Al Pacino clarifie sa relation avec Noor Alfallah après qu’elle ait été repérée avec Bill Maher | Al Pacino, Noor Alfallah | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Al Pacino aborde la nature de sa relation avec Noor Alfallah.

Si vous ne le saviez pas, l’acteur oscarisé de 84 ans et Noor30 ans, sont liés depuis 2020. Depuis, les deux ont été beaucoup aperçus ensemble et ont accueilli leur fils. romain en juin 2023.

Après Noor a été repéré avec Bill Maher pendant le week-end, Al a clarifié sa relation avec Noor.

Continuez à lire pour en savoir plus…Interrogé par Personnes dans une interview publiée lundi 7 octobre) s’il est actuellement en couple, Al a dit : « Non. J’ai de l’amitié.

Un représentant pour Al a ensuite ajouté: « Al et Noor sont de très bons amis, le sont depuis des années et sont coparents de leur fils Roman. »

Alqui n’a jamais été marié, a écrit sur son point de vue sur le mariage dans ses nouveaux mémoires Sonny garçonqualifiant le mariage de « entrée dans le train de la douleur ».

Tout est un ticket pour le train de la douleur. Al plus élaboré. « Un ticket ou rien. Tu vas y aller ou pas ? Non, je vais rester ici. Je vais rester ici à la gare, je ne monte pas.

Il a ajouté que le mariage « peut vous convenir, bien sûr. Je n’avais tout simplement pas l’impression que cela me convenait pour une raison quelconque.

« J’ai adoré vivre ensemble, et puis… Ça dépend avec qui on s’entend » Al ajouté. « Si vous vivez avec quelqu’un, il doit y avoir… Il faut avoir cette communion. Si vous ne le faites pas, c’est presque une invasion. J’aime donc savoir si je trouve un humain avec qui je peux me connecter.

Avec son fils de 16 mois romain, Al est également papa d’une fille de 34 ans Juliequ’il partage avec le coach par intérim Jan Tarrantet des jumeaux de 23 ans Anton et Oliviaqu’il partage avec l’actrice Beverly D’Angelo.

