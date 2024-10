Al Pacino admet qu’il a tué Jack et Jill parce qu’il a perdu son argent

Bien qu’il ait pu sembler qu’Al Pacino ait cyniquement fait des films juste pour un salaire à un certain moment dans les années 2000, la star oscarisée admet que c’est ce qu’il semble être. Mais c’était aussi par désespoir. Vous voyez peut-être Pacino faire le tour des promotions ces derniers temps. C’est parce que l’emblématique Parrain et Écharpe la star publie une autobiographie intitulée Sonny garçon (qui porte le nom du surnom que sa mère lui donnerait). Dans Sonny garçonPacino serait franc sur le fait d’être la proie d’un comptable véreux qui avait perdu tout son argent dans une stratagème de Ponzi, puis est finalement allé en prison.

Pacino admet qu’il ferait des films à 70 ans comme Jack et Jill parce qu’il était complètement fauché. Variété rapporte qu’il explique dans son livre, «J’étais fauché. J’avais 50 millions de dollars, puis je n’avais plus rien. J’avais des biens, mais je n’avais pas d’argent. Pacino admettrait ensuite :

Jack et Jill C’est le premier film que j’ai réalisé après avoir perdu mon argent. Pour être honnête, je l’ai fait parce que je n’avais rien d’autre. Adam Sandler me voulait et ils m’ont payé cher pour cela. Alors je suis sorti et je l’ai fait, et ça m’a aidé. J’adore Adam, c’était merveilleux de travailler avec lui et il est devenu un ami cher. Il se trouve aussi qu’il est un grand acteur et un sacré gars.