Al Strobel, acteur de “Twin Peaks”, est mort à 83 ans

L’acteur de “Twin Peaks”, Al Strobel, est décédé, peut le confirmer Fox News Digital. Il avait 83 ans.

“A travers l’obscurité du passé futur et beaucoup de tristesse, nous disons au revoir à Al Strobel”, a déclaré la productrice Sabrina Sutherland dans un communiqué par e-mail. “Il est un être humain irremplaçable et sera toujours un élément important de notre famille” Twin Peaks “.”

Sutherland a également annoncé la nouvelle sur Facebook en écrivant : “Je suis triste de devoir publier qu’Al Strobel est décédé la nuit dernière. Je l’aimais beaucoup.”

La cause du décès de Strobel n’a pas été donnée pour le moment.

LENNY VON DOHLEN, STAR DE “TWIN PEAKS”, MORT À 63 ANS

Le co-créateur de la série, Mark Frost, a également partagé un hommage à l’acteur sur Twitter.

“Oh non…. Cher Al… comme ceux d’entre vous qui ont eu la chance de l’avoir rencontré au fil des ans, quel gentleman chaleureux et merveilleux il était”, a-t-il écrit. “RIP, mon ami.”

L’acteur Dana Ashbrook s’est souvenu de Strobel comme “le plus gentil des hommes”.

“Triste, triste nouvelle… j’adore Al”, a-t-elle écrit sur Twitter avant d’ajouter : “Un merveilleux conteur… 🙂 et de le voir rouler une cigarette à une main, de la pure magie.”

Strobel est apparu dans tous les spectacles et films “Twin Peaks”. L’émission a été diffusée à l’origine dans les années 1990 et a duré deux saisons.

Il a joué Phillip Gerard dans “Twin Peaks”, “Twin Peaks : Fire Walk With Me” et “Twin Peaks : The Missing Pieces”. Le personnage de Strobel dans la série s’est coupé le bras pour empêcher un esprit maléfique de le posséder.

L’acteur a perdu son bras dans la vraie vie après un accident de voiture à l’âge de 17 ans.

En dehors du monde de “Twin Peaks”, Strobel était également connu pour ses rôles dans “Megaville”, “Ricochet River” et “Sitting Target”.

