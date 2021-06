Les cloches de mariage sont dans les prévisions pour la famille d’Al Roker.

Le présentateur météo de l’émission « Today » a célébré les noces de sa fille aînée, Courtney, ce week-end dans le New Jersey. Roker et sa femme, la correspondante d’ABC News Deborah Roberts, ont assisté à la cérémonie de vendredi. La plus jeune fille de Roker, Leila, 22 ans, était la demoiselle d’honneur de sa grande sœur. Nick, le fils de Roker, âgé de 18 ans, était au mariage en tant que garçon d’honneur.

Roker a capturé la journée romantique en publiant plusieurs photos de la célébration, dont une photo en noir et blanc de lui et de Courtney se balançant sur la piste de danse.

« Une soirée magique parfaite pour le mariage de ma première princesse », a écrit Roker sur Instagram.

« La nuit dernière était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J’ai célébré mon amour pour mon mari et j’ai ressenti l’amour de tout le monde. Mon cœur est rempli de bonheur et de joie », a expliqué Courtney sur sa propre page Instagram.

D’autres présentateurs de l’émission « Today » sont venus célébrer, notamment Hoda Kotb, Sheinelle Jones et Craig Melvin.

« Félicitations à nos amis @alroker & @debrobertsabc et aux stars de la nuit Courtney & Wesley pour ce magnifique mariage ! Nous nous sommes tellement amusés ! » Jones a partagé sur Instagram.

Courtney et Laga ont annoncé leurs fiançailles en avril dernier sur Instagram. La proposition devait avoir lieu à Paris, mais avec les voyages de fermeture du coronavirus pour le moment, Laga a proposé à la place à la maison. Roker a également posté la photo du couple montrant la nouvelle bague.

« J’attendais d’avoir le feu vert, mais maintenant que c’est sur son insta, nous sommes tellement ravis que @djweslaga ait demandé à @ouichefcourtney de l’épouser », a écrit Roker. « #shesaidyes ne pourrait pas être plus ravi pour ces deux-là. »

Alors que la pandémie a changé le cours de la proposition parisienne, la famille a pu se rendre dans la Ville Lumière pour célébrer la remise des diplômes de la plus jeune des filles. Leila est diplômée de l’Université américaine en mai, ce qui rend son père « incroyablement fier ».

« Quatre ans qui ont testé et fait de toi un adulte incroyable », a-t-il écrit sur Instagram avec une photo de famille de toute la bande.