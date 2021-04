MINNEAPOLIS – La famille et les amis de Daunte Wright ont exalté jeudi le père noir de 20 ans abattu lors d’un arrêt de la circulation par un policier vétéran du Minnesota lors d’un service funèbre à Minneapolis.

«C’était un frère, un farceur», a déclaré la mère de Wright, Katie Wright, alors qu’elle combattait ses larmes. « Il était aimé de tant de monde. Il va nous manquer. »

Des centaines de personnes en deuil se trouvaient à l’intérieur des ministères internationaux de Shiloh pour le service, 11 jours après la mort de Wright dans le Brooklyn Center voisin et deux jours après que le policier qui a tué George Floyd en mai dernier a été reconnu coupable de meurtre dans une salle d’audience de Minneapolis.

Katie Wright a réfléchi au fils de Wright, Daunte, Jr., et à la «joie» que l’enfant lui a apportée.

« Il était si heureux et si fier et il a dit qu’il était impatient de rendre son fils fier », a déclaré Katie Wright.

Lors de son éloge funèbre, le révérend Al Sharpton a déclaré qu’à son arrivée au service, un homme lui a dit qu’il n’avait pas vu de cortège funèbre similaire depuis la mort de l’icône de la pop Prince, originaire de Minneapolis.

«J’ai dit: ‘Eh bien, nous sommes venus enterrer le prince de Brooklyn Center’ », a déclaré Sharpton sous les applaudissements du public.

Wright a été tué le 11 avril à Brooklyn Center, à environ 10 miles au nord de Minneapolis, après que la police l’ait arrêté pour avoir conduit une voiture avec une plaque d’immatriculation expirée. Lors d’une lutte avec la police, l’officier vétéran Kim Potter a averti qu’elle le taperait, mais a tiré sur Wright avec son arme à la place. La police a dit qu’elle avait confondu les armes.

La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, a déclaré aux personnes en deuil du temple de Shiloh que la condamnation de l’ancien policier Derek Chauvin dans la mort de Floyd n’équivalait pas à la justice pour tous ceux tués à tort par les forces de l’ordre.

«La vraie justice n’est pas rendue tant qu’avoir des étiquettes expirées signifie perdre la vie lors d’un arrêt de la circulation», a déclaré Klobuchar. «La vraie justice n’est pas rendue tant que les Noirs américains sont tués par les forces de l’ordre à plus de deux fois le taux des Blancs. Les Américains. »

Outre Klobuchar, le gouverneur Tim Walz, la sénatrice Tina Smith, le représentant Ilhan Omar, le procureur général du Minnesota Keith Ellison et les membres de la famille de Floyd étaient également présents.

Plus tôt dans le service, l’avocat des droits civiques Ben Crump a excité la foule entassée et énergique en les exhortant à répéter à plusieurs reprises: «La vie de Daunte Wright comptait».

La congrégation a également répondu avec enthousiasme à un artiste peignant un portrait de Wright sur une toile noire avec de la peinture blanche alors que le trompettiste de jazz Keyon Harrold jouait un solo de «Amazing Grace».

La mort de Wright a déclenché la colère, la tristesse et la frustration dans une communauté déjà agitée au milieu du procès de Chauvin.

Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation du meurtre de Floyd. Potter, un officier du Brooklyn Center depuis 26 ans, a démissionné dans les jours qui ont suivi sa mort et a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. L’ancien chef de la police de la ville, qui a également démissionné, a déclaré qu’il croyait que Potter pensait qu’elle utilisait son Taser lorsqu’elle a sorti son arme à feu.

Ellison, dont le bureau a mené les poursuites contre Chauvin, et la famille de Floyd, qui a levé les poings, a reçu des applaudissements alors que Crump les félicitait pendant le service. Crump et Klobuchar ont également appelé à l’adoption du George Floyd Justice in Policing Act au Congrès.

À l’extérieur de l’église, des personnes en deuil se sont également rassemblées, dont plusieurs personnes dont les proches ont été tués par la police.

Rashad Henry et Brian Jackson connaissent le père de Wright et ont déclaré qu’il fallait faire plus pour responsabiliser les agents. «Nous perdons trop de frères aux mains de la police», a déclaré Henry, qui portait un chapeau qui disait: «Je ne peux pas respirer.» «Ces flics doivent être tenus responsables.»

