Le mixeur ingénieur HOLLYWOOD, Al Schmitt, qui a remporté un record de 20 Grammy Awards, est décédé.

Plusieurs amis et associés du célèbre musicien ont confirmé son décès, mais aucune cause de décès n’a été donnée.

Al Schmitt est décédé à 91 ans Crédits: Getty Images

Il a remporté un total de 20 Grammy Awards Crédits: Getty Images

En 91 ans, Schmitt a réussi à remporter un énorme 20 Grammy Awards et on pense qu’il a remporté le plus pour quiconque dans son domaine.

Il a également été inculpé au Temple de la renommée d’Hollywood et a obtenu sa propre étoile en 2015.

Ses projets les plus célèbres incluent « Genius Loves Company » et « Here We Go Again » de Ray Charles.

Il a également aidé avec « Kisses on the Bottom » de Paul McCartney et sa suite à la maison « Live Kisses ».

Schmitt a été nommé au générique de plus de 150 disques d’or ou de platine – y compris ceux de Frank Sinatra, Michael Jackson et Elvis Presley.

Suite à l’annonce de son décès, Steve Lukather du groupe Toto a écrit: « Tu vas me manquer, mauvais Al Schmitt! »

« Je t’aimais depuis 1977 et il n’y en aura jamais d’autre … Aujourd’hui sonne beaucoup moins bien », écrit-il.

Le producteur Greg Kurstin a écrit: « Je suis désolé d’entendre parler d’Al Schmitt. Un tel honneur d’avoir la chance de travailler avec lui. Quelle légende. »