Al Pacino dit que lui et Noor Alfallah sont « juste amis » après sa nuit avec Bill Maher

Sans attaches.

Le représentant d’Al Pacino a précisé que lui et Noor Alfallah étaient « juste des amis » et des « coparents » de leur fils d’un an après qu’elle ait été aperçue en train de passer du temps avec Bill Maher ce week-end.

« Al et Noor sont de très bons amis, depuis des années, et sont coparents de leur fils Roman », le porte-parole de la star de « Parrain » dit aux gens le lundi.

Al Pacino et Noor Alfallah, vus ici en août 2023, ne sont « que des amis ». Images du GC

« Al et Noor sont de très bons amis, depuis des années, et sont coparents de leur fils Roman », a déclaré lundi le porte-parole de l’acteur à People. Instagram/Noor Alfallah

De plus, lorsqu’on a demandé à l’acteur s’il était en couple, il a répondu : « Non. j’ai de l’amitié [sic].»

Les représentants de Pacino, 84 ans, n’étaient pas immédiatement disponibles pour Page Six pour commenter.

La star de « Scarface » a parlé de son statut amoureux après qu’Alfallah, 30 ans, ait été photographié quittant le luxueux Château Marmont à Los Angeles avec Maher, 68 ans, après minuit dimanche.

Pacino, photographié en juin 2017, a également confirmé qu’il était célibataire. Getty Images pour Turner

La star du « Parrain » a clarifié sa relation avec Alfallah après avoir été vue avec Bill Maher dimanche après minuit. ÉTOILES INFLUX LA / FOND

Le comédien a été aperçu en train de passer devant des paparazzi dans une berline noire, tandis que la mère d’un enfant était assise sur le siège passager.

Ils semblaient habillés en tenue formelle pour leur rendez-vous de fin de soirée.

Les photos de Maher et Alfallah ont fait sourciller puisqu’elle est liée à Pacino depuis 2022. Les deux ont accueilli leur fils, Roman, en juin 2023.

Ils ont été photographiés sortant du Château Marmont à Los Angeles. ÉTOILES INFLUX LA / FOND

Cependant, Alfallah et Pacino, vus ici en septembre 2024, passent apparemment beaucoup de temps ensemble même s’ils ne sortent pas ensemble. Sophia Alfallah/Instagram

Pacino et Alfallah ont également passé plus de temps ensemble publiquement puisqu’ils ont été récemment aperçus au restaurant Chez Mia à West Hollywood, en Californie, vendredi soir.

Quelques semaines auparavant, Pacino avait assisté à la fête du 30e anniversaire d’Alfallah et l’avait aidée à souffler les bougies de son gâteau.

Bien qu’il ait fondé une famille ensemble, l’acteur oscarisé, qui n’a jamais été marié, a déclaré qu’il n’avait jamais ressenti le besoin de dire «oui».

Le couple a accueilli un fils nommé Roman en juin 2023. nooralfallah/Instagram

La star de « Scarface » n’a jamais été mariée et n’a pas l’intention de l’être. Getty Images pour AFI

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de votre inscription !

«Je ne me sentais tout simplement pas [marriage] m’a toujours convenu pour une raison quelconque », écrit Pacino dans ses prochains mémoires, « Sonny Boy », par People.

Le père de quatre enfants décrit également le mariage comme « une entrée dans le train de la douleur ».

« Tout est un ticket pour le train de la douleur. Un ticket ou rien. Tu vas y aller ou pas ? Non, je vais rester ici. Je vais rester ici à la gare, je ne monte pas », écrit-il.

Dans ses mémoires, « Sonny Boy », Pacino dit qu’il n’a pas « l’impression » que le mariage « lui ait jamais convenu ». Getty Images

Alfallah a également déclaré qu’elle n’était «pas du genre à se marier». Instagram/Noor Alfallah

De plus, la star de « l’Irlandais » explique que trouver quelqu’un avec qui il « peut se connecter » compte plus pour lui.

Avec son fils Roman, Pacino partage sa fille Julie, 34 ans, avec son ex Jan Tarrant et les jumeaux Olivia et Anton, 23 ans, avec son ex Beverly D’Angelo.

Alfallah, quant à elle, a déjà exprimé un point de vue similaire sur le mariage, partageant qu’elle n’était « pas du genre à se marier ».