

Aide climatique : Après des décennies de résistance, plusieurs pays européens lors de la COP27 ont annoncé des fonds pour aider les nations pauvres à se remettre des pertes et dommages causés par le changement climatique. Mais les États-Unis sont restés silencieux.

L’hôte: Le sommet permettra à l’Égypte endettée de défendre les besoins climatiques des pays les plus pauvres. Mais cela met également le pays autoritaire sous surveillance.

“Je veux fêter mon anniversaire avec vous jeudi, je n’ai pas fêté depuis longtemps, et je veux fêter ça avec mes compagnons de cellule, alors apportez un gâteau, des provisions normales, j’ai cassé ma grève”, a-t-il écrit à Mme Soueif dans la lettre la plus récente, qui, selon sa famille, était de sa main. “Je t’expliquerai tout jeudi.”

Alors que sa famille a exprimé son soulagement qu’il soit en vie et apparemment en bonne santé, elle – et les militants, célébrités et lauréats du prix Nobel du monde entier qui avaient apporté leur soutien à sa campagne pour sa libération – ne savaient pas quoi penser des développements.

Les membres de la famille ont déclaré qu’ils n’avaient aucune autre information sur ce qui avait motivé la décision de M. Abd El Fattah, mais qu’ils espéraient en savoir plus jeudi, date de sa visite familiale mensuelle de 20 minutes, lorsque les proches sont autorisés à apporter de la nourriture et d’autres fournitures. .

Sa famille a déclaré jeudi dernier avoir appris que les autorités pénitentiaires avaient entamé une « intervention médicale » sur M. Abd El Fattah. Sans plus d’informations, ils craignaient qu’il ne soit gavé. Personne n’a pu le voir depuis qu’il a commencé à refuser l’eau, son avocat, Khaled Ali, s’étant vu refuser l’accès à trois reprises alors qu’il avait reçu des autorisations officielles de visite.