Al Riyadh vs Al Hilal : composition prévue, conseils de paris, cotes, actualités sur les blessures, H2H, retransmission

Les Blue Waves ont le plus de chances de l’emporter face aux hôtes.

La saison 2024-25 de la Saudi Pro League a déjà commencé et les équipes ont joué leurs premiers matchs. Au total, 34 matchs seront disputés par chaque équipe de la compétition. Les statistiques actuelles du classement montrent qu’Al Hilal est en tête avec deux victoires.

Al Riyadh occupe la sixième place après une victoire et un nul avec quatre points. La saison dernière a été phénoménale pour les visiteurs qui ont remporté le championnat, tandis qu’Al Riyadh a terminé 14e au classement. Les Blue Waves ont remporté leurs deux derniers matchs contre Al Akhdoud et Damac sur des scores respectifs de 3-0 et 3-2.

Al Riyadh a quant à lui fait match nul lors de son premier match contre Al Wehda sur le score de 3-3 et a remporté le deuxième match contre Al Kholood sur le score de 3-1. Outre la Saudi Pro League, les deux équipes joueront dans quelques semaines la King Cup of Champions.

Démarrer:

Samedi 14 septembre à 23h30 (IST)

Lieu : Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad

Formulaire:

Al Riyadh (5 derniers matchs) : WDWDD

Al Hilal (5 derniers matchs) : WWWWW

Joueurs à surveiller

Ibrahim Bayesh (Al Riyad)

Ibrahim Bayesh est un Irakien qui évolue au poste d’ailier et de milieu de terrain. Bayesh est la nouvelle recrue de l’équipe d’Al Riyadh cette saison. Il a marqué deux buts lors des deux derniers matchs. Il est rapide sur le terrain et surtout, il peut jouer à plusieurs postes, ce qui fait de lui un joueur polyvalent.

Aleksandar Mitrovic (Al Hilal)

Aleksandar Mitrovic est le joueur vedette de son équipe. Il est de nationalité serbe et évolue au poste d’attaquant. Lors de sa dernière saison en Saudi Pro League, Mitrovic a marqué 28 buts en 28 matches.

Cette saison, il a déjà marqué quatre buts en deux matches. Il ne fait aucun doute qu’il joue un rôle important à chaque match.

Faits sur le match

Le pourcentage de victoires d’Al Riyadh compte tenu de ses 10 derniers matchs est de 30 %, alors qu’ils ont fait match nul la majorité de leurs matchs.

Al Hilal a remporté 90% de ses matchs et n’a concédé aucune défaite lors des cinq derniers matchs.

La dernière confrontation entre ces deux équipes s’est terminée par la victoire d’Al Hilal sur le score de 3-1.

Al Riyadh vs Al Hilal : conseils de paris et cotes

Astuce 1 : Al Hilal remporte le match – 1/5 bet365

Astuce 2 : Les deux équipes marquent des buts – 10/11 bet365

Astuce 3 : Le match se terminera avec plus de 2,5 buts – 2/5 bet365

Blessures et nouvelles de l’équipe

Du côté d’Al Riyad, Mohamed Konaté sera le meneur de l’attaque avec Ibrahim Bayesh au milieu. La plupart des joueurs de l’équipe ne changeront pas. Ils joueront avec la même équipe que celle qu’ils ont affrontée face à Al Kholood.

Du côté d’Al Hilal, selon les informations, le duo Ali Al-Bulaihi et Miteb Al Harbi manquera le match contre Riyad en raison des blessures qu’ils ont contractées lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Nasser AL Dawsari pourrait rejoindre le onze de départ en tant que défenseur.

Tête à tête

Nombre total de matchs : 2

Al Riyad : 0

Al-Hilal : 2

Nuls : 0

Composition des équipes : Al Riyadh vs Al Hilal

Al Riyad (4-1-4-1)

Borjan; Al Bakr, M. Tambakti, Yoann Barbet, Al Khaibari ; L. Kal; Bayesh, Mensah, Toze, Selemani ; Konaté

Al-Hilal (4-2-3-1)

Bono ; Al Yami, Koulibaly, Al Dawsari, Lodi ; Milinkovic-Savic, Neves ; Al Qahtani, Alhamddan, Al Dawsari ; Mitrović

Prédiction du match pour : Al Riyadh vs Al Hilal

Al Riyadh affrontera sur son propre terrain l’équipe la plus redoutable d’Arabie Saoudite. Le seul facteur qui joue en sa faveur est son propre terrain. Reste qu’en termes de qualité, de statistiques et de remplaçants, Al Hilal est fort.

Pronostic : Al Riyad 1-3 Al Hilal

Détails de la diffusion

Inde – Sony LIV, Sony Sports Network

ROYAUME-UNI – DAZN Royaume-Uni

NOUS – fuboTV, FOX Deportes

Nigeria – Application StarTimes, télévision sportive

