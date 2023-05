Al Shaqab Lockinge Stakes: le héros de la Breeders ‘Cup Modern Games en tête d’affiche 13 à Newbury | Nouvelles de la course

Le vainqueur de la Dual Breeders ‘Cup Modern Games est en tête des 13 prétendants aux Al Shaqab Lockinge Stakes de samedi à Newbury.

Vainqueur du Juvenile Turf en 2021 et du Mile la saison dernière, Modern Games a également goûté aux succès de Groupe Un en France et au Canada, mais visera une première victoire britannique au plus haut niveau.

Laurel, formé par John et Thady Gosden, est l’un de ses principaux rivaux sur la piste du Berkshire, après avoir terminé deuxième du Sun Chariot l’année dernière et avoir débuté avec un verdict de Listed facile sur la surface toutes saisons de Kempton le mois dernier.

Modern Games termine bien loin du reste du peloton dans le Woodbine Mile





Mon Prospero représente William Haggas et il fera sa première course depuis qu’il a terminé troisième des Champion Stakes à Ascot à l’automne.

Jadoomi a terminé troisième lors de sa première tentative dans la société Group One dans les Queen Elizabeth II Stakes et il revient pour Simon et Ed Crisford, tandis que Mutasaabeq arrive à la suite d’un beau succès de premier plan dans le bet365 Mile à Newmarket au début de la mois.

L’infanterie légère a terminé troisième dans cette épreuve pour David Simcock et s’y oppose, tout comme le Checkandchallenge de William Knight, quatrième.

Richard Hannon est en double avec Chindit et Lusail, premier et quatrième des Paradise Stakes à Ascot récemment.

Berkshire Shadow, Jumby, Triple Time et The Wizard Of Eye complètent la formation, Angel Bleu et Cash étant les seuls chevaux non déclarés.