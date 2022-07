Al Shaqab Goodwood Cup : Andrea Atzeni remplace Frankie Dettori sur Stradivarius pour John et Thady Gosden | Nouvelles de la course

Stradivarius est l’attraction principale parmi les neuf qui se présentent pour la Al Shaqab Goodwood Cup le jour de l’ouverture du Qatar Goodwood Festival.

Le séjour vedette de John et Thady Gosden a remporté le groupe un de deux milles quatre ans d’affilée entre 2017 et 2020 et a fait une offre pour la victoire numéro cinq sur les Sussex Downs avant que le rideau ne tombe sur son illustre carrière sur la piste – bien que ce soit loin d’être garantie d’être sa dernière sortie.

Le propriétaire-éleveur Bjorn Nielsen a déjà un œil sur l’avenir de Stradivarius en tant qu’étalon, mais reste convaincu que son cheval de toute une vie conserve toutes les capacités nécessaires pour enregistrer sa 19e victoire au niveau du Groupe.

L’entraîneur John Gosden révèle que le vétéran Stradivarius pourrait continuer à courir après sa course à la Goodwood Cup mardi



De nombreuses retombées ont suivi sa défaite en Gold Cup lors de la réunion royale, et alors que Frankie Dettori et les Gosden se sont réunis après un bref « congé sabbatique », c’est Andrea Atzeni qui prend le relais mardi après-midi, dans la dernière étape du Qipco British Série des Champions.

Nielsen a déclaré: “Il n’a rien perdu de ses capacités ni de son enthousiasme et si les choses s’étaient bien déroulées à Ascot le mois dernier, je ne doute pas qu’il aurait pu gagner une autre Gold Cup, car lorsqu’ils se sont rendus, les autres étaient tous en train d’être monté le long et il était assis là avec une double poignée. Je pense qu’il aurait pu gagner le jour des champions l’année dernière aussi, mais pour ne pas avoir pu sortir.

“La façon dont les courses se sont déroulées, vraiment depuis octobre 2018, la tactique a été de mettre Stradivarius dans une poche, et c’est beaucoup plus facile à faire à Ascot car c’est une courte ligne droite, alors qu’à York, ils ne peuvent pas le coincer. car c’est une longue ligne droite et ils arrivent au milieu.

Frankie Dettori pose avec des relations de Stradivarius dans l’enceinte du vainqueur de York





“C’est arrivé la dernière fois qu’il a remporté la Goodwood Cup aussi, car il était retenu dans une poche là-bas jusqu’à ce que Frankie sorte juste à temps. C’était la stratégie et c’est comme ça, mais Andrea connaît le score. Il l’a monté trois fois et a gagné à chaque fois.

“Je n’aurais pas pu imaginer qu’il continuerait aussi longtemps, mais il a été un cheval incroyablement sain et charismatique. S’il pouvait gagner la course une cinquième fois, ce serait une rédemption pour ce qui s’est passé à Ascot les trois derniers fois qu’il y a couru.”

Concernant l’avenir, Nielsen a déclaré: “Ce pourrait être sa dernière course, bien sûr, mais cela dépend de sa performance maintenant et il semble en très bonne forme. Je l’ai vu monter Warren Hill l’autre jour et il est en bonne forme. Il a fait un peu plus je pense quand Andrea s’est assis sur lui le lendemain, et tout le monde était très content de lui.

Le jockey Andrea Atzeni attend avec impatience ses retrouvailles avec le star stayer Stradivarius lors de la Goodwood Cup de mardi après avoir remplacé Frankie Dettori à bord



“Je fais juste une course à la fois et nous verrons comment ça se passe. S’il est correctement battu, nous arrêterions probablement, mais il n’en a montré aucun signe et il y a une chance qu’il le fasse.” courir à nouveau, bien sûr. Il a une entrée dans le Lonsdale à York, donc nous gardons nos options ouvertes.

Les adversaires de haut niveau ne manquent pas pour remporter le quadruple champion, le vainqueur de la Gold Cup d’Aidan O’Brien, Kyprios, étant sûr d’être d’un ordre chaleureux cherchant à en faire quatre de suite, tandis que le vainqueur de l’année dernière Trueshan a eu le numéro de Stradivarius ces derniers temps et tentera d’étendre son fil gagnant à six, si le terrain le permet.

Kyprios résiste à Mojo Star pour remporter l’Ascot Gold Cup





O’Brien a déclaré: “Tout s’est bien passé avec Kyprios depuis la Gold Cup et nous sommes très heureux avec lui. C’est une course difficile à gagner et nous n’avons pas réussi depuis Yeats, mais il est en bonne forme et nous attendons avec impatience à cela.”

Hollie Doyle sera à nouveau en selle à bord du Trueshan formé par Alan King. Elle a déclaré: “Alan a dit qu’il serait heureux de courir si le terrain est bon, et bien que cela semble peu probable pour le moment, il pleut lundi, nous devrons donc attendre et voir.

Le jockey Hollie Doyle espère qu’il pleuvra pour que Trueshan puisse prendre sa place dans la Goodwood Cup du mois prochain



“La Goodwood Cup de l’année dernière a été excellente pour nous et il a gagné de manière très décisive. Je sais que la course s’est interrompue et qu’il avait le sol mou qu’il aime, mais il a très bien géré la piste et donc s’il court, je chercherai beaucoup hâte de revenir sur lui.”

Le buteur de Royal Ascot, Coltrane, s’est joint à la société cotée lors de son prochain départ à Sandown et a la chance de poursuivre sa forme à la table du haut, avec l’équipe d’Andrew Balding également représentée dans la course par Nate The Great.

La gagnante des Sagaro Stakes, Princess Zoe, ajoute du piquant au mélange, avec le troisième à cette occasion Enemy également engagé, tandis que la formation est complétée par le finaliste de l’année dernière Away He Goes et le médaillé d’argent de la Yorkshire Cup Thunderous.