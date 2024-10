Bbc Al Pacino sort sa première autobiographie à 84 ans

Le Parrain n’a jamais été parrain. Au moins, il en est presque sûr. L’une des plus grandes stars de cinéma de tous les temps, Al Pacino est assis dans une suite d’un hôtel de Beverly Hills, l’air surpris à l’idée que cet honneur lui ait échappé. « Je ne suis pas convaincu, mais je ne fréquente pas les gens qui me poseraient cette question, je suppose », réfléchit-il. « Je ne me souviens pas que quelqu’un m’ait demandé ça. » Si vous êtes le filleul d’Al Pacino et qu’il a oublié, comme l’a dit son personnage Michael Corleone dans Le Parrain, « ce n’est pas personnel ». Pacino a passé beaucoup de temps à revenir sur sa vie ces derniers temps, car à 84 ans, la star de films comme Dog Day Afternoon, Heat et The Irishman a écrit son autobiographie, intitulée Sonny Boy, d’après le surnom que sa mère l’a appelé. Il explique que « l’une des raisons pour lesquelles il a voulu écrire sa vie sur papier était qu’il était devenu père pour la quatrième fois l’année dernière – d’un garçon, qui a maintenant 16 mois, appelé Roman. Le livre est une manière de garantir que le bébé aura l’occasion de connaître l’histoire de son père. «Je veux être là pour cet enfant. Et j’espère que je le suis », partage-t-il. « J’espère rester en bonne santé et il sait qui est son père, bien sûr. »

Getty Images Roman, le fils de Noor Alfallah et Pacino, est né en juin 2023

Pacino, qui ne s’est jamais marié, n’est plus avec la mère de Roman, la productrice de films Noor Alfallah, mais ils sont coparentaux. Cependant, d’après ce qu’il dit, l’essentiel de son implication quotidienne se limite aux contacts en ligne. «Il m’envoie des SMS de temps en temps», dit Pacino à propos de Roman. « Tout ce qu’il fait est réel. Tout ce qu’il fait m’intéresse. Alors, nous parlons. Je joue de l’harmonica avec lui sur l’autre vidéo, et nous avons établi ce genre de contact. Donc c’est amusant. Al Pacino, une fois de plus conquérant les cœurs et les esprits avec une performance à l’écran. Des amis ont contacté Al Pacino pour lui demander pourquoi il avait écrit ses mémoires, et il admet « en quelque sorte le regretter ». Au fil des années, il avait refusé plusieurs offres, mais il avait décidé que maintenant « il s’était passé suffisamment de choses dans ma vie pour que quelqu’un puisse les lire ». Ce qu’il a trouvé particulièrement agréable, c’est de se remémorer son enfance, son enfance dans le sud du Bronx à New York. Et force est de constater qu’il n’a aucun problème à revisiter ses plus grands films.

Le parrain

Cela fait plus de 50 ans que Le Parrain de Francis Ford Coppola a rendu Pacino célèbre. Sa suite, Le Parrain II, fêtera son 50e anniversaire en décembre. Les deux films ont remporté l’Oscar du meilleur film. (Il y a aussi eu Le Parrain III en 1990, qui, selon Pacino, avait des « problèmes »). La vérité est que Pacino n’en faisait presque pas partie. À l’époque, les choses étaient plutôt différentes. On lui a littéralement presque fait une offre qu’il ne pouvait pas refuser.

Getty Images Pacino dans Le Parrain et la scène qui « m’a sauvé »

Assis avec un sourire radieux, Pacino raconte avec délectation à quel point il a failli être limogé au cours des deux premières semaines de tournage : « Quand votre réalisateur vous parle et vous dit : ‘Vous savez, j’avais beaucoup de foi’ en toi. Ce qui se passe? Vous ne livrez pas. « Et vous entendez les gazouillis tout autour. Vous commencez à ressentir, je ne pense pas que je sois recherché ici. » Le studio faisait pression sur Coppola pour qu’il remplace Pacino, dont la performance leur paraissait médiocre. Tout va changer avec le tournage d’une des scènes les plus célèbres du Parrain, où son personnage Michael Corleone utilise une arme cachée dans les toilettes d’un restaurant pour tuer un chef de la mafia et un flic véreux, une séquence qui a permis à Pacino de libérer le pouvoir dans une performance qui est maintenant considéré comme un grand de tous les temps. Il pense que Coppola a avancé la scène dans le calendrier de tournage pour « Aller à la viande, parce que c’est ce que le studio voulait voir ». « Il prétend maintenant que non », rit Pacino. Quoi qu’il en soit, cela a changé sa vie. Il partage ensuite une théorie fascinante sur qui l’aurait remplacé s’il avait été limogé. Il fait une pause : « Bob De Niro me vient à l’esprit. » Cela aurait certainement changé l’histoire du cinéma – Robert De Niro entrant très tôt dans la série Le Parrain et incarnant Michael plutôt que le jeune Vito. « Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? » rigole Pacino. « Eh bien, tu sais, je ne suis pas irremplaçable. »

