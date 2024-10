Al Pacino a perdu 50 millions de dollars après qu’un comptable corrompu ait mal géré ses revenus : « Je n’avais rien »

Malgré son énorme succès sur une période de cinq décennies, Al Pacino s’est retrouvé à court d’argent plus tard dans sa carrière.

Dans ses mémoires récemment publiées, « Sonny Boy », l’acteur de « Parrain », 84 ans, a parlé du piège financier dans lequel il s’est retrouvé après avoir été mêlé à un comptable corrompu qui a mal géré les revenus de la star pendant des années.

En 2011, Pacino a déclaré : par variétéqu’il a commencé « à recevoir des avertissements selon lesquels mon comptable de l’époque, un gars qui avait beaucoup de clients célèbres, n’était pas digne de confiance ». L’acteur se souvient avoir payé « une somme ridicule pour louer une grande maison chic à Beverly Hills », et avoir payé la facture d’un voyage extravagant en Europe avec sa famille.

Ce n’est qu’à son retour aux États-Unis qu’il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas en ce qui concerne ses finances.

« J’étais fauché. J’avais 50 millions de dollars, puis je n’avais plus rien », a-t-il poursuivi. « J’avais des biens, mais je n’avais pas d’argent. Dans ce business, quand on gagne 10 millions de dollars pour un film, ce n’est pas 10 millions de dollars. Parce qu’après les avocats, les agents, le publiciste et le gouvernement, c’est pas 10 millions de dollars, c’est 4,5 millions de dollars dans votre poche. Mais vous vivez au-dessus de cela parce que vous êtes défoncé. C’est très étrange, plus vous gagnez d’argent. moins tu en as. »

« Le genre d’argent que je dépensais et où il allait était juste un montage fou de pertes », a-t-il ajouté. « Le paysagiste recevait 400 000 $ par an, et je n’exagère pas ces choses. Cela a duré encore et encore. Attention, c’était pour l’aménagement paysager d’une maison dans laquelle je n’habitais même pas. »

« Je ne signais même pas mes propres chèques – le comptable les signait et je les laissais passer », a-t-il ajouté. Nous chaque semaine.

« Je ne regardais pas et il ne m’a pas dit combien j’en avais ni où ça allait », a-t-il poursuivi. « Et je ne gardais pas la trace de qui avait quoi. Il s’agissait avant tout de : gardons cet idiot d’acteur en vie, et je gardais une trace de qui avait quoi. Je me disais : gardons cet idiot d’acteur heureux, gardons-le simplement. je travaille et je récolterai. »

Selon Variety, Pacino n’a réalisé qu’il était fauché qu’à l’âge de 70 ans.

« Je n’étais pas un jeune homme et je n’allais pas gagner autant d’argent en jouant dans des films que j’avais fait auparavant. Les gros salaires auxquels j’étais habitué n’arrivaient tout simplement plus. Le pendule avait balancé, et j’ai eu plus de mal à trouver des pièces pour moi-même.

L’acteur légendaire a été contraint d’évaluer sa carrière et a commencé à assumer des rôles qu’il n’accepterait généralement pas.

« Jack et Jill est le premier film que j’ai réalisé après avoir perdu mon argent. Pour être honnête, je l’ai fait parce que je n’avais rien d’autre », a écrit Pacino. « Adam Sandler me voulait et ils m’ont payé cher pour cela. Alors je suis sorti et je l’ai fait, et cela m’a aidé. J’aime Adam, c’était merveilleux de travailler avec lui et il est devenu un ami cher. Il se trouve aussi qu’il est un grand acteur et un sacré gars. »

De plus, Pacino a vendu deux de ses maisons et a commencé à facturer des séminaires dans diverses universités.

« Mes séminaires ont été une autre grande découverte pour moi. Dans le passé, j’allais tout le temps à l’université et je parlais aux enfants, juste pour sortir et jouer pour eux, dans un sens », a-t-il écrit. « Je leur parlais un peu de ma vie et je leur demandais de me poser des questions. … Je n’ai pas été payé pour cela. Je l’ai juste fait. Maintenant que j’étais fauché, je me suis dit : « Pourquoi ne suivons-nous pas » ça se passe ? Il y avait plus d’endroits où je pouvais aller pour faire ces séminaires. Pas nécessairement dans les universités. Je savais qu’il y avait un marché plus large pour cela. J’ai donc commencé à voyager et j’ai découvert que le public venait parce que j’avais toujours de la popularité.

L’ancien comptable de Pacino a été reconnu coupable d’avoir dirigé une chaîne de Ponzi et a purgé sept ans et demi de prison.

L’acteur a quatre enfants : un fils de 1 an, Roman, qu’il a accueilli avec Noor Alfallah en juin 2023 ; sa fille Julie Marie, 34 ans, avec son ex-petite amie Jan Tarrant ; et les jumeaux Anton et Olivia, 23 ans, avec leur ex Beverly D’Angelo.