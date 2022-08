Al-Zawahri : de la clinique du Caire au sommet d’Al-Qaïda

Le Caire, Egypte –

Les portes du jihad se sont ouvertes pour Ayman al-Zawahri alors qu’il était jeune médecin dans une clinique du Caire, lorsqu’un visiteur est arrivé avec une offre alléchante : une chance de soigner des combattants islamiques combattant les forces soviétiques en Afghanistan.

Avec cette offre en 1980, al-Zawahri s’est lancé dans une vie qui, pendant trois décennies, l’a mené au sommet du groupe terroriste le plus redouté au monde, Al-Qaïda, après la mort d’Oussama ben Laden.

Déjà militant expérimenté qui cherchait à renverser le régime “infidèle” égyptien depuis l’âge de 15 ans, al-Zawahri a effectué un voyage dans la zone de guerre afghane qui n’a duré que quelques semaines, mais cela lui a ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités.

Ce qu’il a vu était “le cours de formation préparant les jeunes moudjahidines musulmans à lancer leur prochaine bataille contre la grande puissance qui régnerait sur le monde : l’Amérique”, écrit-il dans une biographie-manifeste de 2001.

Al-Zawahri, 71 ans, a été tué ce week-end par une frappe de drone américain en Afghanistan. Le président Joe Biden a annoncé le décès lundi soir dans un discours à la nation.

La grève est susceptible de conduire à un plus grand désarroi au sein de l’organisation que la mort de Ben Laden en 2011, car il est beaucoup moins clair qui serait son successeur.

Al-Zawahri est devenu crucial pour détourner les armes du mouvement djihadiste pour viser les États-Unis en tant que bras droit de Ben Laden, le jeune millionnaire saoudien qu’il a rencontré dans la région Afghanistan-Pakistan. Sous leur direction, le réseau terroriste Al-Qaïda a mené l’attaque la plus meurtrière jamais perpétrée sur le sol américain, les attentats-suicides du 11 septembre 2001.

Les attentats contre le World Trade Center et le Pentagone ont fait de Ben Laden l’ennemi n°1 de l’Amérique. Mais il n’aurait probablement jamais pu le faire sans son adjoint.

Alors que Ben Laden venait d’un milieu privilégié dans une famille saoudienne éminente, al-Zawahri avait l’expérience d’un révolutionnaire clandestin. Ben Laden a fourni à al-Qaïda du charisme et de l’argent, mais al-Zawahri a apporté les tactiques et les compétences organisationnelles nécessaires pour forger des militants dans un réseau de cellules dans des pays du monde entier.

“Ben Laden l’a toujours admiré”, a déclaré l’expert en terrorisme Bruce Hoffman de l’Université de Georgetown. Al-Zawahri « a passé du temps dans une prison égyptienne, il a été torturé. C’était un djihadiste depuis qu’il était adolescent.

Lorsque l’invasion américaine de l’Afghanistan en 2001 a démoli le refuge d’al-Qaïda et dispersé, tué et capturé ses membres, al-Zawahri a assuré la survie d’al-Qaïda. Il a reconstruit son leadership dans la région frontalière afghano-pakistanaise et a installé des alliés comme lieutenants à des postes clés.

Il est également devenu le visage public du mouvement, diffusant un flux constant de messages vidéo tandis que Ben Laden se cachait en grande partie.

Avec sa barbe épaisse, ses lunettes à monture épaisse et l’ecchymose proéminente sur son front due à la prosternation dans la prière, il était notoirement piquant et pédant. Il a choisi des combats idéologiques avec des critiques au sein du camp djihadiste, agitant son doigt de façon réprimande dans ses vidéos. Même certaines personnalités clés de la direction centrale d’Al-Qaïda ont été rebutées, le qualifiant de trop contrôlant, secret et diviseur – un contraste avec Ben Laden, dont de nombreux militants ont décrit la présence à la voix douce en termes d’adoration, presque spirituels.

Pourtant, il a refaçonné l’organisation d’un planificateur centralisé d’attentats terroristes à la tête d’une chaîne de franchise. Il a dirigé la création d’un réseau de succursales autonomes dans toute la région, notamment en Irak, en Arabie saoudite, au Yémen, en Afrique du Nord, en Somalie et en Asie.

