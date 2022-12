Al Roker espère rentrer bientôt chez lui après une récente hospitalisation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Al-Roker espère rentrer bientôt chez lui, après son récent séjour à l’hôpital, à la suite de complications causées par des caillots sanguins. Le météorologue, 68 ans, a donné aux fans une mise à jour sur la santé au milieu de son hospitalisation actuelle avec une photo d’un magnifique coucher de soleil à New York sur son Instagram le jeudi 8 décembre. Il a révélé que voir la belle vue l’avait aidé à se sentir «rechargé», après le hospitalisation.

Suite Nouvelles des célébrités

Sous la photo, Al a inclus la mise à jour de santé au point ainsi qu’un mot de remerciement dans la légende. «J’espère que vous rentrerez bientôt à la maison, mais lorsque votre esprit s’affaiblit un peu, vous pouvez le voir et vous ressourcer. Que Dieu vous bénisse tous pour toutes les prières et tous les vœux pour moi et ma famille », a-t-il écrit.

La mise à jour selon laquelle il espère rentrer chez lui intervient près de deux semaines après avoir été ré-hospitalisé en raison de caillots sanguins. L’ancre aurait été transportée d’urgence à l’hôpital le lendemain de Thanksgiving (peu de temps après son retour de sa première hospitalisation) pour y être soignée. Après sa deuxième hospitalisation, son Aujourd’hui co-présentateur Hoda Kotb a annoncé qu’il était revenu lors d’une émission le 1er décembre. “Nous souhaitons tous qu’Al ait pu être avec nous [to cover the Rockefeller Christmas Tree lighting], mais en raison de complications, il est de retour à l’hôpital et il est très bien soigné. Il se repose et ses médecins le surveillent de près », a-t-elle déclaré à l’antenne. “Al et sa famille veulent que tout le monde sache à quel point ils sont reconnaissants pour tout l’amour, le soutien et les bons voeux.”

Al avait d’abord partagé qu’il avait été hospitalisé pour des caillots sanguins dans une publication Instagram le 18 novembre. «La semaine dernière, j’ai été admis à l’hôpital avec un caillot de sang dans ma jambe qui a envoyé des caillots dans mes poumons. Après un coup de fouet médical, j’ai tellement de chance de recevoir des soins médicaux formidables et d’être en voie de guérison », a-t-il écrit.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Alors qu’il a pu quitter l’hôpital et passer Thanksgiving avec sa femme et sa famille, Al a été contraint de s’absenter du défilé annuel de Thanksgiving de Macy pour la première fois en 27 ans. Hoda et Savane Guthrie a envoyé à Al leurs meilleurs vœux à l’antenne, et Al a posté qu’il regardait sur son Instagram.

Lien connexe Lié: La femme d’Al Roker : tout ce qu’il faut savoir sur les 2 mariages de la star de “GMA” avec Deborah Roberts et Alice Bell

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.