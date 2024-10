Enfin, il semble que nous ayons une explication quant à la raison pour laquelle Al Pacino a joué dans « Jack et Jill » d’Adam Sandler.

Le Al Dunkaccino rappe a vécu sans loyer dans l’esprit de nombreux cinéphiles depuis la sortie du film tristement célèbre en 2011. Maintenant, Pacino affirme qu’il n’a accepté le rôle que parce qu’il a perdu toutes ses finances dans le cadre d’une combine à la Ponzi.

«J’étais fauché. J’avais 50 millions de dollars, puis je n’avais plus rien », a écrit Pacino dans ses mémoires « Sonny Boy », citant qu’il avait commencé « à recevoir des avertissements selon lesquels mon comptable de l’époque, un gars qui avait beaucoup de clients célèbres, ne devait pas être digne de confiance » vers 2011.

Pacino a déclaré qu’il « possédait des biens, mais je n’avais pas d’argent » en raison de ses dépenses excessives. Peut-être qu’il n’aurait pas dû refuser « Star Wars »….

« Dans ce métier, quand vous gagnez 10 millions de dollars pour un film, ce n’est pas 10 millions de dollars. Parce qu’après les avocats, les agents, le publiciste et le gouvernement, ce n’est pas 10 millions de dollars, c’est 4,5 millions de dollars dans votre poche », a déclaré Pacino. « Mais vous vivez au-dessus de cela parce que vous êtes défoncé. Et c’est comme ça qu’on le perd. C’est très étrange, la façon dont cela se produit. Plus vous gagnez d’argent, moins vous en avez.

Il a ajouté : « Le genre d’argent que je dépensais et où il allait n’était qu’un montage fou de perte. […] Et j’ai pensé : c’est simple. Il est clair. Je sais juste ça. Le temps s’est arrêté. Je suis foutu.

Entrez : l’offre d’Adam Sandler pour que Pacino fasse une apparition dans « Jack and Jill ».

« « Jack et Jill » a été le premier film que j’ai réalisé après avoir perdu mon argent. Pour être honnête, je l’ai fait parce que je n’avais rien d’autre », a écrit Pacino. «Adam Sandler me voulait et ils m’ont payé cher pour cela. Alors je suis sorti et je l’ai fait, et ça m’a aidé. J’adore Adam, c’était merveilleux de travailler avec lui et il est devenu un ami cher. Il se trouve aussi qu’il est un grand acteur et un sacré gars.

Même si tout va bien qui finit bien, Pacino a encore eu du mal à trouver des rôles, même après « Jack et Jill ».

« Je n’étais pas un jeune homme et je n’allais pas gagner autant d’argent en jouant dans des films que j’avais réalisés auparavant », a déclaré l’acteur emblématique Pacino. « Les gros salaires auxquels j’étais habitué n’arrivaient tout simplement plus. Le pendule avait basculé et j’avais plus de mal à trouver des pièces pour moi-même.

Pacino a déjà dit Le New York Times qu’il pensait que « Jack et Jill » était un film « drôle ».

« C’est arrivé à un moment de ma vie où j’en avais besoin, parce que c’est après que j’ai découvert que je n’avais plus d’argent », a-t-il déclaré. « Mon comptable était en prison et j’avais besoin de quelque chose rapidement. Alors j’ai pris ça. Il y a cette chose que je fais dans ce film : ils m’ont fait faire une publicité pour Dunkin’ Donuts. Vous savez combien de personnes pensent que j’ai réellement fait cette publicité ? »

La co-star de Pacino dans « Heat » et « Godfather: Part II » (et récent papa en bas âge), Robert De Niro, aurait fait des commentaires similaires en 2017 à son désormais ex-femme Grace Hightower. Page six rapportait à l’époque que De Niro avait déclaré qu’il « n’aurait pas à continuer à faire des films de merde si vous ne dépensiez pas tout mon argent ». Il avait joué dans « Bad Grandpa » en 2016. Hightower et De Niro ont divorcé en 2018 après 20 ans de mariage.