Au cours de la décennie qui a suivi le 11 septembre, al-Qaïda a inspiré ou participé directement à des attentats dans toutes ces régions ainsi qu’en Europe, au Pakistan et en Turquie, y compris les attentats à la bombe dans un train à Madrid en 2004 et les attentats à la bombe dans un transit à Londres en 2005. Plus récemment, la filiale d’Al-Qaïda au Yémen s’est montrée capable de planifier des attaques sur le sol américain avec une tentative d’attentat à la bombe contre un avion de ligne américain en 2009 et une tentative de bombe à colis l’année suivante.

Ben Laden a été tué lors d’un raid américain sur son complexe en mai 2011 à Abbottabad, au Pakistan. Moins de deux mois plus tard, al-Qaïda a proclamé al-Zawahri son chef suprême.

Le djihad contre l’Amérique « ne s’arrête pas à la mort d’un commandant ou d’un dirigeant », a-t-il déclaré trois mois après la mort de Ben Laden. “Chase America, qui a tué le chef des moudjahidines et jeté son corps à la mer.”

Les soulèvements du printemps arabe de 2011 au Moyen-Orient ont menacé de porter un coup majeur à al-Qaïda, montrant que le djihad n’était pas le seul moyen de se débarrasser des autocrates arabes. Ce sont principalement des libéraux et des gauchistes pro-démocratie qui ont mené le soulèvement qui a renversé le président égyptien Hosni Moubarak, l’objectif de longue date qu’al-Zawahri n’a pas réussi à atteindre.

Mais al-Zawahri a cherché à coopter la vague de soulèvements, insistant sur le fait qu’ils auraient été impossibles si les attentats du 11 septembre n’avaient pas affaibli l’Amérique. Et il a exhorté les partisans de la ligne dure islamique à prendre le relais dans les pays où les dirigeants étaient tombés.

Al-Zawahri est né le 19 juin 1951, fils d’une famille de la classe moyenne supérieure de médecins et d’érudits de la banlieue cairote de Maadi. Son père était professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de l’Université du Caire et son grand-père, Rabia al-Zawahri, était le grand imam de l’Université Al-Azhar, un centre d’études religieuses de premier plan.

Dès son plus jeune âge, al-Zawahri a été enflammé par les écrits radicaux de Sayed Qutb, l’islamiste égyptien qui enseignait que les régimes arabes étaient «infidèles» et devaient être remplacés par un régime islamique.

Dans les années 1970, alors qu’il obtient son diplôme de médecine en tant que chirurgien, il est actif dans les milieux militants. Il a fusionné sa propre cellule militante avec d’autres pour former le groupe Jihad islamique et a commencé à essayer d’infiltrer l’armée – à un moment donné, même en stockant des armes dans sa clinique privée.

Puis vint l’assassinat en 1981 du président égyptien Anouar Sadate par des militants du Jihad islamique. Le meurtre a été perpétré par une autre cellule du groupe – et al-Zawahri a écrit qu’il avait appris le complot quelques heures seulement avant l’assassinat. Mais il a été arrêté avec des centaines d’autres militants et a purgé trois ans de prison.

Pendant son emprisonnement, il aurait été fortement torturé, un facteur que certains citent comme le rendant plus violemment radical.

Après sa libération en 1984, al-Zawahri est retourné en Afghanistan et a rejoint les militants arabes de tout le Moyen-Orient combattant aux côtés des Afghans contre les Soviétiques. Il a courtisé Ben Laden, qui est devenu une figure héroïque pour son soutien financier aux moudjahidines.

Al-Zawahri a suivi Ben Laden jusqu’à sa nouvelle base au Soudan, et de là, il a dirigé un groupe remonté du Jihad islamique dans une violente campagne d’attentats à la bombe visant à renverser le gouvernement égyptien allié aux États-Unis.

Lors de l’attaque la plus audacieuse, le Jihad et d’autres militants ont tenté d’assassiner le président égyptien Hosni Moubarak lors d’une visite en Éthiopie en 1995. Moubarak a échappé à la pluie de coups de feu visant son cortège de voitures, et ses forces de sécurité ont pratiquement écrasé le mouvement militant en Égypte lors de la répression qui a suivi.

Le mouvement égyptien a échoué. Mais al-Zawahri apporterait à al-Qaïda les tactiques qu’il a perfectionnées dans le Jihad islamique.

Il a promu l’utilisation des attentats-suicides, pour devenir la marque de fabrique d’Al-Qaïda. Il a comploté un attentat-suicide à la voiture piégée en 1995 contre l’ambassade d’Égypte à Islamabad qui a tué 16 personnes – présageant les attentats à la bombe les plus dévastateurs d’Al-Qaïda en 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie qui ont tué plus de 200 personnes, les attaques pour lesquelles al-Zawahri a été inculpé aux États-Unis .

