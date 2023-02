Al Wehda contre Al Nassr – Rapport de match de football – 9 février 2023

Cristiano Ronaldo a marqué quatre fois, dont son 500e but en carrière en championnat, alors qu’Al Nassr a battu Al Wehda 4-0 en Saudi Pro League jeudi.

Ronaldo a marqué les quatre buts en 30 minutes de part et d’autre de la mi-temps, y compris un penalty à la 51e minute, dans un match à sens unique au King Abdulaziz Sports City Stadium.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le premier but du joueur de 38 ans, à la 21e minute, était également le 500e but en championnat de sa prolifique carrière avant de porter rapidement son total à 503.

L’ancien attaquant du Real Madrid, de la Juventus et du Sporting CP a rejoint Al Nassr fin décembre après la résiliation de son contrat avec Manchester United par consentement mutuel. Il a signé un contrat jusqu’à l’été 2025 et, selon les rapports, recevra 75 millions de dollars par an.

Après avoir été sans but lors de ses deux premiers matchs pour son nouveau club, Ronaldo en a cinq en deux matchs depuis.

Avec cette victoire, Al Nassr revient en tête du classement de la ligue après 16 matchs, à égalité avec 37 points avec Al Shabab, deuxième.