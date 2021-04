Al Wahda a mis fin à la série invaincue de quatre matchs de Persépolis Ligue des champions asiatique avec une victoire 1-0 lundi qui leur donne l’espoir de se qualifier pour la phase à élimination directe en tant que vainqueurs du groupe E. La frappe de cinquième minute de l’attaquant slovène Tim Matavz s’est avérée décisive lors du match à Margao, Goa, et a porté le club émirati à 10 points en cinq matches, deux derrière le géant iranien Persépolis. Le résultat signifie que les deux équipes devront remporter leur sixième et dernier match de phase de groupes pour assurer la qualification dans un format où seuls les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleures équipes classées deuxièmes feront les huitièmes de finale.

Al Wahda, basé à Abu Dhabi, a été battu 1-0 par Persépolis lors de la première semaine du tournoi, mais lundi, les Iraniens ont été surpris en train de faire la sieste au début du match alors que Matavz se précipitait dans la surface de réparation et frappait le vainqueur d’un puissant tir au toit. du net.

Persépolis a à peine regardé de près le but d’Al Wahda en première mi-temps et a presque concédé son deuxième but dans la nuit, mais le gardien de but Hamed Lak a effectué un bel arrêt après qu’Omar Khribin ait tenté de marquer d’un tir audacieux de l’intérieur de sa moitié de terrain.

Les Iraniens ont eu quelques occasions en seconde période mais Hossein Kanani a pris la tête large et Ehasan Pahlavan a vu son tir s’écraser sur la barre transversale.

Al Wahda affrontera le FC Goa jeudi prochain, tandis que Persepolis affrontera le Qatarien Al Rayyan pour désigner les vainqueurs de groupe.

