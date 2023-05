Al Sharpton dirige les funérailles d’un sans-abri étouffé dans le métro de New York

Vendredi, le militant américain des droits civiques Al Sharpton a prononcé un éloge funèbre lors des funérailles de Jordan Neely devant des centaines de personnes en deuil à New York.

Le militant américain des droits civiques Al Sharpton a prononcé un éloge funèbre vendredi lors des funérailles de Jordan Neely, un sans-abri décédé après avoir été étranglé par un vétéran de la Marine dans le métro de New York au début du mois.

Devant des centaines de personnes en deuil, dont la famille de Neely et la députée de New York Alexandria Ocasio-Cortez, Sharpton a mené une vague publique de chagrin pour Neely, un imitateur de Michael Jackson qui se produisait souvent dans le train.

Neely, a déclaré Sharpton, avait été « étouffé pendant la majeure partie de sa vie d’adulte ».

« Il est un exemple de la façon dont vous étouffez les sans-abri, vous étouffez les malades mentaux », a-t-il déclaré aux personnes rassemblées à l’église baptiste Mount Neboh à Harlem.

La mort de Neely le 1er mai, qui a été filmée, a lancé un bilan sur les soins de santé et la sécurité publique à New York.

Il a mis en lumière deux problèmes brûlants dans la plus grande ville et capitale financière des États-Unis – la maladie mentale parmi les personnes vivant dans la rue et les craintes des habitants pour leur sécurité dans le métro.

La vidéo montrait Neely au sol d’une rame de métro alors que Penny le tenait autour du cou pendant plusieurs minutes devant quelques spectateurs.

Des témoins ont déclaré que Penny aurait retenu Neely après que ce dernier ait crié aux passagers pour de la nourriture et des boissons et ait déclaré qu’il était prêt à mourir.

L’homme de 30 ans n’aurait apparemment menacé personne physiquement, et sa famille et ses amis ont déclaré aux médias qu’il avait des antécédents de maladie mentale, comme beaucoup d’autres vivant dans la rue dans la ville de près de neuf millions d’habitants.

Penny a été accusée d’homicide involontaire coupable au deuxième degré et libérée sous caution. Un effort de financement participatif pour le soutenir a permis de collecter plus de 1,6 million de dollars sur une plateforme connue pour faciliter le financement de personnalités d’extrême droite.