Getty Images Scarface était très cité mais le film a initialement sous-performé à sa sortie

Cependant, c’est Scarface de 1983 qui semble occuper une place particulière dans son cœur. « Il y a quelque chose. C’était puissant », rayonne-t-il lorsque l’on évoque le film de gangsters ultra-violent alimenté à la cocaïne, décrivant son ascension du statut de sous-performant au box-office et de nominé aux Razzie à celui de classique culte, comme « une histoire heureuse ». « C’est la communauté hip-hop qui l’a adopté et a pu voir l’histoire », dit-il, soulignant que le film a battu des records de ventes VHS. Quand je lui propose que c’est peut-être le film pour lequel il aurait aimé remporter son Oscar, plutôt que son triomphe une décennie plus tard pour avoir joué un vétéran aveugle dans Scent of a Woman, il répond par un « Oui, c’est ça ». intéressant », doublé d’un « Ouais. J’aurais même aimé être nominé », avant de revenir légèrement en arrière avec un « Non pas que je tourne le dos à Scent of a Woman ». Mais l’implication est claire.

Getty Images Pacino a remporté son premier et unique Oscar en 1993 pour son interprétation du meilleur acteur dans Scent of a Woman.

L’avenir d’Hollywood

Ce qui transparaît également tout au long de l’interview, c’est à quel point Pacino aime toujours le grand écran. Même si les ventes de billets au box-office ont chuté de 40 % en une décennie, il ne peut imaginer Los Angeles sans cinémas. « Cela ne peut pas arriver. » Il fait une pause avant de répéter « Cela ne peut pas arriver », puis de dérouler une liste de réalisateurs (un dans la soixantaine et deux dans les 80 ans) qui, selon lui, assureront la sécurité du cinéma : « C’est ce que fait Scorsese. C’est ce que fait Tarantino. Francis Coppola le fait. Ce dernier choix est particulièrement audacieux à mentionner, alors que le film autofinancé actuel de Coppola, Megalopolis, est considéré comme l’un des plus gros échecs au box-office de tous les temps. Pacino ferait bien de se souvenir de la citation classique du Parrain : « Un ami devrait toujours sous-estimer vos vertus. » Il y a cependant quelque chose de profondément rassurant lorsqu’il résume pourquoi il croit que tout ira bien pour le cinéma en disant : « C’est peut-être mon âge qui parle. Les choses continuent et puis elles changent, parce que c’est ce que nous sommes. Il est également très décontracté lorsqu’il s’agit de l’utilisation de l’IA pour reproduire son image après sa mort : « Mes enfants prendront le relais quand je serai parti, et ils s’en occuperont. Je leur fais confiance. Il ne laissera aucune stipulation sur ce dans quoi il peut et ne peut pas apparaître, haussant les épaules en disant : « Je m’en fiche. »

Divertissement radical L’image de Pacino a été utilisée dans le jeu vidéo de 2006 Scarface : The World Is Yours

Les 45 minutes qui nous étaient allouées se sont transformées en presque 1 heure et 20 minutes, car il est clair à quel point il aime raconter des histoires. Les faits marquants incluent sa longue histoire sur la façon dont il pense être mort pendant la pandémie, après s’être effondré dans sa maison. (« Les gens pensent maintenant que je ne crois pas à l’au-delà parce que j’ai dit que je n’avais rien vu. Pas de tunnels blancs. Peut-être qu’il n’y a pas d’au-delà pour moi, mais peut-être que quelqu’un d’autre va quelque part, parce qu’il a fait ce que je n’ai pas fait. » ) Il est également heureux de parler en profondeur de la découverte en 2011 que ses comptes bancaires étaient vides. (« Je n’avais plus d’argent. Il n’y en avait plus et mon comptable était en prison. Je dépensais 400 000 $ par mois et je ne savais pas que cela arrivait. Il faut être stupide. ») Et quant à la question de savoir ce qu’il regarde en ce moment, Pacino vient de blitzer la deuxième saison de Monster de Netflix, consacrée aux frères Menendez. Ce matin-là, il a écrit à Javier Bardem une lettre pour le féliciter de sa performance. Leonardo DiCaprio et Adam Driver sont deux autres jeunes acteurs qu’il admire beaucoup, tandis qu’il résume sa propre carrière avec la citation empruntée : « Les vedettes m’ont généralement avec une arme à feu. Ils disent de donner une arme à Pacino. Vous avez un succès. Oh, et il révèle que Jamie Foxx est le meilleur joueur d’échecs d’Hollywood. Pacino jouait beaucoup et rit quand je lui demande s’il a déjà affronté Robert De Niro. «Je ne sais même pas s’il connaît les règles», dit-il.

Getty Images « Il y a beaucoup de gens qui en ont, mais il y a beaucoup de gens qui n’ont pas d’étoile »