En 1996, le Soudan a expulsé Ben Laden, qui a ramené ses combattants en Afghanistan, où ils ont trouvé refuge sous le régime radical des talibans. Une fois de plus, al-Zawahri a suivi.

Deux ans plus tard, leur lien a été scellé lorsque Ben Laden, al-Zawahri et d’autres dirigeants militants ont publié la “Déclaration de Jihad contre les Juifs et les Croisés”. Il a annoncé que les États-Unis étaient le principal ennemi de l’islam et a instruit les musulmans qu’il était de leur devoir religieux de “tuer les Américains et leurs alliés”.

Cela a consacré un changement radical qu’al-Zawahri a subi sous l’influence de Ben Laden, passant de sa stratégie de longue date consistant à attaquer «l’ennemi proche» – les régimes arabes alliés aux États-Unis comme l’Égypte – pour cibler «l’ennemi lointain», les États-Unis eux-mêmes.

Certains membres du Jihad islamique d’al-Zawahri se sont séparés, opposés à cette décision. Et certains militants d’Al-Qaïda dont l’association avec Ben Laden est antérieure à celle d’al-Zawahri l’ont toujours considéré comme un intrus arrogant.

« Je n’ai jamais reçu d’ordres d’al-Zawahri », ricana Fazul Abdullah Mohammed, l’une des figures de proue du réseau en Afrique de l’Est jusqu’à sa mort en 2011, dans un mémoire mis en ligne en 2009. notre leadership historique.

Peu de temps après l’alliance, les attentats à la bombe contre les ambassades américaines en Afrique, suivis de l’attentat suicide de 2000 contre l’USS Cole au large du Yémen, une attaque qu’al-Zawahri aurait aidé à organiser.

Lorsque les États-Unis ont envahi l’Afghanistan, al-Zawahri et Ben Laden se sont enfuis au Pakistan lorsqu’une frappe aérienne américaine a tué la femme d’al-Zawahri et au moins deux de leurs six enfants dans la ville de Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan.

La CIA a failli capturer al-Zawahri en 2003 et le tuer en 2004. La CIA pensait qu’elle avait finalement al-Zawahri dans son viseur en 2009, seulement pour être trompée par un agent double qui s’est fait exploser, tuant sept agences. employés et en blessant six autres à Khost, en Afghanistan.

Dans son traité de 2001, “Les chevaliers sous la bannière du prophète”, al-Zawahri a défini la stratégie à long terme du mouvement djihadiste – infliger “autant de victimes que possible” aux Américains, tout en essayant d’établir le contrôle d’une nation en tant que base “pour lancer la bataille pour restaurer le saint califat” de la domination islamique à travers le monde musulman.

Al-Qaïda a fait des percées en Europe. Les kamikazes des attentats de Madrid qui ont tué 191 personnes auraient été inspirés par Al-Qaïda, bien que les liens directs restent incertains. Al-Zawahri a revendiqué la responsabilité d’al-Qaïda dans les attentats à la bombe du transit de Londres en 2005 qui ont tué 52 personnes, affirmant que certains auteurs s’étaient entraînés dans les camps d’al-Qaïda.

Toutes les campagnes de terreur n’ont pas réussi. La branche d’Al-Qaïda en Arabie saoudite a été écrasée en 2006. Al-Zawahri lui-même a dû écrire au chef de la branche d’Al-Qaïda en Irak, Abu Musab al-Zarqawi, pour freiner ses attaques brutales contre les chiites irakiens, qui nuisaient à l’image du réseau. parmi les musulmans.

Cela a souligné l’échec ultime d’al-Zawahri. Avec sa concentration sur une «avant-garde musulmane» menant des attaques dramatiques, il n’a jamais obtenu un large soutien populaire pour al-Qaïda dans le monde islamique au-delà d’une frange de sympathisants radicaux.

Sa réponse, dans « Knights Under the Prophet’s Banner », était que les djihadistes continuent de frapper les Américains, dans l’espoir d’exploiter le sentiment anti-américain et d’attirer le public. Il a fait écho à cette stratégie dans un éloge vidéo de juin 2011 à son patron tué.

Ben Laden “a terrifié l’Amérique dans sa vie”, a-t-il dit, et “continuera de la terrifier après sa mort”.

L’ancien écrivain de l’Associated Press Adam Goldman à Washington a contribué à cette histoire.