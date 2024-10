Al Pacino parle de son rôle dans un film « exploiteur » d’une communauté

Al Pacino a écrit un mémoire révélateur intitulé « Sonny Boy »

Al Pacino se sentait mal à l’idée de faire le film de 1980 Croisière car il s’agissait d’une « exploitation » de la communauté gay.

Dans ses nouveaux mémoires Sonny Boy, Pacino a partagé qu’il avait fait don de son salaire du film Cruising du regretté réalisateur William Friedkin parce qu’il voulait que quelque chose de positif ressorte de cette expérience.

Dans le film, Le parrain La star a joué un flic qui s’infiltre et traîne dans les bars gays de New York pour trouver un tueur en série soupçonné d’avoir tué des hommes homosexuels.

Pacino dit que le film « est devenu très controversé pendant sa production », partageant qu’il y avait des manifestants sur le tournage « presque tous les jours ». Il a révélé qu’après avoir regardé le film, il avait réalisé qu’il y avait des problèmes et « est resté silencieux » au lieu d’en faire la promotion.

À propos de son salaire pour le film, il a écrit : « J’ai pris l’argent, et c’était beaucoup, et je l’ai mis dans un fonds en fiducie irrévocable. Je l’ai donné à des œuvres caritatives, et avec les intérêts, il a pu durer quelques années. des décennies. Je ne sais pas si cela a apaisé ma conscience, mais au moins l’argent a fait du bien. »

Il a ajouté qu’il avait fait ces dons de manière anonyme pour éviter toute publicité. « Je voulais juste qu’une chose positive ressorte de toute cette expérience. »

Aux côtés de Pacino, Croisière mettait en vedette Paul Sorvino, Karen Allen, Richard Cox, Don Scardino, Ed O’Neill et Joe Spinell, entre autres.