Al Roker revient à “aujourd’hui” pratiquement après 2 hospitalisations – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ZapatA / MEGA

Al-Roker68 ans, a fait le point sur sa santé lors de son apparition virtuelle sur Aujourd’hui le lundi 12 décembre. Après avoir reçu d’autres traitements contre les caillots sanguins à l’hôpital, Al a expliqué depuis son domicile comment il allait Hoda Kotb, Savannah Guthrie, et les autres ancres. “Ça a été un dur labeur, je ne vais pas le nier”, a déclaré le météorologue, ajoutant : “Ça a été le plus dur à ce jour, et vous savez que j’ai eu ma part d’opérations chirurgicales.” Al a également déclaré que le soutien qu’il a reçu “vous donne un profond sentiment de gratitude”.

Suite Nouvelles des célébrités

Al a en outre expliqué qu’il avait perdu de la masse musculaire depuis qu’il était à l’hôpital depuis quatre semaines maintenant. « Il y a juste une certaine faiblesse. Je fais de la kinésithérapie tous les jours, de l’ergothérapie. Je dois juste récupérer mes forces », a-t-il déclaré. Al a expliqué qu’il retardait son opération de remplacement du genou prévue pour le mois prochain afin qu’il puisse continuer à se rétablir.

“Mais je me sens bien. Je me sens fort », a-t-il déclaré à ses co-présentateurs. “Chaque jour, je me sens un peu mieux. J’ai préparé le dîner hier soir. Il va y avoir un peu de travail, mais beaucoup de gens doivent faire face à beaucoup plus avec moins de ressources. Al a crié aux médecins du New York Presbyterian avant que ses co-présentateurs ne mentionnent à quel point sa femme était incroyable Déborah Roberts62 ans, a été au cours de ce processus.

Al a été hospitalisé en novembre pour des caillots sanguins. Il a informé ses fans dans un post Instagram, après que tant de personnes aient posé des questions sur son absence de Aujourd’hui. “La semaine dernière, j’ai été admis à l’hôpital avec un caillot de sang dans ma jambe qui a envoyé des caillots dans mes poumons. Après un coup de fouet médical, j’ai tellement de chance de recevoir des soins médicaux formidables et d’être en voie de guérison », a-t-il écrit. Pendant qu’il recevait un traitement, Al a raté le défilé de Thanksgiving de Macy pour la première fois en 27 ans.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Après les deux hospitalisations, Al est finalement rentré chez lui le jeudi 8 décembre. Il a souri avec sa femme Deborah et leur fille Leïla, 24 ans, sur des photos prises après sa sortie de l’hôpital. Al a remercié tout le monde d’avoir envoyé ses meilleurs vœux en écrivant: “Tellement reconnaissant envers la famille, les amis, les médecins, Spectacle d’aujourd’hui famille, et toutes vos pensées et vos prières.

Lien connexe Lié: La femme d’Al Roker : tout ce qu’il faut savoir sur les 2 mariages de la star de “GMA” avec Deborah Roberts et Alice Bell

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.