Al Pacino aurait affirmé un jour que Madonna lui avait mis la langue dans l’oreille – Hollywood Life

Madone n’aurait apparemment pas tourné autour du pot après sa rencontre Al Pacino dans les années 1970. Le Parrain L’icône, aujourd’hui âgée de 83 ans, aurait affirmé un jour que la chanteuse de « Vogue », aujourd’hui âgée de 65 ans, lui avait glissé la langue dans l’oreille après un dîner de groupe avec des amis à New York – et tout s’est déroulé entre 1978 et 1979. Insider, Ed Setrakian, un collègue d’Al, aurait reconduit tout le monde à la maison après le dîner, moment où Madge a déménagé. Elle a attiré « l’attention sur sa bouche » en mâchant du chewing-gum « de manière lente et délibérée », aurait dit Al plus tard à Ed, selon Marie-Gabriella vaste biographie de Madonna : une vie rebelle.

« Cette amie de votre fille m’a mis sa langue dans l’oreille », aurait dit Al à Ed, selon la fille d’Ed, Whitley Hill, un ancien colocataire de la pop star. « Quand nous rentrions chez nous, elle s’est penchée et m’a mis sa langue dans l’oreille! » Il convient de noter qu’à l’époque, la légende de la pop n’était pas encore devenue célèbre : elle tentait encore de se forger une carrière de danseuse moderne et travaillait chez Dunkin Donuts. Al était déjà une puissance légitime à Hollywood, ayant joué dans les deux premiers Parrain des films et Serpico.

Cependant, Al et Madonna n’en avaient pas encore fini l’un avec l’autre. Ils continueraient à jouer ensemble dans Dick Tracy en 1990, au sommet de la renommée de Madonna. L’acteur a joué Bad Boy Caprice face à Breathless Mahoney de Madonna dans le film noir. Et Madonna s’engagerait dans une brève romance avec la star du film, Warren Beatty.

Al et sa petite amie Noor Alfallah, 29 ans, a accueilli un petit garçon – son quatrième enfant – le 6 juin. Madonna a été hospitalisée plus tard le même mois pour ce qui a été décrit comme une « infection bactérienne grave ». Cependant, elle s’est rétablie et se prépare maintenant à commencer son Tournée mondiale des célébrations à Londres le samedi 14 octobre.

Madonna : une vie rebelle arrive dans les rayons le mardi 12 octobre.