Jackson a déclaré qu’il avait appris la mort de Wright pour la première fois aux nouvelles et avait contacté la famille après avoir vu le père de Wright, Aubrey Wright, lors d’une conférence de presse. Ils ont grandi ensemble.

« Je me sens triste, pas tellement en colère », a déclaré Jackson. «Il vient d’avoir un enfant; maintenant, cet enfant doit grandir sans père. … je sais qu’il aurait été un bon père.

On se souvient de Wright comme d’un jeune père de Daunte Jr. qui aimait passer du temps avec sa famille le 4 juillet. « Il était aimé. Il était à nous », a déclaré la semaine dernière tante Naisha Wright.

‘Il ne méritait pas ça’:La famille se souvient de Daunte Wright comme d’un père adorant qui aimait faire du sport et célébrer le 4 juillet

Lors des manifestations contre la mort de Wright, des centaines de personnes qui se réunissaient tous les soirs au poste de police du Brooklyn Center ont été accueillies par des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes et des membres de la Garde nationale du Minnesota. La ville était sous couvre-feu pendant plusieurs nuits alors que la police et les manifestants se sont affrontés et des dizaines ont été arrêtés chaque soir.

Wright a été arrêté le 11 avril au Brooklyn Center. Sa mère a dit qu’il l’avait appelée pendant l’arrêt et lui avait dit qu’il s’agissait des assainisseurs d’air. La police a déclaré plus tard qu’il avait été arrêté pour un enregistrement expiré. Wright avait un mandat en suspens pour possession d’une arme à feu sans permis et fuite d’un agent, ce qui a conduit les agents à essayer de l’arrêter.

Des images de la caméra corporelle publiées peu de temps après sa mort ont montré à Potter, qui est blanc, intervenant alors que l’officier menottant Wright s’arrêtait un moment. Une bagarre a éclaté dans laquelle Wright a réintégré le siège du conducteur. Potter est entendu crier « Taser » alors qu’elle dessine son Glock à la place. Elle tire sur Wright, qui s’est ensuite éloigné, et on entend Potter dire: « Saint (juron), je viens de lui tirer dessus. »

Tim Gannon, le chef de la police du Brooklyn Center qui a démissionné, a qualifié l’incident de «décharge accidentelle».

Cependant, la famille de Wright a déclaré qu’elle ne pouvait pas accepter ce récit de la mort de leur fils et a exigé la pleine responsabilité de Potter.

Comment une arme à feu pourrait-elle être confondue avec un Taser? Il y a eu au moins 16 incidents de « confusion d’armes » depuis 2001.

Katie Wright a déclaré la semaine dernière que «justice» dans cette affaire serait impossible car cela signifierait ramener son fils à la maison. «La justice n’est même pas un mot pour moi», dit-elle.

Crump a déclaré que Wright n’aurait pas dû être arrêté en premier lieu pour une infraction mineure, telle qu’un enregistrement de voiture expiré, pendant la pandémie COVID-19.

L’affaire a également établi des comparaisons avec celle de Mohamed Noor et Justine Ruszczyk Damond. Noor, un policier de Black Minneapolis, a tué Damond, une femme blanche, en 2017 après avoir déclaré avoir entendu un coup sur le côté de sa voiture de police et pensé que Damond était une menace. Noor a été reconnu coupable de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré et condamné à 12 ans et demi de prison.

Le bureau du procureur du comté de Hennepin a remis le cas de Potter au bureau du procureur du comté de Washington Pete Orput à la suite d’un accord entre les procureurs de la région de Minneapolis.

« Certaines professions portent une immense responsabilité et rien de plus qu’un policier assermenté », a déclaré Imran Ali, chef adjoint de la division criminelle du comté de Washington, dans un communiqué la semaine dernière. «Nous … avons l’intention de prouver que l’agent Potter a abrogé sa responsabilité de protéger le public lorsqu’elle a utilisé son arme à feu plutôt que son taser. Son action a causé le meurtre illégal de M. Wright et elle doit être tenue pour responsable.

Potter encourt jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Contribution: Trevor Hughes à Minneapolis