Al Pacino parle de son « terrible » combat contre l’alcoolisme

Al Pacino a parlé de sa « terrible » lutte contre l’alcoolisme.

Dans une interview avec Radio-Canada News, l’acteur de 84 ans a révélé qu’il avait arrêté de boire très jeune après avoir connu des pertes de connaissance effrayantes.

« L’alcool est un dépresseur – il vous déprime littéralement », a déclaré Pacino. « Ma consommation d’alcool a empiré pendant un moment. C’était vraiment terrible. Mais finalement, Dieu merci, c’est arrivé.

Le parrain La star a ajouté qu’il avait passé des décennies depuis qu’il avait abandonné l’alcool à se plonger dans son travail.

«J’aime m’asseoir sur le canapé. Mais je continue à travailler. J’ai six films. Des rôles plus petits, bien sûr. Et ils ne sont pas encore sortis », a déclaré Pacino.

Parlant de son amour pour le théâtre, l’acteur a déclaré : « Je ne ferai jamais autre chose que ça. Je l’ai trouvé. Peu m’importe ce qui m’arrive, que je réussisse ou non – cela n’a pas d’importance. J’ai eu ça.