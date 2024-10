Même si Al Pacino sera toujours synonyme de sa performance décisive dans Le parrain (1972), le drame mafieux acclamé de Francis Ford Coppola a failli le remplacer.

Dans ses nouveaux mémoires Sonny garçonqui est maintenant disponible, l’acteur oscarisé a rappelé que Paramount « se demandait si j’étais le bon acteur » pour jouer Michael Corleone dans l’adaptation du livre de Mario Puzo et comment il avait finalement pu faire ses preuves.

« La Paramount ne voulait pas que je joue Michael Corleone », a-t-il écrit dans un extrait partagé par Le Gardien. «Ils voulaient Jack Nicholson. Ils voulaient Robert Redford. Ils voulaient Warren Beatty ou Ryan O’Neal. Dans le livre, Puzo demandait à Michael de se qualifier de « poule mouillée de la famille Corleone ». Il était censé être petit, brun, beau et délicat, sans menace visible pour personne. Cela ne ressemblait pas aux gars recherchés par le studio. Mais cela ne voulait pas dire que ce devait être moi.

« Cela signifiait cependant que je devrais faire un test pour le rôle, ce que je n’avais jamais fait auparavant, et que je devrais prendre l’avion pour la côte ouest pour le faire, ce que je ne voulais tout simplement pas faire. faire. Je m’en fichais que ce soit Le Parrain. J’avais un peu peur de prendre l’avion et je ne voulais pas aller en Californie. Mais mon manager, Marty Bregman, m’a dit : « Tu montes dans ce putain d’avion. » Il m’a apporté une pinte de whisky pour que je puisse la boire pendant le vol, et je suis arrivé », a ajouté Pacino.

Bien que Pacino ait certes pensé que Coppola était « allé trop loin » en faisant campagne pour lui, l’acteur a rappelé le « sentiment désagréable » d’entrer dans la salle d’audition et de réaliser qu’il n’était pas le seul à jouer le rôle.

Al Pacino dans Le Parrain 2e partie (1974).

« Mais voici le secret : Francis me voulait. Il me voulait et je le savais », a écrit Pacino. « Et il n’y a rien de tel qu’un réalisateur vous veut. Il m’a également offert un cadeau sous la forme de Diane Keaton. Il avait quelques acteurs qu’il auditionnait pour le rôle de Kay, mais le fait qu’il voulait me mettre en équipe avec Diane suggérait qu’elle avait un avantage dans le processus. Je savais qu’elle réussissait bien dans sa carrière et qu’elle était apparue à Broadway dans des spectacles comme Cheveux et Rejoue-le, Sam avec Woody Allen. Quelques jours avant le test d’écran, j’ai rencontré Diane au Lincoln Center de New York, dans un bar, et nous nous sommes bien entendus. Elle était facile à parler et drôle, et elle pensait que j’étais drôle aussi. J’ai tout de suite eu l’impression d’avoir un ami et un allié.

Après une semaine et demie de tournage, Paramount « se demandait une fois de plus si j’étais le bon acteur pour le rôle », se souvient Pacino, ajoutant : « Finalement, Francis a déterminé qu’il fallait faire quelque chose. … À ce stade, nous tournions Le parrain pendant environ une semaine et demie. Et Francis a dit : « Eh bien, vous n’y parvenez pas. »

« J’ai senti celui-là au creux de mon estomac. C’est quand j’ai finalement réalisé que mon travail était en jeu », a-t-il écrit.

Même si Pacino ne sait pas si Coppola l’a fait « délibérément », le réalisateur « a quand même avancé le tournage de la scène des restaurants italiens, où Michael, non expérimenté, vient se venger de Sollozzo et McCluskey. Cette scène n’était censée être tournée que quelques jours plus tard, mais si quelque chose ne s’était pas produit pour me permettre de montrer de quoi j’étais capable, il n’y aurait peut-être pas eu de suite pour moi.

Heureusement pour Pacino, la scène montre exactement pourquoi Coppola l’a choisi. « Puis Francis a montré la scène du restaurant au studio, et quand ils l’ont regardée, quelque chose était là », a-t-il écrit. « À cause de la scène que je viens de jouer, ils m’ont gardé dans le film. Donc je n’ai pas été viré de Le parrain. J’ai juste continué à faire ce que je faisais, ce à quoi j’avais pensé lors de ces promenades solitaires à travers Manhattan. J’avais un plan, une direction qui, à mon avis, était la voie à suivre avec ce personnage. Et j’étais certain que Francis ressentait la même chose.

Le parrain a valu à Pacino sa première nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle, avant de décrocher celui du meilleur acteur pour Le Parrain 2e partie (1974).