Al Pacino révèle qu’il a failli mourir de Covid – et rend son verdict sur l’au-delà | Al Pacino

Al Pacino a révélé qu’il avait failli mourir du Covid-19 en 2020, affirmant qu’il « n’avait pas de pouls » pendant plusieurs minutes.

Dans des interviews accordées au New York Times et au magazine People publiées ce week-end, l’acteur de Le Parrain et Scarface, âgé de 84 ans, a détaillé son expérience avec le virus, qu’il a contracté en 2020, avant qu’un vaccin ne soit disponible.

«Ils ont dit que mon pouls avait disparu. C’était ainsi – tu es là, tu ne l’es pas. J’ai pensé : Wow, tu n’as même pas tes souvenirs. Vous n’avez rien. Bouillie étrange », Pacino a déclaré au New York Times.

L’acteur a déclaré qu’il « ne se sentait pas bien – inhabituellement pas bien », et s’est rappelé avoir eu de la fièvre et de la déshydratation avant de perdre connaissance. «J’étais assis là, dans ma maison, et j’étais parti. Comme ça. Je n’avais pas de pouls », a-t-il déclaré.

Une ambulance est arrivée et il s’est réveillé avec une équipe médicale dans son salon comprenant six ambulanciers et deux médecins. « Ils portaient ces tenues qui semblaient venir de l’espace ou quelque chose du genre », a-t-il déclaré. « C’était plutôt choquant d’ouvrir les yeux et de voir ça. Tout le monde était autour de moi et ils disaient : « Il est de retour. Il est là.’

Parler aux gens, Pacino s’est demandé s’il était réellement décédé, bien qu’une infirmière ait confirmé son manque de pouls. «Je pensais avoir vécu la mort. Je ne l’aurais peut-être pas fait… Je ne pense pas être mort. Tout le monde pensait que j’étais mort. Comment pourrais-je être mort ? Si j’étais mort, je m’évanouissais.

L’acteur oscarisé a déclaré au New York Times qu’il « n’a pas vu la lumière blanche ou quoi que ce soit » et qu’« il n’y a rien » après la mort – bien que l’expérience ait suscité une certaine réflexion existentielle.

« Comme le dit Hamlet : « Être ou ne pas être » ; «Le pays inconnu d’où aucun voyageur ne revient.» Et il dit deux mots : « Plus rien ». Ce n’était plus le cas. Tu es parti. Je n’y avais jamais pensé de ma vie », a déclaré Pacino. « Mais vous connaissez les acteurs : ça fait du bien de dire que je suis mort une fois. Qu’est-ce qu’il y a quand il n’y en a plus ?

Lorsque People lui a demandé si son contact avec la mort avait changé sa façon de vivre, il a répondu : « Pas du tout ».

Pacino détaille l’expérience dans ses prochains mémoires, Sonny Boy. Son dernier film – intitulé Modì, Trois jours sur l’aile de la folie – a été présenté la semaine dernière au 72e Festival du film de Saint-Sébastien.