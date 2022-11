Al Roker de l’émission ‘Aujourd’hui’ manque le 1er défilé de Thanksgiving en 27 ans; quitte l’hôpital après une peur des caillots sanguins

Al Roker a célébré sa “version du défilé de Thanksgiving” en quittant l’hôpital après avoir été admis pour des caillots sanguins.

Le météorologue “Aujourd’hui” a partagé la bonne nouvelle sur son Instagram avec une vidéo le montrant marchant dans le couloir de l’hôpital. Il semblait être de bonne humeur lorsqu’il a annoncé que c’était “il est temps de faire exploser ce stand de tacos. Woohoo!”

Parallèlement à la vidéo, Roker a écrit : “Tellement de quoi être #reconnaissant le jour de #thanksgiving. Quitter l’hôpital et la maison pour le #thanksgivingdinner.”

Plus tard, il a partagé avec ses fans qu’il était rentré à la maison à temps pour assister à une partie du défilé de Thanksgiving de Macy, et qu’il “manquait d’être à côté” de ses collègues de l’émission “Today” Savannah Guthrie et Hoda Kotb.

C’était la première fois en 27 ans que Roker manquait le défilé emblématique.

Kotb a montré un peu d’amour à son amie, commentant sa vidéo que “la parade n’était pas la même sans VOUS !!!”

Jenna Bush Hager a également montré son soutien en écrivant : “Yasss !! Maintenant, nous vous sommes particulièrement reconnaissants aussi !!! Et tous ces médecins et infirmières qui ont pris soin de notre être cher !”

Il était clair que ses co-organisateurs de Thanksgiving Day Parade pouvaient ressentir son absence. Guthrie a commenté la photo de Roker : “Tu nous manques tellement !!!!”

Roker a également partagé des photos de lui avec sa famille en disant à quel point il était reconnaissant de pouvoir être à la maison avec eux pour profiter des vacances.

Le présentateur météo de l’émission “Aujourd’hui” a été absent de l’émission du matin pendant trois semaines. Il s’est rendu sur Instagram le 18 novembre pour partager qu’il avait été hospitalisé pour des caillots sanguins.

“Beaucoup d’entre vous ont demandé pensivement où j’étais”, a-t-il légendé sur une photo d’un bouquet de fleurs. “La semaine dernière, j’ai été admis à l’hôpital avec un caillot de sang dans ma jambe qui a envoyé des caillots dans mes poumons. Après un coup de fouet médical, j’ai tellement de chance de recevoir des soins médicaux formidables et d’être en voie de guérison. “

Roker a conclu : “Merci pour tous vos vœux et vos prières et j’espère vous voir bientôt.”

Ce n’était pas le premier problème de santé pour la personnalité de la télévision. En novembre 2020, il a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate.

Le lauréat d’un Emmy a annoncé son diagnostic lors de l’émission “Today” à l’époque.

“C’est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle”, a déclaré Roker. “La bonne nouvelle est que nous l’avons attrapé tôt. Ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est que c’est un peu agressif, donc je vais prendre un peu de temps pour m’occuper de ça.”

Une semaine après avoir partagé la nouvelle avec ses fans, il les a informés de son opération.

“Soulagé de vous faire savoir que mon #opération du cancer de la prostate est terminée et de retour à la maison”, a-t-il écrit. “Un grand merci à tout le monde au #josierobertsonurgerycenter et appréciez toutes les pensées et tous les souhaits de nos téléspectateurs et les merveilleux forfaits de soins de mes collègues.”

Roker a déclaré que le cancer avait été découvert lors d’un examen de routine.

“C’est un peu plus courant que je ne pense que les gens le réalisent, alors j’ai décidé de le rendre public, car un homme sur neuf reçoit un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie”, a déclaré Roker. “Mais pour les hommes afro-américains, ce nombre est de un sur sept et est plus mortel, donc si vous le détectez tôt, c’est une maladie vraiment traitable et c’est pourquoi je voulais vous emmener tout au long de mon voyage afin que nous puissions tous apprendre ensemble.”