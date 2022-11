Al Roker de l’émission ‘Today’ Show hospitalisé avec des caillots sanguins dans les poumons

Le météorologue préféré de l’Amérique Al-Roker se remet d’une maladie quasi fatale de plus en plus courante : les caillots sanguins.

Dans une publication Instagram vendredi, la personnalité de la télévision bien-aimée a révélé sa récente absence de NBC Aujourd’hui Afficher. Roker a expliqué qu’il était à l’hôpital en raison de caillots sanguins dans sa jambe et ses poumons.

“Beaucoup d’entre vous m’ont demandé pensivement où j’étais. La semaine dernière, j’ai été admis à l’hôpital avec un caillot de sang dans ma jambe qui a envoyé des caillots dans mes poumons », a écrit l’homme de 68 ans. “Après quelques coups de fouet médicaux, j’ai tellement de chance de recevoir des soins médicaux formidables et d’être en voie de guérison. Merci pour tous vos vœux et vos prières et j’espère vous voir bientôt », a-t-il poursuivi.

https://www.instagram.com/p/ClHGCcgLFRp/

la femme de Roker, Déborah Roberts, a écrit dans les commentaires qu’elle est “reconnaissante” pour “les soins médicaux de premier ordre et les guerriers de la prière de tous les coins”. Le correspondant d’ABC News a poursuivi: “Nous t’aimons beaucoup, doux Al, et nous avons hâte de te ramener à la maison.”

Bien que Roker ait passé plusieurs jours à l’hôpital, son camarade Aujourd’hui les ancres de l’émission ont rapporté qu ‘«il est de bonne humeur».

« Nous avons besoin de lui. Il m’inspire au quotidien. Quand je me réveille, je le vois sur son tapis roulant. Il marche ici pour travailler », Carson Daly a dit à propos de Roker, qui est un défenseur vocal de la santé. “C’est difficile de ralentir Al, mais il est en voie de guérison et de rétablissement” Savane Guthrie ajoutée.

Roker a utilisé sa plate-forme pour éduquer sur la santé, en commençant par ses défis médicaux. En 2020, il a partagé son parcours pour traiter et subir avec succès une intervention chirurgicale contre le cancer de la prostate. Selon Zéro Cancer“Les hommes noirs sont 1,7 fois plus susceptibles d’être diagnostiqués d’un cancer de la prostate et 2,1 fois plus susceptibles d’en mourir que les hommes blancs.”

Les caillots sanguins sont un tueur silencieux plus courant après COVID

Les caillots sanguins sont une autre condition silencieuse mais potentiellement mortelle. Le tabagisme, la chirurgie, certaines formes de contraception hormonale et les blessures aux jambes et aux bras peuvent augmenter le risque de développer une thrombose veineuse profonde ou des caillots sanguins. L’un des principaux facteurs contributifs est un antécédent de COVID, même si l’infection était légère ou asymptomatique.

Ligne Santé rapporte que les millions de personnes qui se sont remises du COVID font face à un «risque quintuplé de thrombose veineuse profonde (caillot sanguin dans les veines profondes, généralement dans les jambes), un doublement du risque de saignement et une multiplication par 33 du risque de embolie pulmonaire (caillot sanguin dans les poumons), avec le risque le plus élevé chez les patients présentant des conditions préexistantes.

Les risques alarmants ont augmenté pendant plus de trois mois après l’infection. Roker s’est remis d’une infection au COVID avec “symptômes légers” fin septembre de cette année. Même les personnes jeunes et en bonne santé qui se sont remises des symptômes les plus légers sont plus susceptibles de connaître cette complication post-infection.

Hailey Bieber a été hospitalisée en mars avec des problèmes cérébraux à cause d’un caillot de sang deux mois après qu’elle et Justin Bieber avait COVID. Serena Williams a eu une embolie pulmonaire en 2011. Le jour où elle a donné naissance à Olympie Ohanian en 2017, Serena a de nouveau reconnu les signes d’un caillot sanguin. Bien que la célèbre athlète soit déjà hospitalisée, elle aurait dû exiger les tests appropriés pour confirmer une autre embolie pulmonaire.

Tout le monde doit être vigilant quant aux signes avant-coureurs tels que difficulté à respirer, lourdeur ou oppression thoracique, gonflement, décoloration de la peau, engourdissement et symptômes ressemblant à un accident vasculaire cérébral. Une intervention médicale rapide peut traiter ou empêcher les caillots de se déplacer vers le cœur, les poumons ou le cerveau.

Guéris bientôt, Al Roker !